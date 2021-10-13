Песков: призывы к РФ признать ответственность за катастрофу MH17 неуместны

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что призывы к РФ признать ответственность за катастрофу самолета MH17, являются неуместными и недопустимыми, потому что катастрофа произошла в небе над Украиной.

По словам Пескова, данные призывы неуместны и недопустимы, потому что крушение самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines произошло над Украиной.

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал слова журналиста о том, что Запад считает Россию причастной к этому преступлению и обвиняет в случившемся военных 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска.

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