Сколько денег тратят американцы, находясь в пробке?

Данная сумма не маленькая, но точное количество "потерь" вас ошеломит.

Центром экономических и бизнес-исследований (CEBR) и INRIX было проведено исследование, направленное на проблемы, связанные с затором в США и Европе. Из-за ограниченных условий дорожного движения в 2013 году экономика США потеряла $124 миллиарда, и ожидается, что к 2030 году эта цифра возрастет до $186 миллиардов. По результатам исследования выявили, что общие затраты на загруженное движения в течение следующих полутора десятилетий составят $2,8 триллиона, что примерно равно сумме подоходных налогов, уплаченных гражданами США в 2013 году.

В исследовании были изучены то, сколько времени затрачивают жители на нахождение в пробке, на пустое сидение в автотранспорте, застрявшем в пробке, а именно затраты на топливо, техническое обслуживание транспортных средств и потеря заработной платы из-за меньшего количества рабочих часов. Также были учтены косвенные расходы, которые предприятия переносят на своих клиентов в результате того, что коммерческие водители тратят ненужное время и топливо на наших дорогах. Сумма, которая в итоге получается — $1,700 США. Для каждого американца на сегодняшний день, и эта цифра может возрасти до $2,300 США к 2030 году, если мы не предпримем решительных действий, чтобы отойти от нашей нынешней системы перегруженных дорог.

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Лос-Анджелес занимает главенствующую позицию по выбросам отходов, связанных с заторами по всей стране, что к 2013 году составило для США сумму в $23,2 млрд. Предполагается, что когда в Лос-Анджелесе начнут улучшать систему общественного транспорта, то к 2030 году эта цифра вырастет до $38,4 млрд.

Для решения этой масштабной проблемы, а также для сокращения отходов мало будет добавления дополнительных скоростных трамваев, автобусов и велосипедных дорожек. По результатам исследования, альтернативные виды транспорта, особенно в районах, которые в настоящее время недостаточно обслуживаются, являются важным условием для уменьшения денежных затрат. Более того, ключевым решением является создание более модернизированных дорог, городов и автомобилей. Центры исследований INRIX и CEBR рекомендуют подход, обеспечивающий более тесную связь между автомобилями и более умную городскую инфраструктуру, чтобы поддерживать разумные привычки вождения.

Например, технология автономных транспортных средств может значительно облегчить заторы в часы пик, поскольку она позволит каждому транспортному средству двигаться с максимально безопасной скоростью независимо от количества автомобилей на дороге.

Кевин Форман, генеральный директор GeoAnalytics INRIX высказался: "По мере роста экономики и увеличения числа людей, проживающих в городских районах, наши дороги становятся все более востребованными. Пока мы не разработаем наилучший подход к управлению нашими транспортными сетями, индивидуальные и социальные расходы будут только ухудшаться".

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Фото превью: pbs. twimg.com