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Автор Ксения Семенова

Безопасно ли парковать машину в луже

Авто

Обычная ситуация: рядом с домом полностью забита парковка, и пустует лишь одно место, но там — большая лужа. Стоит ли верить народным убеждениям или все-таки можно припарковать и не беспокоиться за свое авто?

автомобиль

В таком случае, как правило, деваться некуда и приходится ставить машину в лужу, но как теперь выйти из нее? Для этого нужно иметь в салоне автомобиля резиновые сапоги, что поможет выбраться и остаться сухим. Необходимо взять в привычку в межсезонье возить с собой подобную обувь.

С человеком все понятно, а что будет с машиной после долгого нахождения в луже?

Паркуемся в луже... и не боимся

Автолюбители зачастую делятся между собой байками о том, что из-за долгого нахождения машины в луже портятся шины. Спешим успокоить, что подобные предположения — миф. Вода физически не способна оказать какое-либо пагубное воздействие на автомобильные покрышки.

Существует еще более нелепый стереотип, что жидкость может проникнуть внутрь покрышек. Такой исход возможен только в том случае, если целостность шины нарушена, порез находился в воде и из колеса вышел воздух. В данной ситуации в любом случае необходимо будет обратиться в специализированный центр для разбортировки колеса и удаления жидкости.

Ввиду вышеизложенного, если на парковке нет свободных мест, то можно с полной уверенностью оставить автомобиль в луже. Но стоит отметить, что транспортному средству ничего не угрожает только при температуре воздуха больше 0°C.

Лужа

Парковка в луже: подводные камни

Но вот в ситуации с непредсказуемой погодой и возможными заморозками, особенно при значительной глубине лужи, вода может замерзнуть и "забрать" с собой колеса. В таком случае не обойтись без топора или лома, иначе из ледяного заточения выбраться не получится. Кроме того, не рекомендуется постоянно давить на педаль газа, принимая отчаянные попытки выехать. Так можно подпалить сцепление (если МКПП) или сломать автомат. Однако такой исход происходит довольно редко. Чаще всего за ночь лужа только сверху покрывается тонким ледяным настом, который с легкостью продавится во время начала движения.

Но стоит знать и об еще одной опасности. В случае приличной глубины лужи жидкость может проникнуть в тормозные колодки. Низкая температура поспособствует их замораживанию. Для решения этой проблемы придется знатно постараться, например, если рядом имеется автомойка, то следует аккуратно, не торопясь, доехать туда. В тепле и с помощью воды тормоза быстро оттают. Либо есть другой вариант — поднести к колодкам струю отработавших газов от мотора собственного же авто. Здесь потребуется кусок шланга, одну сторону которого нужно натянуть на выхлопную трубу, а вторую дотянуть до внутренней части задних колес. Можно применить шланг от старого пылесоса.

В любом случае рекомендуется перед началом движения просушить тормоза несколькими нажатиями на педаль. Иначе есть вероятность, из-за наличия жидкости между колодками и тормозными дисками, не успеть затормозить и въехать кому-либо в бампер.

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Как проезжать лужи?
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы лужа парковка автомобиль
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