Показательный теракт в Петербурге, убивший военкора Татарского, охладит пыл "пацифистов"

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Вчера, 2 апреля, вечером в кафе "Street Bar 1" историческом центре Санкт-Петербурга, на Университетской Набарежной, прогремел взрыв. Ранения получили 32 человека, погиб один — известный военкор Владлен Татарский. Сразу после теракта 24 пострадавших были госпитализированы с различными травмами, некоторые в критическом состоянии.

По данным экстренных служб, в кафе сработало самодельное взрывное устройство. Правоохранители подозревают, что целью террористов был журналист. По одной из версий — она сейчас является основной — взрывное устройство могло находиться в статуэтке. Её за несколько минут до взрыва подарили военкору Владлену Татарскому.

Есть ещё одна версия: взрывное устройство было заранее заложено в кафе напротив здания Адмиралтейства и офиса Конституционного суда России. Но место для бомбы было рядом с тем, где сидел Владлен Татарский.

На видео, запечатлевшем момент взрыва, видно, что взрывная волна была настолько мощной, что обрушила фасад кафе, уничтожив 15 квадратных метров остекления.

Силовики говорят, что мощность самодельного взрывного устройства была эквивалентна 200 граммам тротила. Кроме того, бомба была начинена шрапнелью.

Что известно о взрыве

Хронологию событий в питерском кафе "Street Bar 1" восстановил Telegram-канал "112":

в 17.00 в заведении началась встреча с военкором Владленом Татарским;

в 18.10 некая девушка, присутствовавшая на мероприятии, вручила военкору статуэтку;

через несколько минут прогремел взрыв.

"Как сообщили организаторы встречи, они специально арендовали кафе для мероприятия, и принимали "определенные меры безопасности". Были ли на входе охранники и металлодетекторы — не сообщается", — пишет "112".

По неподтверждённым официально данным, девушка, вручившая Татарскому сувенир, находится в одной из больниц Санкт-Петербурга в состоянии "средней степени тяжести". Её личность пока не установлена, поскольку документов при ней нет. Неизвестно также причастна ли она к теракту или её использовали "вслепую".

На причастность к взрыву в кафе, проверяют ещё и 26-летнюю петербурженку Дарью Трепову, которую вместе с мужем ранее задерживали за участие в антивоенных митингах. На камерах с улицы видно, что она заходила в "Street Bar 1" с большой коробкой в руках. Её квартире прошёл обыск, подозреваемая задержана.

Что говорят официальные лица

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента, предварительно квалифицируемого как "убийство общественно опасным способом”. Расследование находится на "особом контроле” руководителя ведомства.

На место происшествия была направлена группа специалистов из Центрального отдела судебной экспертизы Комитета, говорится в заявлении.

На убийство военкора отреагировал российский МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что "за терактом в Санкт-Петербурге стоят власти Украины", отметив, что Киев отреагировал на трагедию в Санкт-Петербурге "с нескрываемой радостью".

"Я читала его (Татарского) сообщения. Владлен писал правду, писал просто, ярко. Потому и стал мишенью для наших врагов, которые боятся силы нашего духа, нашей народной воли. А Владлен не только воевал в ополчении, собирал помощь для наших солдат, но, самое главное, он формировал народное понимание спецоперации. И уверена, очень многое сделал для нашей будущей победы", — написала в своём Telegram председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Крысиный поступок", который охладит пыл пацифистов

Петербургский политолог Сергей Григорьев, в отличие от Захаровой и Матвиенко не связанный нормами дипломатического этикета, назвал, что называется, вещи своими именами.

"Это был крысиный поступок, который приведет к ровно противоположному эффекту, нежели рассчитывают его организаторы, — цитирует слова Григорьева Telegram-канал "Политген". — Петербург всегда считался либерально-демократическим городом, у нас были сильны антивоенные и антиправительственные настроения, но хотел бы я теперь посмотреть на тех, кто будет призывать сейчас сложить оружие и прекратить СВО. Когда уроды и подонки с той стороны организуют убийство мирных людей в самом центре города".

Политолог уверен, что теперь люди поймут, что СВО уже в центре Петербурга и что "враг пришёл к нам, и мы вместе должны сломать ему шею".

Кто такой Владлен Татарский

Владлен Татарский, (настоящее имя — Максим Фомин), известный блогер и военкор. Уроженец Донбасса, он присоединился к местным ополченцам после переворота на Майдане в Киеве в 2014 году. Служил до 2019 года. После этого Татарский регулярно освещал события в Донбассе, написал несколько книг. В январе этого года Киев ввел против него санкции.

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