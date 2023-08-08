Украина названа в качестве подозреваемой в диверсии в турецком порту Дериндже

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В Турции обсуждается версия диверсии в порту Дериндже с целью вызвать продовольственный кризис в стране. Украина называется предполагаемым исполнителем.

Фото: скрин с видео на YouTube

Версия первая: халатность

7 августа в элеваторе Турецкого зернового совета (TЗС) в порту Дериндже (провинция Коджаэли) произошёл мощный взрыв. Пострадали не менее 12 человек, четверо госпитализировано, данных о погибших нет.

Глава ТЗС Ахмет Гюльдал в интервью CNN Turk отметил, что силосы элеватора представляют собой башни вместимостью 95 тысяч тонн и содержат 75 тысяч тонн зерна. Всего, по его словам, силосных башен 60, из них 13 были повреждены, потери зерна составляют 10-15 тысяч тонн. По данным турецкого министерства транспорта и инфраструктуры, суда в порту от взрыва не пострадали.

Гюльдал отметил также, что в Турции подобный инцидент происходит впервые. В ТЗС изначально говорили, что взрыв мог произойти из-за детонации "зерновой взвеси". Есть также вариант, что взорвался метан, который выделяет преющее зерно.

Однако портовые власти утверждают, что все регламентные работы (проветривание) производились тщательно и в срок, опровергая версию о халатности.

Версия вторая: диверсия

Гюльдал не исключает и диверсию, однако он назвал вероятность этого небольшой, хотя подчеркнул, что она при следствии не будет игнорироваться.

Эту версию обсуждают в Турции. Так, депутат парламента от оппозиционной Народной республиканской партии (НРП) в Коджаэли Мюхип Канко сказал, что ему звонят обеспокоенные граждане и спрашивают, не является ли взрыв в порту одним из цепочки событий последних дней — лесных пожаров (поджогов), поджогов полей, взрывах на фабриках и заводах, чтобы спровоцировать продовольственный кризис в Турции.

Об этом же пишет турецкий журналист Атилла Акар.

Он перечисляет упомянутые многочисленные инциденты в Турции последних дней, называя их "странными". По его словам, "диверсии — часто используемый метод "глубинной войны". А к зерну в последнее время стали относиться как к "стратегическому ресурсу".

"Каждая страна, имеющая зерно, производящая зерно и хранящая зерно, имеет преимущество перед другими", — пишет журналист.

Местное издание рассказало о возможном участии "украинского судна"

Акар со ссылкой на местное издание "Коджаэли" рассказывает, что есть следующая версия:

"Пшеница, вызвавшая взрыв, была выгружена с судна, перевозившего аммиачную селитру ранее из Украины в рамках зернового коридора. Оно было "недостаточно очищено" после перевозки селитры, поэтому пшеница была покрыта этим взрывчатым веществом огромной силы".

Журналист спрашивает, а не было ли это сделано специально, то есть отправлено такое судно, которое специально не чистилось.

Акар идёт дальше и предполагает: а "может быть, взрывчатку с часовым механизмом заложили?" Заказчиков прямо он не называет, но важно само их "послание", что Турция "делает неправильные шаги", "имеет дело не с теми людьми", поэтому ей создадут дефицит зерна, организовав "события, которые спровоцируют продовольственный кризис".

Заметим, что в Турции инфляция и так переходит всяческие границы — до 100% в год. Турецкая лира обновила свой исторический минимум, упав по отношению к доллару до 27,01 лиры.

Послание Эрдогану: не надо встречаться с Путиным

Попробуем договорить за Акара. Этот порт активно принимал украинское и российское зерно в период действия зерновой сделки. Поэтому сигналы идут Реджепу Эрдогану, что он не должен встречаться с Владимиром Путиным (встреча намечена на август) и забирать себе всё зерно РФ и Украины.

Роль Турции в украинском конфликте не нравится США прежде всего потому, что именно благодаря Эрдогану РФ обходит санкции и является предателем интересов НАТО. Вместо нынешнего турецкого президента Запад хочет видеть другого руководителя. Поэтому оппозиция и дальше будет делать из него в СМИ лидера-неудачника и провоцировать протесты.

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