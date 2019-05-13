Рюкзак с самокатом, сапоги на пружинах и другие средства передвижения для детей

Детям собственные средства передвижения нужны ничуть не меньше, чем взрослым. Это упростит их путь до школы, сделает его более привлекательным, кроме того подобного рода собственность разовьет в ребенке чувство ответственности. Мы сделали подборку самых необычных и интересных средств передвижения для детей и подростки, которые придуманы специально для них.

Рюкзак с самокатом

Рюкзак с самокатом

Gig Pack — это рюкзак со встроенным самокатом, в буквальном смысле трансформер, который помогает быстро добраться до любого пункта назначения. Весьма удобен он будет для тех ребят, у кого школа или какие-либо секции находятся на значительном расстоянии от дома: самокат — это средство передвижения, а в рюкзак можно собрать все необходимые вещи. Gig Pack имеет в своем арсенале твердый каркас с ручкой, подставку для ног и колеса. Что важно: данные дополнительные детали практически ничего не весят, зато приносят много пользы.

Детские автомобили уже давно не новость, с их помощью дети могут почувствовать себя настоящими водителями. Однако многие дети хотят одновременно обладать и самокатом, и велосипедом, и детским автомобилем. Разумеется, подобная роскошь излишняя, но всегда есть выход. Им становится набор под названием Moov Street Kill, особенность которого заключается в том, что с его помощью можно создать абсолютно любое средство передвижения. Набор подобен конструктору, из которого ребенок может собрать около десяти различных видов транспорта — и это не предел.

Автомобиль-трансформер для детей

Роликовые кроссовки

Еще одна не новая, но несомненно полезная и интересная для ребенка вещь. Колеса вставлены прямиком в кроссовки в области пятки. Подобная конструкция позволяет по желанию переходить с пешего шага на более ускоренный его вариант. Потребуется некоторое время, чтобы приобрести необходимую сноровку, но во время обучения у ребенка мало шансов упасть, ведь он в любой момент может встать на всю площадь подошвы, тем самым избежав потери равновесия.

Кроссовки на роликах

Трёхколёсный самокат

Был изобретен тот вид самокатов, при использовании которых больше не надо отталкиваться одной ногой от земли. У трехколесного самоката две подставки для ног, каждая из которых приводится в действие таким образом, что самокат развивает значительную скорость и сам движется вперед. Кроме того, трехколесный самокат оснащен наклонным рулем для управления. Этот вид транспорта может позволить выполнять удивительные трюки.

Сапоги на пружинах (джамперы)

Джамперы

Другой разновидностью необычный обуви являются сапоги, представляющие собой некую конструкцию из пружин. С их помощью можно передвигаться весьма быстро, а к тому же прыгать вверх на высоту около трех метров.

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