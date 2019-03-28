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Автор Сергей Сет

Вождение в оживлённом мегаполисе: важные советы

Авто

Езда по городу, особенно по мегаполису, не каждому под силу. Нервных водителей просят не выезжать на улицы и проспекты, где все автомобили либо спешат, либо стоят в пробках и потому потом несутся "сломя голову". Где агрессивная манера вождения уже не служит признаком некоего лихачества, а становится нормой, так как если городской житель не будет постоянно менять полосу движения и влезать между близко идущими автомобилями, ему не успеть сделать ни одного из важных дел.

Вождение в оживлённом мегаполисе: важные советы

Доехать или обогнать?

Поэтому передвигаться по улицам без аварий под силу далеко не каждому участнику дорожного движения.

Как же быть водителю, который хочет ездить по городу, не попадая в ДТП?

Первый совет относится скорее к психологии человека за рулем, чем к технике вождения. Вопрос должен ставится так: я хочу обогнать или просто доехать до места назначения?

Если цель поездки всех обогнать, то нужно скорее идти на автодром и записаться на любительские ралли (есть и такие). А вот если водитель хочет доехать, например до работы, до дома или дачи целым и невредимым, он должен и психологически настраиваться соответственно. Тогда все "лихие" маневры он будет воспринимать, не как ущемление собственных прав водителя автомобиля, а как "ну, спешит человек, пускай обгоняет".

На дорогах встречаются люди с ненормальной психикой, которые норовят "подрезать" спокойно едущую машину, обогнать и резко затормозить перед ней, чтобы попугать, особенно едущих со значком "У". Относясь к подобным демаршам спокойно, водитель не допускает никаких ответных действий, а просто делает вид, что он этого и ожидал.

"Паровозики" и "влезания"

Итак, первое, что нужно делать в условиях города или трассы, это соблюдать дистанцию. При резком торможении собирается "паровозик" — несколько автомобилей, едущих почти вплотную друг к другу, рассчитывая непонятно на что.

Помеха справа — это правило нужно знать всегда, если на перекрестке равнозначных дорог вам наперерез с правого борта едет автомобиль. Пропускаем. Если из левого ряда справа вам навстречу поворачивает автомобиль. Пропускаем. И так далее. Один нюанс. Если ваш автомобиль поворачивает налево, и вы оказываетесь справа от идущего автомобиля, то, что мы делаем: спокойно едем. Нет, сперва убеждаемся, что он знает правило правой руки и притормаживает. Тогда со спокойной совестью едем дальше.

То же относится и к пересечению второстепенной дороги с главной. Вы уверены, что водитель автомобиля знает, что вы едете по главной дороге и у вас преимущество. Притормозите лишний раз, чтобы в этом убедиться. Вы окажетесь правы, но вот ваш автомобиль может сильно пострадать, и в любом случае вы не доедете туда, куда направлялись.

Водитель
 

Перестроения

Отдельная история с перестроением из ряда в ряд. Вы едете в левом ряду трехрядной полосы и вам нужно сделать два перестроения, чтобы уйти на улицу направо. Плотный поток не дает вам совершить эти маневры. Что делать? Выход простой: притормозить, показать указателем поворота, что вы собираетесь повернуть направо и… терпеливо ждать. Мимо вас промчится один автомобиль — не заметил, другой — не пропустил принципиально, третий, четвертый… И, наконец, за пятым или шестым автомобилем управляет разумный и спокойный водитель, который не просто остановится, а еще и подмигнет вам фарами — проезжайте.

Таким образом, спокойно и уверенно, нужно ездить по сумасшедшим улицам огромного города.

Фото: 1GAI. ru

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Вождение по городу или как читать дорогу, это должен знать каждый водитель
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы автомобиль
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