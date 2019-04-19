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Автор Любовь Овчарова

История создания автомобиля: от чертежа Леонардо да Винчи до "Вело" Карла Бенца

Авто

Порой в истории мировой цивилизации цепочка событий приводит к непредсказуемым событиям. История создания автомобиля не исключение.

Краткая история АВТОМОБИЛЯ

Истоки: Леонардо да Винчи и его тележка с пружинным приводом

Разработки по созданию автомобиля велись несколько сотен лет. Человек Ренессанса Леонардо да Винчи, живший в эпоху Возрождения, создал чертеж  самодвижущейся деревянной тележки с пружинным приводом.

Прогресс: Иван Ползунов, паровая машина и его последователи

Русский механик Иван Ползунов в 1765 году построил паровую машину, а через два года французский изобретатель Никола Жозеф Кюньо, по опыту нашего соотечественника, для нужд армии построил повозку. Размеры, по современным меркам, были впечатлительные, а вес составлял больше тонны. При этом скорость движения этого гиганта составляла более 4 км/ч. Также над созданием автомобиля трудился еще один известный русский изобретатель Иван Кулибин.

В его машине присутствовали детали, без которых мы не можем представить современный автомобиль:

  • тормоза,
  • маховое колесо,
  • коробка передач.

В 1876 году Николасом Аугустином Отто был запатентован двигатель внутреннего сгорания. Позже, в 1886 году Карл Бенц получил патент на самодвижущийся экипаж с мотором, работающий на бензине. Примерно в это время еще один немецкий изобретатель Готлиб Даймлер построил свой экипаж, также имеющий бензиновый двигатель, а до этого он запатентовал карбюратор и мотоцикл. Автомобиль Карла Бенца был оборудован четырехтактным двигателем мощность 0,9 л. с. Скорость движения, при этом, составляла 16 км/ч.

Однажды Бенц решил показать свое детище людям, но как обычно это получается, народ отнесся к его изобретению скептически, однако Карл не отчаялся.

Прошло два года и его жена Берта вместе с детьми решили отправиться к родственникам в Пфорцхайм на изобретении мужа, о чем Карл, естественно, даже не знал. Автомобиль прошел 180 км по неровной дороге. По прибытии в город местные жители собрались поглазеть на безлошадную повозку. Вскоре после этого случая об изобретении Карла Бенца узнала вся Германия, а следом уже и весь мир. Вот такую роль сыграла в мировой истории автомобилестроения женщина. Именно этот период принято считать созданием первого автомобиля.

В 1893 году мир увидел очередное изобретение Бенца

Автомобиль был оборудован новой четырехколесной системой поворота колес, а мощность двигателя составляла 3 л. с. и максимальная скорость 20 км/ч. Карл назвал свое детище "Виктория". Удалось построить 45 машин. Дела пошли вверх, и Бенц презентовал еще одну модель "Вело". На этом автомобиле впервые в истории провели автогонки. Именно "Вело" стал прообразом выпуска первого отечественного автомобиля.

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Куратор: Игорь Моржаретто
Темы машина история автомобиль леонардо да винчи
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