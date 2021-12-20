MH17: Суд без кнопкодава и с косвенными уликами

Антироссийская "витрина" по делу гибели рейса MH17 компании Malaysia Airlines начала оформляться. Человека, якобы стрелявшего из "Бука", так и не нашли, а аудиозаписи "пособников" являются лишь косвенными доказательствами.

В Нидерландах в понедельник начался процесс зачитывания обвинения по делу о крушении MH17 летом 2014 года.

Подозреваемые "не нажимали кнопку"

Прокуратура Нидерландов сообщает, что обвинительное заключение по МH17 будет объявлено в среду, а вердикт суда вынесен в середине 2022 года.

Как пишет газета Nos прокуратура реконструировала события июля 2014 года на основе "большого количества фото, видео и показаний свидетелей". Есть также записанные телефонные разговоры, в которых подозреваемые говорили о ракетной установке и поражении гражданского самолёта.

По словам прокурора, четверо подозреваемых (Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко) не нажимали кнопку, с помощью которой была запущена ракета, но они "несут ответственность за приведение в действие устройства".

Эти четверо обвиняются в том, что они "спровоцировали других подозреваемых на запуск ракеты."

Сбили по "ошибке"

Эксперт по международному уголовному праву Мариеке де Хун из Амстердамского университета сказал газете Nos, что обвинительное заключение будет по каждому подозреваемому: что именно он сделал для того, чтобы был сбит MH17. Прокуратура должна увязать доказательства с предъявленными обвинениями: катастрофа MH17 и убийство всех 298 пассажиров.

Чтобы доказать эти преступления, необходимо наличие умысла. Перехваченные разговоры показывают, что удар по MH17 был ошибкой — целились в военный самолёт. Один из подозреваемых сообщил, что вскоре после авиакатастрофы был сбит украинский истребитель, а потом выяснилось, что это оказался пассажирский самолет с демонстрацией собеседниками большого удивления. Аудиозаписи признаны судом аутентичными.

Но ошибка не исключает злого умысла. По мнению прокуратуры, выпустив ракету, подозреваемые согласились "со значительной вероятностью поражения пассажирского самолета и, следовательно, убийства или непредумышленного убийства", сказал Де Хун.

"Прокуратура будет утверждать, что у них была возможность отказаться от плана, но они всё равно продолжили реализовывать его", — сказал юрист.

Какой вердикт может вынести суд

То есть, человека, нажавшего кнопку установки "Бук", так и не нашли, как и само "орудие убийства". Какой может быть судебный процесс без главного подозреваемого — того, кто сделал выстрел? Это одно из основных условий суда, которое знают студенты 1-го курса юридического факультета.

Аудиозаписи являются лишь косвенным доказательством, кроме того, подлинность таких записей трудно установить, а голос Пулатова не идентифицирован. Таким образом, данный судебный процесс может вынести вердикт только насчёт того, были ли предоставлены прокуратурой достаточные доказательства.

Ни один из обвиняемых не явился на слушания по делу, начавшемуся в марте 2020 года. Только Пулатову на суде помогали двое голландских адвокатов. Уголовное дело в отношении остальных троих слушается заочно.

Россия отрицает свою причастность к катастрофе MH17. Москва представила альтернативные сценарии, но они не рассматриваются судом. Суд отклонил несколько ходатайств защиты Пулатова. Защита требовала, чтобы документы прокуратуры об анонимном свидетеле под номером S45 были приобщены к материалам дела, но этого сделано не было.

Самолет вылетел из Амстердама и направлялся в Куала-Лумпур, столицу Малайзии. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. 196 из них были голландцами.

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