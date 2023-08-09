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Любовь Степушова

Месть фирме "Пиро-Росс" или сокрытие коррупции — основные версии взрыва в Сергиевом Посаде

4:05
Происшествия

Главные версии взрыва на территории завода Ростеха в Сергиевом Посаде вертятся вокруг обанкротившейся фирмы "Пиро-Росс". Однако нельзя исключать и диверсию.

Месть фирме "Пиро-Росс" или сокрытие коррупции — основные версии взрыва в Сергиевом Посаде
Фото: Telegram-канал "Наш Сергиев Посад"

Последствия взрыва в Сергиевом Посаде

Утром 9 августа в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода, который входит в корпорацию Ростех, произошёл мощный взрыв.

Первоначальная версия — удар БПЛА, затем последовала версия о нарушении технологического процесса на заводе (халатность), затем — о взрыве на складе пиротехники фирмы "Пиро-Росс", которая арендовала склад у завода. Экстренные службы сообщили, что разрушены помещения на площади 1,6 тыс. кв. метров.

Об этом пишет Тelegram-канал "Наш Сергиев Посад", он же информирует о 31 пострадавшем из-за взрыва. Трое из них с тяжёлыми ранениями находятся в реанимации, ещё 12 человек отправили в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек.

Из всех зданий и цехов завода эвакуировали людей, также эвакуировали ближайший детский сад. В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла.

Сообщается, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже находится на месте инцидента и обещает "позаботиться о всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва". По его словам, частично повреждён также спорткомплекс "Луч" — выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла".

Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств взрыва. На месте работает Сергиево-Посадский городской прокурор Александр Дроняев.

"Пиро-Росс" — фирма-банкрот

В Сети выяснили, что "Пиро-Росс" поставляет салютные установки для военных и сотрудничает с крупными оборонными заводами. По данным СМИ, 28 марта компанию признали банкротом, а в январе прошлого года за ней ввели наблюдение и проводили анализ её финансового состояния. В судах находятся иски кредиторов и партнёров на миллионы рублей.

Журналист Сергей Мардан затрудняется сказать, какая версия хуже.

"Если в Загорский оптико-механический завод ударил украинский БПЛА, это плохо, конечно. Но война есть война. Всё понятно. А вот если на территории военного завода, входящего в госкорпорацию Ростех, в военное время делают салюты к 9 мая, то это просто за гранью того, что в принципе можно объяснить", — пишет Мардан в Telegram.

"В общем, наш родной бардак опаснее врага. Поэтому люди требуют от Кремля сделать российское государство сильнее и поучиться в чём-то у Сталина. Чтобы победить", — присоединяется к критике политолог Сергей Марков в Telegram.

Напрашивается вывод, что во взрыве надо искать виновных в фирме "Пиро-Росс" или в круге её кредиторов и партнёров и расследовать целый ряд серьёзных коммерческих и производственных конфликтов. 

Например, утверждается, что директор регулярно нанимал нелегальных мигрантов, которых он "кидал на зарплаты". Так что месть этих людей — вполне рабочая версия.

Диверсия возможна

На самом заводе, кроме медицинского оборудования, производится продукция военного назначения:

  • оптические прицелы,
  • тепловизоры,
  • головки самонаведения ракет,
  • бинокли,
  • приборы ночного видения.

Поэтому нельзя также исключать прямую диверсию, однако её пока силовики не выдвигают.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы взрыв коррупция минобороны сергей марков
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