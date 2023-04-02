Официальный представитель МИД Захарова обвинила киевский режим в убийстве журналиста Владлена Татарского

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Официальный представитель МИД Мария Захарова дала официальный комментарий по факту гибели российского журналиста Владлена Татарского. По мнению дипломата, за терактом в Санкт-Петербурге стоят власти Украины.

Захарова отметила реакцию международного сообщества на случаи убийства российских журналистов. По её словам, "ни западные страны, ни международные организации, ни зарубежные профессиональные сообщества не только не провели расследований, но даже не проявили элементарного человеческого сочувствия".

Захарова заявила, что не только убийство российского журналиста не вызвало возмущение в США и Европе. Никакой реакции не было и на поведение киевских властей, которые отнеслись к новости о гибели Татарского с нескрываемым восторгом.

"Профессиональная деятельность Владлена Татарского, его служение Отечеству вызывали ненависть у киевского режима. Он был опасен для них, но смело шёл до конца, выполняя свой долг", — заключила Захарова.

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