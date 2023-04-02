Царьград: После Дугиной и Татарского "красная черта" была стёрта окончательно

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Аналитики издания "Царьград" высказались об убийстве журналиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. По их мнению, за этим терактом, а также за убийством Дарьи Дугиной, стоят одни и те же люди. А именно, украинская верхушка.

По мнению журналистов, оба теракта могли быть организованы Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Об этом говорит как почерк исполнителей, так и личности погибших.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, после убийства Татарского так называемая "красная черта" была стёрта окончательно.

Напомним, что журналист Владлен Татарский был убит в результате теракта в Петербурге в воскресенье, 2 апреля. Взрыв прогремел в одном из кафе во время творческого вечера военкора.

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