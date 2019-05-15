Как обманывают при продаже авто

Покупка или продажа подержанного авто - лакомый кусочек для мошенников. Как от них уберечься? Нужно знать возможные ходы аферистов.

Продажа по доверенности

С появлением очередей в автоинспекции стали популярны генеральные доверенности на продажу автомобиля. Продавец не тратит свое время, но оплачивает транспортный налог, а покупатель при этом налогов не платит, но и в собственность авто не получает.

Процедура продажи по доверенности не очень популярна. Но среди таких случаев часто встречаются машины с «темным прошлым», потому как принцип проведения сделки дает мошенникам большое поле для деятельности. Машина может находиться в угоне, в залоге по кредиту или может являться арестованным имуществом должника. Сделка будет признана недействительной, покупатель таким образом теряет и деньги, и автомобиль.

Продавец может в любой момент отозвать свою доверенность, что не является положительной стороной для покупателя. Даже если владелец-продавец оказался добропорядочным, но умер, то в этом случае запускается процедура наследования собственности. И наследники могут предъявить право на авто.

Чтобы избежать неприятностей, нужно немедленно после совершения сделки отправлять в инспекцию и оформлять машину на себя.

Подделка документов

Чтобы скрыть возраст или количество владельцев машины, продавец может подделывать документы. При этом скручивается пробег, скрываются ржавые или дырявые детали, осуществляется поверхностная подготовка. Продавец может завышать цену установленной акустики в авто или других аксессуаров.

Такой обман легко вскрыть, если отправить авто в сервис на проверку и довериться профессионалам. При грамотной экспертизе возможно установить все проблемы транспорта, что даст исчерпывающую информацию и реальную цену.

Продажа и угон

Если деньги уже получены, а на учет средство еще не поставлено, то продавец (или сообщники) может угнать автомобиль. Доказать факт угона собственности затруднительно, особенно, если с машиной угнали и документы на нее.

Поэтому обязательно нужно позаботиться о смене системы сигнализации, моментальной постановке на учет и прочих мерах безопасности.

Финансовые махинации

На особом контроле следует держать и расчеты за автомобиль. Мошенники могут просить задаток, соблазняя при этом низкой ценой и срочностью сделки. Если покупатель после задатка решил отказаться от сделки, то мошенники могут вернуть поддельные купюры, оставив настоящие банкноты себе. Расписка в получении денег может обезопасить, но должны быть указаны корректные паспортные данные. В случае возврата поддельных купюр спасти может только внимательное отношение к собственным деньгам.

Чтобы избежать любых неприятных последствий после покупки авто, нужно предварительно выяснить о ней всю необходимую информацию, например, не числится ли она в угоне. При покупке не следует пренебрегать юридическими услугами, автомеханиками и т.д., чтобы защитить себя, свою собственность и денежные средства.

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