Эксперт: в лесных пожарах виноваты чиновники, а не диверсанты

5:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия Глобальные Стихии

В регионах России горят леса. Правда ли, что в этом виноваты украинские диверсанты; как защитить своё имущество от возгорания или быстро потушить пожар; почему пожарный риск в России в пять-десять раз выше, чем в странах Запада, Pravda.Ru рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей пожарно-спасательной продукции и услуг "Союз 01" Илья Мозжухин.

Фото: pixels

— Илья Александрович, многие жители России считают, что лесные пожары в регионах вызваны поджогами, причём леса поджигают украинские диверсанты. Вы согласны?

— Здесь проблема в другом. Знают ли люди вообще в населённых пунктах, которые подвержены повышенному пожарному риску, какие меры нужно принимать? Сейчас жители сами объединяются в добровольные пожарные формирования, но никто из местных властей этим не занимается. Люди с пятилитровыми баллонами воды бегают, потом ложатся на землю, когда им очень тяжело дышать от продуктов горения. Они дышат низко над землёй, где есть свежий воздух. Но в России давно разработаны специальные средства защиты органов дыхания и зрения при тушении пожаров. Почему эти средства защиты, в которых можно спокойно дышать несколько часов, не распространяются? Потому что в законе нигде не написано, что их надо закупать.

У нас более 70% смертей при пожаре наступает от отравления продуктами горения.

Современные средства практически не востребованы, и разработчикам сложно продвигать их на рынок без господдержки, которая должна обеспечиваться с помощью требований законодательства.

У нас в населённых пунктах, когда нужно потушить пожар до прибытия пожарных, под рукой находятся:

конусные ведра,

бочки,

ящики с песком.

Но уже XXI век. И если даже речь заходит об огнетушителях, то требования к ним у нас отстают от мировых норм на 30-40 лет. Чиновники, которые отвечают за стандартизацию в области пожарной безопасности, говорят: "Если мы будем обновлять эти стандарты до международного уровня, то возникнут дополнительные затраты для предпринимателя. Мы защищаем малый бизнес". Но если взять элементарные средства пожаротушения и разделить их стоимость на срок службы, то получатся копейки по сравнению с тем, что это будет защищать сотни человек и спасёт от пожара имущество бизнесмена. Ключевой показатель, по которому оценивается пожарная безопасность, — это "пожарный риск", то есть количество погибших на 100 тысяч населения в год.

У нас в 2022 году погибло, по статистике МЧС, 7700 человек — это 50 человек на миллион жителей, а в Америке гибнет десять человек, в Германии — пять человек на миллион. Представляете, страны НАТО в пять-десять раз лучше нас обеспечены в пожарной безопасности, а это человеческие жизни.

Мы десять лет назад начинали проводить независимые испытания средств пожаротушения, средств обеспечения защиты зданий, противопожарных дверей — они на 50-90% показывали свою неработоспособность. То есть у нас нет контроля оборота данной продукции, можно под сертификатом выпускать всё что угодно.

— Как с этим бороться?

— Мы в 2016–2017 годах выходили с такой инициативой в правительство, в администрацию президента. У губернаторов есть регулярная отчётность перед правительством, президентом по ряду показателей. Надо включить в этот ряд показатель пожарного риска: сколько в регионе погибает людей от пожара в динамике, по сравнению с общероссийским показателем и по сравнению с лучшими мировыми стандартами; что делается для его снижения. Так мы обеспечим систему ответственности, когда не будут друг на друга перебрасывать: вот за это МЧС отвечает, за это — Рослесхоз, за это — губернатор, а здесь граждане в своих домах сами за себя отвечают.

Нужен институт страхования. Можно обязать управляющую компанию, чтобы проверяли централизованно счётчики воды, электроприборы, электропроводку. Нужно штрафовать за плохую проводку. Потому что...

Во-первых, много специалистов, которые занимаются неквалифицированным монтажом электропроводки. Во-вторых, в области производства кабельной продукции много фальсификата.

Профильная ассоциация кабельной продукции поднимает эту проблему. Но пока контроля оборота противопожарной, промышленной, строительной продукции нет. У нас всё идет якобы под флагом защиты малого бизнеса, поэтому мы продолжаем гореть.