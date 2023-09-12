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Олег Володин

"Могло разорвать к чертям": КВС подробно разобрал посадку A320 в поле

7:22
Происшествия

Спустя несколько лет после "чуда в кукурузе" ещё один самолёт "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в обычном поле около Убинска в Новосибирской области.

"Могло разорвать к чертям": КВС подробно разобрал посадку A320 в поле
Фото: Flightradar24

Выполнявший рейс из жаркого Сочи в осенний Омск рейс U-6 1383 (бортовой номер RA-73805) перевозил 167 человек (в том числе двух детей) и шестерых членов экипажа.

У самолёта по неизвестной пока причине вытекла жидкость из гидравлической системы или нескольких систем (таким образом он, как минимум, частично потерял управляемость), и не управлялась передняя стойка шасси (самолёт не мог бы поворачивать на полосе, рулёжных дорожках).

Напомним, что в каждом самолёте есть несколько гидравлических систем, которые с помощью негорючей и взрывобезопасной жидкости питают и управляют, в частности, приводы механизации крыла и системы управления самолётом, отвечают за выпуск и уборку шасси, повороты колёс передней стойки шасси.

Пилоты приняли следующие решения...

  • Вначале следовать на запасной аэродром "Толмачёво" в Новосибирске, где взлетно-посадочная полоса длиннее.
  • Далее следовать на 120-м эшелоне из-за малого запаса топлива (оно было рассчитано до конечной точки полёта плюс аварийный запас), поэтому пилоты выбрали высоту 3650 метров.
  • Спустя 40 минут полёта КВС объявил сигнал бедствия ("Мэйдэй", "Пан-пан") и принял решение сесть на ровное поле, визуально подобрав его с воздуха.
  • Экипаж провёл для пассажиров инструктаж о действиях в случае аварийной посадки (какую позу принять, как действовать во время эвакуации и т. д).
  • Через 20 минут борт A320 "Уральских авиалиний" удачно приземлился в поле, не разрушив самолёт и не погубив себя и пассажиров.
  • Была произведена эвакуация всех пассажиров. Сейчас они направляются в "Толмачёво" для продолжения пути домой.
  • Пресса сообщала о якобы пожаре правого двигателя, однако за последствия пожара, скорее всего, был принят закопчённый корпус самолёта вследствие закидывания грунта, "игры тягой" и реверса в момент неординарной посадки и т. д.

По данным Росавиации, за медицинской помощью никто не обращался. Создана комиссия, начато расследование причин авиапроисшествия, действий пилотов и т. д.

По данным Pravda.Ru, президент России (находящийся на ВЭФ) проинформирован об удачной посадке борта на поле и действиях пилотов, экипажа. Ранее в случае посадки на кукурузное поле глава государства принял решение о признании экипажа Героями России и награждении Орденами мужества.

Несмотря на то, что пилоты традиционно не любят и отказываются давать комментарии по авиационным ЧП и катастрофам до появления официальных данных, Pravda.Ru обратилась к бывшему советскому и российскому пилоту КВС Игорю Алёхину.

"Посадка на неподготовленную площадку, проще говоря, поле, отрабатывается пилотами на тренажёрах, и экипаж "Уралов", как мы видим, хорошо отработал и чек-листы, и последовательность действий, и чётко выполнил всё требуемое для того, чтобы посадить планер целым, без его переворота, разрушения, трагедий", — рассказал пилот.

"Опять пишут, что самолёт был "старым". Не бывает старых и нестарых самолётов, в США и ЕС летают такие древности, у нас тоже. Есть лётная годность или негодность, есть списки отказов и ремонты. Если самолёт получил сертификат лётной годности, прошёл, проще говоря, все ТО с заменами нужных деталей, он может быть хоть "Дугласом" из 60-х, но он будет летать безопасно", — считает эксперт, летавший на Ту-154 в СССР и "Боингах" в РФ.

"Подвиг ли это? Как минимум, трудовой подвиг. У них рабочее тело из гидросистемы или гидросистем (интересно, одной, двух, всех?) вытекло. Они смогли на остатке керосина управлять тягой, планировать, маневрировать как-то управляющими поверхностями, выбрать площадку, стабилизировать самолёт на заходе и идеально приземлиться", — делится эксперт.

"Они смогли сесть так, чтобы самолёт не повело, а могло 100%. Чтобы не разорвало всё и всех к чертям, не "расколбасило" в момент движения по грунту (а это вам не твердая ВПП!), удержать его так до остановки, обеспечить эвакуацию без паники, травм. Вот такие живые профи, живые пассажиры в "мёртвом" отказавшем железе", — пояснил он.

Бывший КВС отказался комментировать обсуждаемые в соцмедиа:

  1. причины отказа гидравлических систем и вытекания рабочей жидкости — некоторые эксперты (и "эксперты") уже ищут связь с санкционным запретом на поставку запчастей, авторизированные ремонты и т. д.;
  2. степень влияния на удачную посадку того, что на поле не была убрана пшеница (как и в случае с "чудом в кукурузе" — кукуруза), и причины, почему её не убрали осенью.

"Это всё выяснит комиссия, выяснят спецы Росавиации, "Уральских", МАК, если будут допущены, других ведомств", — коротко ответил он. Сам борт, по его словам, скорее всего, будет утилизирован так же, как и "кукурузный", — возможно, со снятием целых и невредимых запчастей, нужных для ремонтов других самолётов "после тщательного расследования".

"Парни сели, девочки и парни, бортпроводники, кабинный экипаж быстро и чётко осуществили эвакуацию, пассажиры живы. Сейчас им предстоит давать показания, разбирательства их действий, надеюсь, награждения за то, что они спасли людей, борт и себя. Могу пожелать им сил и удачи, они сделали не невозможное. Повторюсь, такие посадки возможны, но невероятно сложны", — заключил специалист.

"Отказ гидравлической системы любого типа — это крайне редкий и опасный случай. Безопасная посадка в такой ситуации — это чудо, и экипаж, безусловно, достоин высшей оценки и наград. Версий причин сегодня будет много, но очевидно, что множество вопросов будет обращено к исправности самой техники", — также добавил авиаэксперт, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Алексей Рогозин, сын экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Отметим, что о наличии как минимум одной видеозаписи аварийной посадки "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском сообщают новостные и экспертные телеграм-каналы (например, "Мэйдэй"). Возможно, скоро мы сможем взглянуть на неё "глазами пассажиров".

Впрочем авиационные специалисты напоминают: в случае аварийной посадки нужно исполнять требования экипажа и группироваться, а не снимать "нетленки".

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы новосибирск дмитрий рогозин
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