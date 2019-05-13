Ford Explorer-2020: мощный, вместительный, надёжный автомобиль

В 2020 году планируют пополнить семейство полноразмерным внедорожником Ford Explorer. В 2019 году было представлено первое поколение автомобиля.

Машина обладает большими достоинствами. Она мощная, вместительная, комфортабельная, у транспортного средства хорошая проходимость, богатое оснащение, высокая безопасность, надежность. Автомобиль способен конкурировать с Honda Pilot, Nissan Murano, Infiniti QX70, Volvo XC60.

Отличия новой модели Ford Explorer

У производителей было в планах перевыпустить Ford Explorer, в последний раз машину обновляли в 2015. Производители выставили фотографии новой машины, по которой можно сделать вывод, что дизайн лучше предшественника. Он мощный, солидный. Отличительными чертами являются:

плавный общий профиль,

наклон капота уменьшенный,

решетка радиатора крупная,

колесные арки автомобиля укрупнены, закруглены,

задние двери расположены практически вертикально,

головная оптика, фонари получили новую форму.

У машины высокая проходимость благодаря высокому клиренсу, короткому свесу кузова, 22 дюймовым колесам. Производители надеются, что машина станет успешнее, надежнее.

Интерьер машины выглядит солидно. Он изысканный, премиальный, отделка выполнена безупречно с применением качественных материалов.

Дизайнеры планируют сделать мультифункциональный руль с большим количеством переключателей, панель будет цифровой, кресла будут мультиконтурные, с вентиляцией, массажем. Мультимедийная система будет иметь высокое разрешение. Яркость подсветки будет изменяться.

Салон будет выполнен из следующих материалов:

натуральной и искусственной кожи,

шлифованного алюминия,

полированного дерева ценных пород,

велюра,

ковролина,

мягкого пластика.

Автомобиль может иметь вместимость для семи-восьми человек. Кресла будут трансформироваться.

Ford Explorer получит три двигателя

Обновленный Ford Explorer получит интеллектуальную систему управления. Автомобиль получит три двигателя. Первый-атмосферный объемом 3,5 л, мощностью 249 л. с.

Турбированный двигатель будет объемом 2.3 л, мощностью 280 л. с и турбиновый двигатель объемом 2.7 л, мощностью 335 л. с.

В комплектации будут возможны надувные ремни безопасности, розетки 220 вольт, светодиодная оптика, автоматическое головное освещение, полный электропакет и многое другое.

В ходе приближения даты выходы автомобиля, комплектация будет изменяться, корректироваться. Перед началом сбора будет оглашен окончательный вариант комплектации.

Большие внедорожники любят жители Северной Америки, первые продажи начнутся именно там. Приблизительная цена автомобиля в пределах 36 тыс. долларов и 60 тыс. долларов.

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