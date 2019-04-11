Сам Сталин велел ставить мишку на все советские серийные машины ЯАЗ в 1945 году

Фигурки на капотах появились практически с рождения самих автомобилей. Зарубежные производители, привлекая покупателей, украшали машины разнообразными фигурами — маскотами, что в переводе с французского означает "талисман". Людям нравится символизм и многочисленные фигурки животных, людей и различных артефактов устанавливались на капоты все новых и новых моделей европейского и американского автопрома.

В Советском Союзе подобная деталь на машинах рассматривалась как чуждая роскошь капитализма, поэтому известных маскотов у нас единицы. Наиболее известен "газовский" олень, но почему-то незаслуженно недооценен не менее выразительный "яазовский" медведь.

Из истории

Согласно древней легенде, город Ярославль стоит на месте, где князь Ярослав Мудрый бился с медведем, натравленным на него местными мужиками. Ярослав зарубил зверя секирой. Позже медведь, стоящий на задних лапах с секирой на плече, стал символом города, и до сих пор украшает его герб.

Перед революцией в 1917 г в Ярославле был построен автомобильный завод, который в силу известных политических событий заработал только в 1925 г. Выпускались там:

грузовые машины,

самосвалы,

тягачи на гусеничном ходу,

автобусы.

В годы Великой Отечественной войны завод продолжал работать.

19 июня 1945 г Сталину продемонстрировали образцы новой советской техники. Сталина привлекла сверкающая фигурка медведя на капоте ярославского грузовика. Ему поведали легенду города, и под впечатлением он дал распоряжение ставить мишку на все серийные машины.

"Яазовский" медведь

Демонстрационный образец был очень детализирован: мишка имел фактурный мех, коготочки на лапах, голова его наклонена вниз, придавая фигуре неуклюжесть. Поднятая передняя лапа совсем не указывала на светлое будущее, а вроде трогала с брезгливостью какую-то гадость. Для массового производства это не подходило.

На капоты "яазовских" автомобилей встал уже другой медведь: в полубегущей позе, с закрытой пастью и невыделенными когтями на лапах. Это все создавало ощущение силы и миролюбивости. Шкурка стала уже без фактурного меха, так было проще в производстве. Но даже в упрощенном виде мишка создавал много проблем и отвлекал на себя рабочие руки.

Производство медведей было малосерийным и ручным, и поэтому двух одинаковых мишек найти трудно. Им была свойственна "доработка" напильником. Примерно одинаковым оставался вес — 1 кг, но и он имел определенные отклонения в большую или меньшую сторону.

Водители гордились медведем

Его любовно натирали полиролями, и пытались забрать с собой при увольнении или уходе на пенсию. Мишку прикручивали на грузовики других марок, иногда даже воровали с машин. Кто не мог достать зверя, изготавливал кустарно из алюминия некое его подобие.

Медведи устанавливались на все ярославские грузовики вплоть до середины 50-х годов. Но в 1956 г автомобильный завод ЯАЗ был перепрофилирован в мотостроительный ЯМЗ. Производство автомобилей было перенесено в Кременчуг, где медведей уже перестали устанавливать, так как этот город с медведем ничего не связывало.

Сегодня брутальных мишек на капотах практически нереально увидеть, живых автомобилей тех времен уже нет. Большинство сохранившихся медведей украшают коллекции семей, чьи родственники когда-то работали на заводе или ездили на знаменитых "яазовских" машинах.

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