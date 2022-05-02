EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

При знакомствах в Сети нужно соблюдать правила безопасности

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Знакомства в Сети многие женщины рассматривают как последний шанс завязать отношения. Идя на такой шаг, большинство представительниц прекрасного пола даже не подозревают, что попадают в группу риска. Некоторые мужчины специально размещают анкеты с целью заманивания женщин в ловушку. И требуются им не отношения или даже "просто секс", а нечто совсем другое.

При знакомствах в Сети нужно соблюдать правила безопасности

Изнасилование

Многие мужчины уверены, что если женщина знакомится по Интернету, она готова на всё. Или они используют встречу в реале как повод для изнасилования. Возможно, вне Сети насильникам с женщинами просто не везёт. Так или иначе, после такого "свидания" дамы нередко пишут заявление в полицию.

Встреча с маньяком

Да, и маньяки тоже "пасутся" на сайтах знакомств. В романе Роберта Брындзы "Последнее дыхание" главный герой размещал в Сети анкеты под чужим именем и с чужой фотографией, а когда наивные дамы являлись на свидание, подстерегал их, увозил в уединённое место, держал там в плену, а затем убивал.

Ограбление

Среди мужчин с сайтов знакомств могут оказаться банальные грабители. Одна женщина рассказала историю, как познакомилась через сайт с мужчиной и привела его к себе домой. Каким-то образом он вынудил её показать ему свои украшения, а потом сказал, что их надо почистить, и взялся за дело. Через какое-то время новый знакомый сообщил, что ему надо "отойти по делам". Когда он ушёл, дама обнаружила, что ухажёр забрал все её драгоценности, а заодно и все деньги, что были в доме.

Афера

В последнее время появилось очень много схем с брачными аферами, которые начинаются именно со знакомства в Интернете.

Обычно схема такова. Женщина через Сеть знакомится с приятным во всех отношениях мужчиной. Вроде бы у него есть деньги, свой бизнес или должность, и проч. Завязываются "серьёзные" отношения.

Через какое-то время мужчина вдруг сообщает, что у него крупные финансовые проблемы: нужны деньги на лечение близкого родственника, он должен большую сумму бандитам или коллекторам, требуется вложить деньги в бизнес, иначе он прогорит… Конечно, отзывчивая спутница жизни тут же начинает поиски нужной суммы. Получив её, аферист исчезает и перестаёт выходить на связь.

Как обезопасить себя от неприятностей?

Рецепт достаточно прост.

Общаясь с человеком, обязательно убедитесь, тот ли он, за кого себя выдаёт. Ищите общих знакомых, наводите справки. Прежде чем встретиться, организуйте телефонный разговор. Как только у вас окажется номер телефона вашего нового знакомого, пробейте его. Также пробейте его имя или ник. Возможно, где-то он засветится. Иногда обманутые девушки оставляют отзывы о неудачных свиданиях и отношениях. Либо выяснится, что номер зарегистрирован совсем на другого человека.

Попытайтесь узнать, где человек работает, и не постесняйтесь под каким-либо предлогом туда позвонить или написать, чтобы выяснить, действительно ли у них есть такой сотрудник. Хорошо бы сравнить телефонный номер и е-мейл вашего знакомого с координатами реального человека. Так как порой обманщики вообще выдают себя за другое лицо.

Первую встречу ни в коем случае не назначайте у вас дома. Да и самой лучше не отправляться домой к новому знакомому.

Оптимальный вариант — если свидание будет проходить в каком-то нейтральном месте. Обязательно предупредите кого-то из близких или друзей, что вы отправляетесь на свидание с незнакомцем из Сети. Покажите его аккаунт, дайте его телефонный номер и другие координаты, если знаете. Неплохо, если вы отправитесь на свидание с подругой, которая будет ждать неподалёку, пока не убедится, что всё в порядке и на встречу пришёл именно тот, кого вы ждали.

Если начались отношения, будьте начеку. Ведь вы ничего не знаете о человеке кроме того, что он сам о себе рассказал. Проверяйте информацию. В идеале добейтесь, чтобы ухажёр ввёл вас в свой круг, познакомил со своими друзьями. Выглядит подозрительным, если мужчина сразу же начинает хвастаться, как он крут — работает на руководящей должности в крупной компании, дружит с известными людьми, и т. п.

Те, кто действительно имеет высокий статус, редко распространяются о своей крутизне. Да и вряд ли станут знакомиться через Сеть.

Стоит насторожиться, если мужчина активно интересуется вашим финансовым состоянием, имуществом, квартирой. В таком случае лучше заявить, что вы сирота казанская, зарплата у вас с гулькин нос, квартиру снимаете вместе с двумя подругами, а из имущества — одна кошка Мурка или собака Жучка. Аферист после этого, скорее всего, потеряет к вам интерес, так как даже для получения кредита нужен определённый уровень дохода или собственное жильё.

Если у вас начинают просить деньги — под любым предлогом! — сразу же обрывайте отношения. Даже если уже собрались за этого человека замуж. Помните, что нормальный мужчина никогда не станет решать свои финансовые проблемы за счёт представительницы слабого пола.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Секс через интернет: сексуальная революция, жажда новых сексуальных контактов?
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Михайлов
Темы интернет
Sberbank
Новости
Французский министр заявила, что ЕС не позволит РФ навязать свои правила по газу
The Hill: Запад оказался в ловушке из-за введённых им санкций против РФ
Анонимный офицер ВС РФ сообщил об использовании ВСУ диверсионной тактики НАТО
Сдавшиеся бойцы ВСУ: попали в плен, потому что руководство их бросило
Неофициально: Венгрия и Словакия отзывают вето на нефтяное эмбарго
Посла РФ в Израиле Викторова вызвали в МИД после высказываний Лаврова о евреях
Пленный боец ВСУ: у нас не было никакой военной подготовки
Полковник Ходарёнок: БТР "Пиранья 3" на Украине превратится в металлолом
Во Франции объявили об отказе платить за российский газ в рублях
Военнослужащие группировки "О" захватили квадрокоптер ВСУ под Ямполем
Популярное
Мир. Новости мира
Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"

Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.

Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Военные новости
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Силовые структуры
В Донбассе сформирован новый нацбатальон "Свобода", состоящий из россиян
Силовые структуры
США и Украина занесли ракетный "серп" "Жнеца" над половиной России
Ирина Шлионская При знакомствах в Сети нужно соблюдать правила безопасности Ирина Шлионская Александр Шторм Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной Александр Шторм Усам Оздемиров Россия бросила вызов Западу. Кого поддержит мир? Усам Оздемиров
Силовые структуры
Генерал-майор Столяров: Запад требует от Киева нанести ракетный удар по России
Силовые структуры
Михайлов: уничтожение техники ВСУ ставит под вопрос новые поставки с Запада
Спецназ и пехота "О" громят оборону ВСУ, захватывая трофейное оружие стран НАТО
Силовые структуры
Спецназ и пехота "О" громят оборону ВСУ, захватывая трофейное оружие стран НАТО
Последние материалы
Французский министр заявила, что ЕС не позволит РФ навязать свои правила по газу
Лариса Лужина: "Хочу пожелать нам мирного неба над головой!"
The Hill: Запад оказался в ловушке из-за введённых им санкций против РФ
Автомобили Бэтмена: ни один не выглядит пригодным для погони за преступниками
При знакомствах в Сети нужно соблюдать правила безопасности
Анонимный офицер ВС РФ сообщил об использовании ВСУ диверсионной тактики НАТО
Сдавшиеся бойцы ВСУ: попали в плен, потому что руководство их бросило
Неофициально: Венгрия и Словакия отзывают вето на нефтяное эмбарго
Юрист: передача активов РФ Украине — это сбыт награбленного преступной шайке
Политолог рассказал, как Запад играет вдолгую против России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников