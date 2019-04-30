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Автор Елена Алдошина

HYUNDAI: управление автомобилями с помощью телефона

Авто

Hyundai создал "цифровой ключ", который использует ближнюю связь, чтобы телефон и автомобиль могли общаться друг с другом в непосредственной близости.

HYUNDAI: управление автомобилями с помощью телефона

После того как смартфон разблокирует автомобиль, водитель запускает двигатель, помещая устройство на беспроводную зарядную панель и нажимая кнопку запуска / остановки двигателя на приборной панели.

  • Приложение может использовать до четырех уполномоченных лиц, которые могут сохранить предпочтительные настройки вождения каждого человека.

После подключения телефона и автомобиля положение зеркал, сидений и рулевого колеса будет автоматически регулироваться в зависимости от требований пользователя.

  • Используя Bluetooth-соединение с низким энергопотреблением, цифровой ключ Hyundai также может заблокировать и разблокировать автомобиль, активировать сигнализацию и запустить двигатель дистанционно.

Уровень доступа к различным функциям транспортного средства может быть настроен для каждого пользователя в течение определенного периода.

Цифровой ключ также будет иметь такие функции, как предупреждение, которое может сработать, если человек, арендующий Hyundai, превысит ограничение по скорости или будет выезжать за пределы согласованной зоны.

Хо Ю, руководитель группы по разработке электроники Hyundai Motor Group, сказал:

"Цифровой ключ принесет пользу очень широкому кругу будущих клиентов Hyundai, а также предоставит новые инновационные схемы совместного использования транспортных средств.

"Мы изучаем другие способы использования этого типа технологии подключенного автомобиля, чтобы значительно улучшить опыт вождения и владения".

Hyundai
 

Hyundai заявил, что стремится постепенно внедрить эту технологию в свои новые серийные автомобили. Это следует за разработкой производителем технологии интеллектуальных отпечатков пальцев, которая позволяет водителям открывать двери и заводить автомобиль.

Чтобы разблокировать автомобиль, водитель помещает палец на датчик, расположенный на ручке двери. Зашифрованная информация отпечатка пальца будет идентифицирована и доставлена ​​к контроллеру отпечатка пальца в транспортном средстве.

Вероятность того, что технология ошибочно распознает отпечатки пальцев другого человека в качестве водительских, составляет один к 50 тыс., что делает его в пять раз более эффективным, чем обычные ключи от автомобиля.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
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