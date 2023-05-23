Китайские триады перекочевали в новое тысячелетие

5:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор Криминал

Эволюция китайских триад, сегодня скорее мафиозное сообщество, чем когда-то политическое, весьма схожа с сицилийской мафией. Последняя также когда-то в Средние века строилась на лозунгах вооружённой борьбы с французскими, немецкими и мусульманскими оккупантами.

Фото: vkfaces.com

Во что это вылилось за последнее столетие, напоминать не следует. Такая же судьба ждала и китайских повстанцев в борьбе с чужеземцами или императорской несправедливостью. Она пополнила главные ряды мировой организованной преступности. Учитывая, что наркотики, проституция, отмывка денег через строительство и продажи недвижимости, рэкет, пиратство, нелегальная миграция и просто бандитизм уверенно прописались в любом мегаполисе мира.

Из революционеров в бандиты

Тысячелетняя история Китая насчитывает сотни всевозможных тайных политических и иных обществ.

А разъясняется это всё просто: китайцы всегда с уважением относились к различным ассоциациям, партиям, сообществам, которые нередко были их единственными защитниками перед произволом сильнейших. Будь это местные банды или государственные служащие.

В самом деле, до появления на карте мира коммунистического Китая здесь все купцы, ремесленники, даже учёные объединялись в некие корпорации. Даже нищие и воры — и те собирались в свои профессиональные союзы.

Так что китаец никогда не был изолированным человеком. Он всегда был в какой-нибудь группе. Несомненно, такие сообщества всегда вызывали подозрения у властей, и с ними по разным причинам боролись. Особенно с криминальными ассоциациями, которые чаще всего несли угрозу государственному бюджету и сажали на коррупционную иглу даже госаппарат и полицию.

Так, в XVIII веке появляются немало криминальных сообществ, которые даже задавались целью свержения существующей династии. Одни исчезали, другие появлялись. Но до наших дней дошла только одна — триада, которая есть и будет. Причём она успешно работает по всему миру. И значит, это кому-то надо. Ведь триада, которую нам подают как мафиозное китайское сообщество, на первых порах прославилась как рассадник десятка мятежей и смут.

Когда-то общество триады делилось на пять отделов. Не будем перечислять города, где они чаще всего базировались, — главное, что всегда было рядом море и богатые купцы. К тому же подразделения триады отличались даже по флагам. У одних он был красным, у других — чёрным. А также малиновым, зелёным и белым. Короче, триада переняла феодальные привычки Китая: служить не стране, а конкретному главарю.

Но сила у триады была большая. Современники отмечали, что у неё совершенная гражданская и военная организация. И если надо, она всегда возьмёт управление в Китае в свои руки. Во главе каждого отдела стоял "великий брат", его зам получал звание "заведующий благовониями". Даже в китайском языке звания мафиозных "чиновников" отличались благозвучием: носитель белого веера, носитель красного жезла. Все должности покупались, а деньги вносились в общий фонд. Предательство — смерть.

В триадах могли служить только китайцы

Также триады отличались крайним национализмом. Неслучайно члены тайных сообществ внесли заметный вклад, как денежный, так и вооружённый, выступая против маньчжурской династии. Члены общества узнавали друг друга по особым знакам и условным фразам. Они даже говорили так, что непосвящённый не понимал, о чём идёт речь. Также только члены банд знали, как правильно расставить чайные принадлежности, курительные приборы для опиума. Не говоря уже о причёсках этих "повстанцев".

И ещё отличия членов банд триады, о которых они не забывают и сейчас… Хотя сегодня они предпочитают всё же костюмы от хороших портных. Члены триад могут засучить правый рукав рубашки или чуть — правую штанину брюк. Те, кто носит длинный плащ, застёгнутый до самой шеи, отстёгивает верхнюю пуговицу и подвёртывает у плаща ворот так, чтобы пуговица скрывалась под воротом. А вы думали, легко ли быть членом тайного общества?

После прихода к власти Мао, коммунисты поставили одной из своих задач ликвидировать тайные общества, в том числе и триады. За членство в них здесь предусмотрена смертная казнь. Но насколько она приводится в исполнение и всегда ли…

Что касается других стран, то члены триад стали вечными спутниками столетней китайской иммиграции. В США, Англию, другие страны. Деятельность этих банд носит глобальный характер, хотя они наиболее активны всё же в Юго-Восточной Азии, ведь подавляющее большинство участников этих преступных группировок из КНР, а значит, иногда такого проводника пекинской идеологии и политики не всегда стоит ставить к стенке. Пригодится.