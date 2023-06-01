В регионах России горят леса. Правда ли, что в этом виноваты украинские диверсанты; как защитить своё имущество от возгорания или быстро потушить пожар; почему пожарный риск в России в пять-десять раз выше, чем в странах Запада, Pravda.Ru рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей пожарно-спасательной продукции и услуг "Союз 01" Илья Мозжухин.
— Илья Александрович, многие жители России считают, что лесные пожары в регионах вызваны поджогами, причём леса поджигают украинские диверсанты. Вы согласны?
— Здесь проблема в другом. Знают ли люди вообще в населённых пунктах, которые подвержены повышенному пожарному риску, какие меры нужно принимать? Сейчас жители сами объединяются в добровольные пожарные формирования, но никто из местных властей этим не занимается. Люди с пятилитровыми баллонами воды бегают, потом ложатся на землю, когда им очень тяжело дышать от продуктов горения. Они дышат низко над землёй, где есть свежий воздух. Но в России давно разработаны специальные средства защиты органов дыхания и зрения при тушении пожаров. Почему эти средства защиты, в которых можно спокойно дышать несколько часов, не распространяются? Потому что в законе нигде не написано, что их надо закупать.
У нас более 70% смертей при пожаре наступает от отравления продуктами горения.
Современные средства практически не востребованы, и разработчикам сложно продвигать их на рынок без господдержки, которая должна обеспечиваться с помощью требований законодательства.
У нас в населённых пунктах, когда нужно потушить пожар до прибытия пожарных, под рукой находятся:
Но уже XXI век. И если даже речь заходит об огнетушителях, то требования к ним у нас отстают от мировых норм на 30-40 лет. Чиновники, которые отвечают за стандартизацию в области пожарной безопасности, говорят: "Если мы будем обновлять эти стандарты до международного уровня, то возникнут дополнительные затраты для предпринимателя. Мы защищаем малый бизнес". Но если взять элементарные средства пожаротушения и разделить их стоимость на срок службы, то получатся копейки по сравнению с тем, что это будет защищать сотни человек и спасёт от пожара имущество бизнесмена. Ключевой показатель, по которому оценивается пожарная безопасность, — это "пожарный риск", то есть количество погибших на 100 тысяч населения в год.
У нас в 2022 году погибло, по статистике МЧС, 7700 человек — это 50 человек на миллион жителей, а в Америке гибнет десять человек, в Германии — пять человек на миллион. Представляете, страны НАТО в пять-десять раз лучше нас обеспечены в пожарной безопасности, а это человеческие жизни.
Мы десять лет назад начинали проводить независимые испытания средств пожаротушения, средств обеспечения защиты зданий, противопожарных дверей — они на 50-90% показывали свою неработоспособность. То есть у нас нет контроля оборота данной продукции, можно под сертификатом выпускать всё что угодно.
— Как с этим бороться?
— Мы в 2016–2017 годах выходили с такой инициативой в правительство, в администрацию президента. У губернаторов есть регулярная отчётность перед правительством, президентом по ряду показателей. Надо включить в этот ряд показатель пожарного риска: сколько в регионе погибает людей от пожара в динамике, по сравнению с общероссийским показателем и по сравнению с лучшими мировыми стандартами; что делается для его снижения. Так мы обеспечим систему ответственности, когда не будут друг на друга перебрасывать: вот за это МЧС отвечает, за это — Рослесхоз, за это — губернатор, а здесь граждане в своих домах сами за себя отвечают.
Нужен институт страхования. Можно обязать управляющую компанию, чтобы проверяли централизованно счётчики воды, электроприборы, электропроводку. Нужно штрафовать за плохую проводку. Потому что...
Профильная ассоциация кабельной продукции поднимает эту проблему. Но пока контроля оборота противопожарной, промышленной, строительной продукции нет. У нас всё идет якобы под флагом защиты малого бизнеса, поэтому мы продолжаем гореть.
Что касается поджогов, по статистике МЧС, у нас в 2022 году было 1,5 тыс. поджогов на 176 тыс. пожаров на открытой территории. То есть меньше 1%. Представляете, сколько нужно диверсантов нагнать? Да, они тоже поджигают, но мы сами себе больше ущерба причинили своей халатностью.
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