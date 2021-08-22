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Власти рассказали о состоянии девочки, найденной в лесу под Смоленском

Происшествия

Полуторагодовалый ребенок четверо суток провел в лесу.

Власти рассказали о состоянии девочки, найденной в лесу под Смоленском

Представитель правительства Смоленской области рассказал изданию РИА Новости о состоянии полуторагодовалой девочки, которая четверо суток провела в лесу в одиночку.

По словам источника, ребенку диагностировали переохлаждение, состояние девочки стабильное:

Она по-прежнему в больнице, ее наблюдают. В понедельник совет врачей будет решать, что делать дальше.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова написала в соцсетях, что есть возможность отправить девочку в другое медицинское учреждение, но врачи пока обследуют ребенка в местной больнице. У девочки хороший аппетит, она пытается говорить с родителями, рассказал омбудсмен.

17 августа стало известно, что девочка 2019 года рождения пропала в Темкинском районе Смоленской области. По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело по статье "Убийство", девочку ежедневно искало более 400 человек. 20 августа ее обнаружили живой в лесу в четырех километрах от дома.

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Автор: Алексей Ткаченко
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