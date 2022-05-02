При знакомствах в Сети нужно соблюдать правила безопасности

Знакомства в Сети многие женщины рассматривают как последний шанс завязать отношения. Идя на такой шаг, большинство представительниц прекрасного пола даже не подозревают, что попадают в группу риска. Некоторые мужчины специально размещают анкеты с целью заманивания женщин в ловушку. И требуются им не отношения или даже "просто секс", а нечто совсем другое.

Изнасилование

Многие мужчины уверены, что если женщина знакомится по Интернету, она готова на всё. Или они используют встречу в реале как повод для изнасилования. Возможно, вне Сети насильникам с женщинами просто не везёт. Так или иначе, после такого "свидания" дамы нередко пишут заявление в полицию.

Встреча с маньяком

Да, и маньяки тоже "пасутся" на сайтах знакомств. В романе Роберта Брындзы "Последнее дыхание" главный герой размещал в Сети анкеты под чужим именем и с чужой фотографией, а когда наивные дамы являлись на свидание, подстерегал их, увозил в уединённое место, держал там в плену, а затем убивал.

Ограбление

Среди мужчин с сайтов знакомств могут оказаться банальные грабители. Одна женщина рассказала историю, как познакомилась через сайт с мужчиной и привела его к себе домой. Каким-то образом он вынудил её показать ему свои украшения, а потом сказал, что их надо почистить, и взялся за дело. Через какое-то время новый знакомый сообщил, что ему надо "отойти по делам". Когда он ушёл, дама обнаружила, что ухажёр забрал все её драгоценности, а заодно и все деньги, что были в доме.

Афера

В последнее время появилось очень много схем с брачными аферами, которые начинаются именно со знакомства в Интернете.

Обычно схема такова. Женщина через Сеть знакомится с приятным во всех отношениях мужчиной. Вроде бы у него есть деньги, свой бизнес или должность, и проч. Завязываются "серьёзные" отношения.

Через какое-то время мужчина вдруг сообщает, что у него крупные финансовые проблемы: нужны деньги на лечение близкого родственника, он должен большую сумму бандитам или коллекторам, требуется вложить деньги в бизнес, иначе он прогорит… Конечно, отзывчивая спутница жизни тут же начинает поиски нужной суммы. Получив её, аферист исчезает и перестаёт выходить на связь.

Как обезопасить себя от неприятностей?

Рецепт достаточно прост.

Общаясь с человеком, обязательно убедитесь, тот ли он, за кого себя выдаёт. Ищите общих знакомых, наводите справки. Прежде чем встретиться, организуйте телефонный разговор. Как только у вас окажется номер телефона вашего нового знакомого, пробейте его. Также пробейте его имя или ник. Возможно, где-то он засветится. Иногда обманутые девушки оставляют отзывы о неудачных свиданиях и отношениях. Либо выяснится, что номер зарегистрирован совсем на другого человека.

Попытайтесь узнать, где человек работает, и не постесняйтесь под каким-либо предлогом туда позвонить или написать, чтобы выяснить, действительно ли у них есть такой сотрудник. Хорошо бы сравнить телефонный номер и е-мейл вашего знакомого с координатами реального человека. Так как порой обманщики вообще выдают себя за другое лицо.

Первую встречу ни в коем случае не назначайте у вас дома. Да и самой лучше не отправляться домой к новому знакомому.

Оптимальный вариант — если свидание будет проходить в каком-то нейтральном месте. Обязательно предупредите кого-то из близких или друзей, что вы отправляетесь на свидание с незнакомцем из Сети. Покажите его аккаунт, дайте его телефонный номер и другие координаты, если знаете. Неплохо, если вы отправитесь на свидание с подругой, которая будет ждать неподалёку, пока не убедится, что всё в порядке и на встречу пришёл именно тот, кого вы ждали.

Если начались отношения, будьте начеку. Ведь вы ничего не знаете о человеке кроме того, что он сам о себе рассказал. Проверяйте информацию. В идеале добейтесь, чтобы ухажёр ввёл вас в свой круг, познакомил со своими друзьями. Выглядит подозрительным, если мужчина сразу же начинает хвастаться, как он крут — работает на руководящей должности в крупной компании, дружит с известными людьми, и т. п.

Те, кто действительно имеет высокий статус, редко распространяются о своей крутизне. Да и вряд ли станут знакомиться через Сеть.

Стоит насторожиться, если мужчина активно интересуется вашим финансовым состоянием, имуществом, квартирой. В таком случае лучше заявить, что вы сирота казанская, зарплата у вас с гулькин нос, квартиру снимаете вместе с двумя подругами, а из имущества — одна кошка Мурка или собака Жучка. Аферист после этого, скорее всего, потеряет к вам интерес, так как даже для получения кредита нужен определённый уровень дохода или собственное жильё.

Если у вас начинают просить деньги — под любым предлогом! — сразу же обрывайте отношения. Даже если уже собрались за этого человека замуж. Помните, что нормальный мужчина никогда не станет решать свои финансовые проблемы за счёт представительницы слабого пола.

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