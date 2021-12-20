EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

MH17: Суд без кнопкодава и с косвенными уликами

Происшествия

Антироссийская "витрина" по делу гибели рейса MH17 компании Malaysia Airlines начала оформляться. Человека, якобы стрелявшего из "Бука", так и не нашли, а аудиозаписи "пособников" являются лишь косвенными доказательствами.

MH17: Суд без кнопкодава и с косвенными уликами

В Нидерландах в понедельник начался процесс зачитывания обвинения по делу о крушении MH17 летом 2014 года.

Подозреваемые "не нажимали кнопку"

Прокуратура Нидерландов сообщает, что обвинительное заключение по МH17 будет объявлено в среду, а вердикт суда вынесен в середине 2022 года.

Как пишет газета Nos прокуратура реконструировала события июля 2014 года на основе "большого количества фото, видео и показаний свидетелей". Есть также записанные телефонные разговоры, в которых подозреваемые говорили о ракетной установке и поражении гражданского самолёта.

По словам прокурора, четверо подозреваемых (Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко) не нажимали кнопку, с помощью которой была запущена ракета, но они "несут ответственность за приведение в действие устройства".

Эти четверо обвиняются в том, что они "спровоцировали других подозреваемых на запуск ракеты."

Сбили по "ошибке"

Эксперт по международному уголовному праву Мариеке де Хун из Амстердамского университета сказал газете Nos, что обвинительное заключение будет по каждому подозреваемому: что именно он сделал для того, чтобы был сбит MH17. Прокуратура должна увязать доказательства с предъявленными обвинениями: катастрофа MH17 и убийство всех 298 пассажиров.

Чтобы доказать эти преступления, необходимо наличие умысла. Перехваченные разговоры показывают, что удар по MH17 был ошибкой — целились в военный самолёт. Один из подозреваемых сообщил, что вскоре после авиакатастрофы был сбит украинский истребитель, а потом выяснилось, что это оказался пассажирский самолет с демонстрацией собеседниками большого удивления. Аудиозаписи признаны судом аутентичными.

Но ошибка не исключает злого умысла. По мнению прокуратуры, выпустив ракету, подозреваемые согласились "со значительной вероятностью поражения пассажирского самолета и, следовательно, убийства или непредумышленного убийства", сказал Де Хун.

"Прокуратура будет утверждать, что у них была возможность отказаться от плана, но они всё равно продолжили реализовывать его", — сказал юрист.

Какой вердикт может вынести суд

То есть, человека, нажавшего кнопку установки "Бук", так и не нашли, как и само "орудие убийства". Какой может быть судебный процесс без главного подозреваемого — того, кто сделал выстрел? Это одно из основных условий суда, которое знают студенты 1-го курса юридического факультета.

Аудиозаписи являются лишь косвенным доказательством, кроме того, подлинность таких записей трудно установить, а голос Пулатова не идентифицирован. Таким образом, данный судебный процесс может вынести вердикт только насчёт того, были ли предоставлены прокуратурой достаточные доказательства.

Ни один из обвиняемых не явился на слушания по делу, начавшемуся в марте 2020 года. Только Пулатову на суде помогали двое голландских адвокатов. Уголовное дело в отношении остальных троих слушается заочно.

Россия отрицает свою причастность к катастрофе MH17. Москва представила альтернативные сценарии, но они не рассматриваются судом. Суд отклонил несколько ходатайств защиты Пулатова. Защита требовала, чтобы документы прокуратуры об анонимном свидетеле под номером S45 были приобщены к материалам дела, но этого сделано не было.

Самолет вылетел из Амстердама и направлялся в Куала-Лумпур, столицу Малайзии. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. 196 из них были голландцами.

Читайте по теме: Прокуратура Нидерландов: малазийский Boeing MH17 сбил ЗРК "Бук"

Песков: призывы к РФ признать ответственность за катастрофу MH17 неуместны

CNN "разоблачила" ЦРУ из-за новых "доказательств" вины РФ по MH-17

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как сбить Боинг над Донбассом и всех "обуть"?
Темы нидерланды
Новости
Порошенко обвинили в государственной измене в пользу России
ГБУ "Ритуал" выпустило обзор самых известных исчезнувших кладбищ столицы
Заммэра Владимир Ефимов: Москва разместила "зелёных" облигаций на 115 млрд руб.
В Гидрометцентре спрогнозировали морозы до -24 °C на неделе
В Совфеде объяснили идею Зеленского ввести предупредительные санкции против РФ
Кинолог объяснила, как безопасно покормить бродячую собаку
В Госдуму внесён законопроект о выплатах на каждого члена семьи
В Латвии назвали 2022 год "решающим" в подсчёте убытков от "советской оккупации"
Гинцбург оценил теорию искусственного происхождения омикрон-штамма
Российский стилист рассказала, как выбрать зимнюю одежду
Последние материалы
Художник-киборг Нил Харбиссон тестирует устройство, ускоряющее течение времени
Кинолог объяснила, как безопасно покормить бродячую собаку
В Госдуму внесён законопроект о выплатах на каждого члена семьи
В Латвии назвали 2022 год "решающим" в подсчёте убытков от "советской оккупации"
Гинцбург оценил теорию искусственного происхождения омикрон-штамма
Российский стилист рассказала, как выбрать зимнюю одежду
Дипломат пострадал при нападении радикалов на посольство Белоруссии в Лондоне
Украина намерена создать военно-морские базы в Азовском и Чёрном морях
Президент Литвы: НАТО нужен чёткий план против России
В СНБО Украины заявили, что концентрация армии РФ на границе "не очень критична"
Популярное
Шоу-бизнес
Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков

В воскресенье, 19 декабря, умер от коронавируса народный артист РФ и режиссёр Андрей Малюков. Об этом сообщила его двоюродная сестра Наталья Бондарчук.

Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Мир. Новости мира
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Политика. Новости и аналитика
В МИД Турции назвали "ловушкой" убийство российского дипломата Карлова
Общество
Вассерман: противники вакцины "желают убивать" её сторонников
Усам Оздемиров Запад против "Газпрома": кто первым моргнёт? Усам Оздемиров Любовь Степушова При Эрдогане путь Турции в ЕС закрыт Любовь Степушова Александр Артамонов "Бесовская мудрость", или Программа по созданию суперубийц Александр Артамонов
Мир. Новости мира
В Минобороны Германии предупредили о санкциях против Путина и его окружения
Здоровье
Учёные из Кембриджа: "омикрон" медленно поражает лёгкие человека
Иммунолог назвал причины быстрого исчезновения антител к COVID-19
Здоровье
Иммунолог назвал причины быстрого исчезновения антител к COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников