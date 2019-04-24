EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Сергей Бухранский

Замёрз бачок омывателя: что делать?

Авто

В этой статье мы рассказываем автолюбителям, как решить вечную проблему, когда замерзает жидкость в бачке омывателя. На самом деле такая оплошность, как забытая и замерзшая вода в бачке, может привести к аварии или не дать возможность поехать на важную встречу. Поэтому мы делимся способами, которые помогут, если случилась такая неприятность.

Замёрз бачок омывателя: что делать?

Вариант 5

Многие водители забывают, но иногда в гараже, дома или багажнике у автовладельца может остаться немного незамерзайки с прошлого года, а также в шаговой доступности может оказаться автомагазин. В данном случае мы рассматриваем ситуацию, если в наличии есть незамерзайка с высокими показателями по температуре или что ещё лучше — концентрат. Имеется в виду, что нам необходима незамерзайка, рассчитанная на очень низкие температуры. В данном случае, если удалось разыскать или купить концентрат, следует долить его в бачок до полного уровня. Конечно, и в этом случае придется довольно долго ждать, но когда нет других возможностей, подойдёт и такая.

Вариант 6

Конечно не всегда под рукой может оказаться концентрат незамерзайки, но вот найти спиртосодержащую жидкость или на худой конец обычную водку всё-таки немного легче. Подойдет и хороший самогон, причем чем он крепче, тем лучше. Совершенно не важно, какая спиртовая жидкость будет использоваться, главное — это концентрация в ней спирта. Будет очень хорошим решением, если удастся перед тем как залить такую жидкость в бачок, ее подогреть. В таком случае дело по разморозке пойдет в разы быстрее.

Вариант 7

В данной статье мы рассматриваем любые возможные варианты, которые помогут решить проблему с замерзшей жидкостью в бачке. Возможно некоторые могут показаться странными, но уверяем вас, все они так или иначе работают. Автомобилисты хорошо знают, что важно не только разморозить сам бачок, но и шланги, которые подводят воду к стёклам. Для этого очень хорошо может помочь оставшееся после предыдущей зимы средство для разморозки замков. Помимо того, что оно поможет разморозить патрубки и шланги, так и в деле разморозки самого бачка его также можно использовать.

Вариант 8

Восьмой вариант скорее подойдет опытным водителям старой школы. У таких всегда есть электрическая лампочка-контролька. Подобное устройство делают самостоятельно, по сути, это обычная лампочка на 21 ват и припаянные к ней два провода. Этим устройством автомобилисты проверяют состояние электропроводки в случае если машина сломалась в дороге. Именно это устройство можно использовать как кипятильник. Следует поместить лампу через горловину бачка прямо в ледяную кашу. Провода подключают непосредственно к клеммам аккумулятора. Того тепла, что выделяет подобная лампочка, вполне достаточно, чтобы очень быстро расплавить лёд в бачке. Но этим способом может воспользоваться только человек с умелыми руками. К тому же данный способ размораживания жидкости можно применять там, где нет абсолютно никакой возможности использовать что-то другое.

Любой из советов — временная мера

Конечно это необязательные к применению советы. Для многих некоторые из них могут показаться странными, но мы знаем, что человеческая, а в особенности русская смекалка нередко творила настоящие чудеса. Если придется воспользоваться одним из приведенных выше советов, то надо понимать, что это временные меры и следует хорошо взвесить, насколько длительной будет дорога.

В любом случае, когда замерзшая жидкость растает, следует немедленно от нее избавиться. Хорошим знаком в процессе размораживания может служить работа моторчика насоса. Если его хорошо слышно, то дело идёт. Как только жидкость пошла по патрубкам и стала попадать на стекло, надо срочно ее сливать. Делают это двумя способами.

  • Первый — это просто выпустить воду с помощью насоса на стекла. Не стоит держать включенным моторчик слишком долго. Спускать воду надо порциями по несколько секунд.
  • Второй способ — это взять длинный шланг, набрать в него воды. Один конец при этом зажать пальцем, а второй быстро поместить в бачок омывателя. Затем конец зажатый пальцем опустить к земле ниже уровня бачка и отпустить. Таким образом вода вытечет из бачка самотеком.

Несколько слов о самой незамерзайке

Незамерзайка
Незамерзайка

Ее можно приобрести как по высокой цене в супермаркете или автомагазине, так и у придорожных торговцев. С одной стороны, государство ведет войну с такими нелегальными торговцами, поскольку они делают незамерзайку кустарным способом. С другой стороны, независимые исследования показали, что подобная незамерзайка ничем не хуже официальной. А иногда она даже лучше той, что продается в автомагазинах. Имеется ввиду, что в такой кустарной незамерзайке меньше вредных химических присадок. Она, по сути, смесь технического спирта и воды.

В любом случае следует стараться не забывать сменить летнюю жидкость на незамерзайку. Это легко не забыть, если свериться с прогнозом погоды, и если предвидятся заморозки, просто установить напоминание в своем телефоне на определенное число. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Как разморозить жидкость (лёд) в бачке омывателя. Разные способы
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы дорога машина транспорт автомобиль
Новости
ЦАТРА показал благотворительный спектакль в честь Дня защиты детей
Тероборона ВСУ: Россия может открыть "второй фронт" на Киевском направлении
В Дании предупредили о чрезвычайной ситуации из-за санкций против России
В Генпрокуратуре сообщили о планах захвата Крыма батальоном Челебиджихана*
На подмосковном КПО "Восток" обсудили законопроект о переработке вторсырья
Более 100 пленных в Мариуполе уже в СИЗО в качестве подозреваемых
Экипаж российского Т-72 не пострадал после наезда на две мины
Перенджиев: РФ может ударить по США при поставках дальнобойного оружия Украине
Рекорд в беге установил 95-летний красноярец
Картаполов: ВС РФ почти перестали нести потери на Украине, сменив тактику
Популярное
Мир. Новости мира
Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк

Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.

Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Мир. Новости мира
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Мир. Новости мира
Велимамедов: ВС России сменили тактику наступления в ходе СВО на Украине
Силовые структуры
ВСУ: причиной провала атаки на Херсон стали секретные прыгающие мины ВС РФ
Людмила Черткова День защиты детей — теперь тоже праздник со слезами на глазах Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова
Силовые структуры
Истребители НАТО появились над островом Змеиный
Силовые структуры
Польский наёмник-снайпер занял позицию на куполе церкви в посёлке Дробышево
Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь
Силовые структуры
Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь
Последние материалы
ЦАТРА показал благотворительный спектакль в честь Дня защиты детей
Тероборона ВСУ: Россия может открыть "второй фронт" на Киевском направлении
В Дании предупредили о чрезвычайной ситуации из-за санкций против России
День защиты детей — теперь тоже праздник со слезами на глазах
Замёрз бачок омывателя: что делать?
Эксперт о присоединении к РФ ЛДНР и Херсонской области: выгодно всем
В Генпрокуратуре сообщили о планах захвата Крыма батальоном Челебиджихана*
На подмосковном КПО "Восток" обсудили законопроект о переработке вторсырья
Психолог: "Многие родители не понимают, почему у ребенка анорексия"
Более 100 пленных в Мариуполе уже в СИЗО в качестве подозреваемых
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников