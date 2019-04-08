EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Машины из видеоигр, которые построили в реальной жизни

Авто

Гонки стали популярным жанром видеоигр, как только появилась сама идея такого развлечения. Конечно, сначала гонялись друг за другом всего лишь цветные пятна на пустых экранах. В наши дни видеоигры предлагают реалистичную графику, позволяющую создать на экране картинку, с трудом отличимую от снятых с настоящими автомобилями роликов.

Мало кто из любителей видеоигр смог удержаться, чтобы не сесть за виртуальный руль гоночных машин. Будь то легкая зрелищность Need For Speed, суровый реализм Gran Turismo или забавная Mario Kart, гонки неизменно дарят самые приятные эмоции от победы над компьютерными противниками, друзьями или незнакомыми людьми при игре в онлайн. И это если забыть о таких специфических играх, как серия Grand Theft Auto. Некоторые видеоигры, основанные на фильмах и комиксах, демонстрируют фантастические, совершенно нереалистичные образцы автомобилей. Но это не мешает неистовым поклонникам пытаться сесть за руль такой машины в реальном мире, сделав ее самостоятельно.

Бэтмобиль из игры Batman: Arkham Knight


Бэтмобиль

Поклонники Бэтмена нередко воссоздают его машины из телевизионных сериалов и фильмов. Но команда Team Galag решила создать реальную копию бэтмобиля из игры Arkham Knight. Этот автомобиль предстает перед игроками как имеющий возможности гоночного болида и танка одновременно. В игре у него реактивный двигатель и оружие. От этого инженерам пришлось отказаться, но все же у них получилась машина, внешне почти неотличимая от той, на которой можно покататься в игре.

Super Snake из игры Need For Speed

Игра Need for Speed The Run позволяла игрокам управлять большим количеством мощных, быстрых и редких автомобилей. Но Super Snake выделялся даже из их числа. Основанный на модели Ford Shelby GT500 и модифицированный ради скорости, он был последней машиной, созданной Кэрроллом Шелби. Мощность двигателя этой машины — 750 лошадиных сил. Для рекламной кампании игры был создан специальный Super Snake стоимостью примерно 150 тысяч долларов.

Bumble V из игры Mario Kart

Bumble V Mario Kart
 

Эта мультяшная яркая гонка великолепно подходит для тех, кто хочет просто развлечься и отдохнуть, а не ставить рекорды на реалистичных суперкарах. Увидеть машину из этой игры в реальности кажется почти невозможным. Но для рекламной кампании одной из игр серии Mario Kart машина Bumble V была изготовлена в "натуральную" величину. На ней вполне могут ездить дети. Расстраивает только то, что у машины отсутствуют имеющиеся в игре магические приспособления. Остается надеяться, что в будущем японские инженеры исправят эту досадную недоработку.

Sonic Car, Forza Motorsport 3

У компании Sega были взлеты и падения, но во все времена ежик Соник оставался ее талисманом. Его популярность так велика, что ему удалось пробраться и в некоторые другие игры, даже такие серьезные и реалистичные гонки, как Forza Motorsport 3. Машина с изображением Соника так впечатлила поклонников гонок и знаменитого ежа, что один из фанатов создал ее точную копию. Возможно, машина и не развивает сверхзвуковую скорость, прославившую синего ежа, но выглядит великолепно и, несомненно, привлекает внимание.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

СКОЛЬКО СТОЯТ МАШИНЫ ИЗ ИГР В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ?
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы дизайн видеоигры автомобиль
Новости
В России обнаружили новые вирусы, которые переносят клещи
В Театре Армии покажут музыкальный байопик о Лидии Руслановой
Сахалинских школьников перевели на дистанционку из-за паводка
В Госдуму внесен законопроект о едином измерителе интернет-аудитории
Опасность майского загара раскрыла дерматолог
В учебнике по украинскому языку обнаружили ссылку на порносайт
Кадыров пообещал отыскать человека, который назвал его шайтаном
В Испании проведут генетическую экспертизу останков Христофора Колумба
Суд оштрафовал "Новую газету" за статью о провокаторах на митингах Навального
После перетрясок: почему Штаты "сменили пластинку" по Nord Stream 2
Последние материалы
Мельница мифов: "Кошмар" жизни Бетховена
В России обнаружили новые вирусы, которые переносят клещи
В Театре Армии покажут музыкальный байопик о Лидии Руслановой
Дачная аптечка: самые необходимые лекарства
Сахалинских школьников перевели на дистанционку из-за паводка
В Госдуму внесен законопроект о едином измерителе интернет-аудитории
Машины из видеоигр, которые построили в реальной жизни
Опасность майского загара раскрыла дерматолог
Способы защиты автомобиля от коррозии
В учебнике по украинскому языку обнаружили ссылку на порносайт
Популярное
Общество
В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей

Эксперт в сфере коммерции предупреждает покупателей в супермаркетах: Осторожнее с акцией "1+1".

В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Общество
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Полезно знать
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Зрение
Искры из глаз: научное объяснение феномена
Соломон Соловьев Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Военная операция Турции в Палестине не исключается Любовь Степушова Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов
Наука и техника
Домашний шпион: телевизор может следить за своим хозяином
Единоборства. Новости и обзоры
Шлеменко ответил Кадырову, который перепутал его фамилию
В США рассказали о подготовке НАТО к высадке спецназа в Крыму
Мир. Новости мира
В США рассказали о подготовке НАТО к высадке спецназа в Крыму
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников