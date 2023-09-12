Спустя несколько лет после "чуда в кукурузе" ещё один самолёт "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в обычном поле около Убинска в Новосибирской области.
Выполнявший рейс из жаркого Сочи в осенний Омск рейс U-6 1383 (бортовой номер RA-73805) перевозил 167 человек (в том числе двух детей) и шестерых членов экипажа.
У самолёта по неизвестной пока причине вытекла жидкость из гидравлической системы или нескольких систем (таким образом он, как минимум, частично потерял управляемость), и не управлялась передняя стойка шасси (самолёт не мог бы поворачивать на полосе, рулёжных дорожках).
Напомним, что в каждом самолёте есть несколько гидравлических систем, которые с помощью негорючей и взрывобезопасной жидкости питают и управляют, в частности, приводы механизации крыла и системы управления самолётом, отвечают за выпуск и уборку шасси, повороты колёс передней стойки шасси.
Пилоты приняли следующие решения...
По данным Росавиации, за медицинской помощью никто не обращался. Создана комиссия, начато расследование причин авиапроисшествия, действий пилотов и т. д.
По данным Pravda.Ru, президент России (находящийся на ВЭФ) проинформирован об удачной посадке борта на поле и действиях пилотов, экипажа. Ранее в случае посадки на кукурузное поле глава государства принял решение о признании экипажа Героями России и награждении Орденами мужества.
Несмотря на то, что пилоты традиционно не любят и отказываются давать комментарии по авиационным ЧП и катастрофам до появления официальных данных, Pravda.Ru обратилась к бывшему советскому и российскому пилоту КВС Игорю Алёхину.
"Посадка на неподготовленную площадку, проще говоря, поле, отрабатывается пилотами на тренажёрах, и экипаж "Уралов", как мы видим, хорошо отработал и чек-листы, и последовательность действий, и чётко выполнил всё требуемое для того, чтобы посадить планер целым, без его переворота, разрушения, трагедий", — рассказал пилот.
"Опять пишут, что самолёт был "старым". Не бывает старых и нестарых самолётов, в США и ЕС летают такие древности, у нас тоже. Есть лётная годность или негодность, есть списки отказов и ремонты. Если самолёт получил сертификат лётной годности, прошёл, проще говоря, все ТО с заменами нужных деталей, он может быть хоть "Дугласом" из 60-х, но он будет летать безопасно", — считает эксперт, летавший на Ту-154 в СССР и "Боингах" в РФ.
"Подвиг ли это? Как минимум, трудовой подвиг. У них рабочее тело из гидросистемы или гидросистем (интересно, одной, двух, всех?) вытекло. Они смогли на остатке керосина управлять тягой, планировать, маневрировать как-то управляющими поверхностями, выбрать площадку, стабилизировать самолёт на заходе и идеально приземлиться", — делится эксперт.
"Они смогли сесть так, чтобы самолёт не повело, а могло 100%. Чтобы не разорвало всё и всех к чертям, не "расколбасило" в момент движения по грунту (а это вам не твердая ВПП!), удержать его так до остановки, обеспечить эвакуацию без паники, травм. Вот такие живые профи, живые пассажиры в "мёртвом" отказавшем железе", — пояснил он.
Бывший КВС отказался комментировать обсуждаемые в соцмедиа:
"Это всё выяснит комиссия, выяснят спецы Росавиации, "Уральских", МАК, если будут допущены, других ведомств", — коротко ответил он. Сам борт, по его словам, скорее всего, будет утилизирован так же, как и "кукурузный", — возможно, со снятием целых и невредимых запчастей, нужных для ремонтов других самолётов "после тщательного расследования".
"Парни сели, девочки и парни, бортпроводники, кабинный экипаж быстро и чётко осуществили эвакуацию, пассажиры живы. Сейчас им предстоит давать показания, разбирательства их действий, надеюсь, награждения за то, что они спасли людей, борт и себя. Могу пожелать им сил и удачи, они сделали не невозможное. Повторюсь, такие посадки возможны, но невероятно сложны", — заключил специалист.
"Отказ гидравлической системы любого типа — это крайне редкий и опасный случай. Безопасная посадка в такой ситуации — это чудо, и экипаж, безусловно, достоин высшей оценки и наград. Версий причин сегодня будет много, но очевидно, что множество вопросов будет обращено к исправности самой техники", — также добавил авиаэксперт, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Алексей Рогозин, сын экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Отметим, что о наличии как минимум одной видеозаписи аварийной посадки "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском сообщают новостные и экспертные телеграм-каналы (например, "Мэйдэй"). Возможно, скоро мы сможем взглянуть на неё "глазами пассажиров".
Впрочем авиационные специалисты напоминают: в случае аварийной посадки нужно исполнять требования экипажа и группироваться, а не снимать "нетленки".
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