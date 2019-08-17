Cadillac XТ6 с девятиступенчатым автоматом для искушённых водителей

В 2019-м любителей автомобилей покорил Cadillac, компания выпустила свой новый XТ6. Чем этот кроссовер отличался от остальных, сейчас расскажем.

Во-первых, это не первый семиместный кроссовер у "Кадиллака", все вы помните, что в период с 2003-го по 2009 год компания производила SRX первого поколения. Так вот новый Cadillac как бы вернул нас в прошлое. Стоит отметить, что за последние 15 лет Cadillac впервые сделал машину с горизонтальным положением главных блоков фар. В базовую комплектацию входили светодиодные. Разве что ходовые огни по сей день остаются вертикальными. Во-вторых, что касается габаритов, эту модель можно сравнить с Volkswagen Teramont или Audi Q7. Всё дело в том, что его длина 5050 мм, а ширина составляет 1964 мм. А вот колесная база у этой модели гораздо короче, она составляет 2863 мм, что касается дорожного просвета, это 169 мм, нельзя сказать, что кроссоверу можно гордиться этим.

Новый Cadillac был оснащён новой коробкой передач

Если отталкиваться от модели XT5, новый Cadillac оснащен новой коробкой передач, это уже не восьмиступенчатый автомат, а собственный агрегат GM Hydramatic — а это, на секундочку, девять ступеней. Идём дальше, фотографии экстерьера в интернете очень мало, но из того, что мы имеем, можно сказать, что передняя панель почти такая же, как у XT5. Но в отличие от своего предшественника новая модель была оснащена шайбой-контроллером, которая отвечала за медиасистему. Водитель мог не только вращать шайбу, но и пользоваться ей, как джойстиком.

Стоит сказать о багажнике, он не был такой уж и огромный, как следовало ожидать, всего 356 литров. Если сложить дополнительные сиденья, объём увеличился бы до 1220. В комплектацию входил подогрев сидений и первого, и второго рядов, также вентиляция кресел, два USB разъема в каждом, всего их четыре. Искушенных водителей порадовали такие функции, как аудиосистема Bose, она включает 14 динамиков, ионизатор воздуха, наличие камер кругового обзора и даже адаптивные фары с системой ночного виденья.

Комплектация "Спорт" и прочие навороты

Производитель предложил клиентам еще и комплектацию "Спорт". Здесь был представлен другой набор декораций для бамперов, салон украшен "углепластиком". А ещё можно было заказать специальные колёса диаметром в 21 дюйм, стандартная комплектация предусматривает 20 дюймов. В середине 2019 года машина начала продаваться на рынке США, в России заявки стали принимать в конце года, а в декабре-январе 2019-2020 годов машины можно было увидеть на дорогах.

Кстати, автомобиль выпускают на заводе в Спринг Хилл (штат Теннесси).

Фото: компания Cadillac

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