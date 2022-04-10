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Автор Ирина Шлионская

Полин Пикар: как семья "узнала" чужую девочку

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В романе английской писательницы Дианы Сеттерфилд "Пока течёт река" по сюжету в реке находят маленькую девочку, которую принимают за пропавшего ребёнка то из одной, то из другой семьи. Как ни странно, такие вещи порой происходят и в действительности. Взять хотя бы загадочную историю Полин Пикар.

Полин Пикар: как семья "узнала" чужую девочку

Пропавшая девочка

В апреле 1922 года двухлетняя Полин Пикар играла на ферме своих родителей, расположенной в местечке Гоас-аль-Луду в провинции Бретань (Франция). Сначала малышка находилась в поле зрения взрослых, но вдруг оказалось, что она пропала. Хозяева фермы вместе с работниками приступили к поискам, но те оказались безрезультатными.

Пришлось обратиться в полицию. К поискам подключились, помимо полицейских, несколько десятков волонтёров. Однако нигде в окрестностях фермы ребёнка так и не обнаружили. Соседи стали поговаривать, что девочку, должно быть, украли.

Найдёныш из Шербура

Несколько недель спустя на одной из улиц Шербура (за 200 миль от Гоас-аль-Луду) полицейский подобрал беспризорную маленькую девочку. Она подходила под описание Полин Пикар. Ребёнка сфотографировали, и на снимке мать Полин тут же узнала свою дочь.

До встречи с родителями девочка находилась в приюте. Но когда супруги Пикар приехали за ней, она не узнала папу и маму. Несмотря на то, что внешне малышка выглядела полной копией Полин, вела она себя не так, как исчезнувшая дочь Пикаров. Те, однако, решили, что из-за стресса ребёнок потерял память. Поэтому они спокойно забрали девочку из приюта.

Братья с сёстрами и соседи — все признали в девочке Полин. Никто не сомневался, что это она и есть. Совпадали якобы даже родинки на теле ребёнка. Тем не менее, имелись очень существенные отличия от "оригинала". Так, девочка вела себя слишком уж робко и боязливо, как будто находилась среди посторонних. К тому же она говорила на наречии, близком к шербурскому, а не так, как говорили в Бретани. Тем не менее, все вокруг были убеждены, что это всё-таки Полин.

Тело в канаве

27 мая 1922 года газета "Ле Петит Паризьен" опубликовала заметку о том, что в 800 метрах от фермы Пикаров велосипедист нашёл в канаве расчленённые останки маленького ребёнка. Они находились в таком состоянии, что опознать их не было никакой возможности. А анализ ДНК, как вы сами понимаете, тогда ещё не проводили. Рядом с телом лежала аккуратно сложенная одежда. В ней мадам Пикар признала вещи дочери, которые были на ней в день исчезновения. Девочка из Шербура была одета по-другому…

Поскольку сразу после пропажи эти места были тщательно прочёсаны, возникло предположение, что останки подбросили в канаву недавно. Самое интересное, что вскоре неподалёку от места страшной находки полиция обнаружила человеческий череп, но он не подходил к найденному телу и, возможно, вообще принадлежал взрослому человеку.

Меж тем к Пикарам обратился один из их соседей по имени Ив Мартин. Он взволнованно спросил, нашли ли они маленькую Полин, и когда те ответили утвердительно, поинтересовался, уверены ли они в том, что это именно Полин. Затем он удалился, бормоча себе под нос, что это "его вина". Создавалось впечатление, что мужчина был не в себе.

Прошёл ещё месяц, и супруги Пикар отдали "Полин" в приют. Впоследствии они никогда её не навещали и не интересовались её судьбой. Что стало с этой девочкой дальше, неизвестно.

Сплошные загадки…

Вся эта история выглядит крайне таинственной. Если девочка, которую привезли из Шербура, не была Полин, то почему все близкие и знакомые её уверенно опознали, включая родителей? И кто тогда были настоящие родители малышки, почему её никто не искал?

И чьи останки нашли в таком случае в канаве близ фермы Пикаров? Кому принадлежал найденный полицейскими череп? Может, в окрестностях орудовал маньяк? Почему расследование так и не было доведено до конца, почему не допросили Ива Мартина? И наконец, почему Пикары отдали девочку в приют — значит, они убедились в том, что она не их родная дочь? Впрочем, вряд ли когда-нибудь удастся пролить свет на все эти события…

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Михайлов
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