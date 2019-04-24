Замёрз бачок омывателя: что делать?

В этой статье мы рассказываем автолюбителям, как решить вечную проблему, когда замерзает жидкость в бачке омывателя. На самом деле такая оплошность, как забытая и замерзшая вода в бачке, может привести к аварии или не дать возможность поехать на важную встречу. Поэтому мы делимся способами, которые помогут, если случилась такая неприятность.

Вариант 5

Многие водители забывают, но иногда в гараже, дома или багажнике у автовладельца может остаться немного незамерзайки с прошлого года, а также в шаговой доступности может оказаться автомагазин. В данном случае мы рассматриваем ситуацию, если в наличии есть незамерзайка с высокими показателями по температуре или что ещё лучше — концентрат. Имеется в виду, что нам необходима незамерзайка, рассчитанная на очень низкие температуры. В данном случае, если удалось разыскать или купить концентрат, следует долить его в бачок до полного уровня. Конечно, и в этом случае придется довольно долго ждать, но когда нет других возможностей, подойдёт и такая.

Вариант 6

Конечно не всегда под рукой может оказаться концентрат незамерзайки, но вот найти спиртосодержащую жидкость или на худой конец обычную водку всё-таки немного легче. Подойдет и хороший самогон, причем чем он крепче, тем лучше. Совершенно не важно, какая спиртовая жидкость будет использоваться, главное — это концентрация в ней спирта. Будет очень хорошим решением, если удастся перед тем как залить такую жидкость в бачок, ее подогреть. В таком случае дело по разморозке пойдет в разы быстрее.

Вариант 7

В данной статье мы рассматриваем любые возможные варианты, которые помогут решить проблему с замерзшей жидкостью в бачке. Возможно некоторые могут показаться странными, но уверяем вас, все они так или иначе работают. Автомобилисты хорошо знают, что важно не только разморозить сам бачок, но и шланги, которые подводят воду к стёклам. Для этого очень хорошо может помочь оставшееся после предыдущей зимы средство для разморозки замков. Помимо того, что оно поможет разморозить патрубки и шланги, так и в деле разморозки самого бачка его также можно использовать.

Вариант 8

Восьмой вариант скорее подойдет опытным водителям старой школы. У таких всегда есть электрическая лампочка-контролька. Подобное устройство делают самостоятельно, по сути, это обычная лампочка на 21 ват и припаянные к ней два провода. Этим устройством автомобилисты проверяют состояние электропроводки в случае если машина сломалась в дороге. Именно это устройство можно использовать как кипятильник. Следует поместить лампу через горловину бачка прямо в ледяную кашу. Провода подключают непосредственно к клеммам аккумулятора. Того тепла, что выделяет подобная лампочка, вполне достаточно, чтобы очень быстро расплавить лёд в бачке. Но этим способом может воспользоваться только человек с умелыми руками. К тому же данный способ размораживания жидкости можно применять там, где нет абсолютно никакой возможности использовать что-то другое.

Любой из советов — временная мера

Конечно это необязательные к применению советы. Для многих некоторые из них могут показаться странными, но мы знаем, что человеческая, а в особенности русская смекалка нередко творила настоящие чудеса. Если придется воспользоваться одним из приведенных выше советов, то надо понимать, что это временные меры и следует хорошо взвесить, насколько длительной будет дорога.

В любом случае, когда замерзшая жидкость растает, следует немедленно от нее избавиться. Хорошим знаком в процессе размораживания может служить работа моторчика насоса. Если его хорошо слышно, то дело идёт. Как только жидкость пошла по патрубкам и стала попадать на стекло, надо срочно ее сливать. Делают это двумя способами.

Первый — это просто выпустить воду с помощью насоса на стекла. Не стоит держать включенным моторчик слишком долго. Спускать воду надо порциями по несколько секунд.

Второй способ — это взять длинный шланг, набрать в него воды. Один конец при этом зажать пальцем, а второй быстро поместить в бачок омывателя. Затем конец зажатый пальцем опустить к земле ниже уровня бачка и отпустить. Таким образом вода вытечет из бачка самотеком.

Несколько слов о самой незамерзайке

Незамерзайка

Ее можно приобрести как по высокой цене в супермаркете или автомагазине, так и у придорожных торговцев. С одной стороны, государство ведет войну с такими нелегальными торговцами, поскольку они делают незамерзайку кустарным способом. С другой стороны, независимые исследования показали, что подобная незамерзайка ничем не хуже официальной. А иногда она даже лучше той, что продается в автомагазинах. Имеется ввиду, что в такой кустарной незамерзайке меньше вредных химических присадок. Она, по сути, смесь технического спирта и воды.

В любом случае следует стараться не забывать сменить летнюю жидкость на незамерзайку. Это легко не забыть, если свериться с прогнозом погоды, и если предвидятся заморозки, просто установить напоминание в своем телефоне на определенное число.

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