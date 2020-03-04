Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики

И снова о сбитом над Украиной "Боинге"… Прошло уже много лет, но до сих пор есть много неясного и непонятного. Следствие все так и скрывает. Свидетели и участники пропадают. Узнаем ли правду? Вскроется ли она на суде? И что это будет за суд?

Итоги недели с Инной Новиковой и Андреем Мироновым

На все эти вопросы главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой в передаче "Необычная неделя" ответил политтехнолог, руководитель Федерации изучения электоральной политики Андрей Миронов.

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Сбитый "Боинг": почему нет решения

— Андрей Николаевич, с 2014 года прошло уже много времени, была масса всякой противоречивой информации про сбитый "Боинг МН-17".

— Да, вот это очень важная и уже много лет горячая тема.

— Когда пролетел челябинский метеорит, за 13 секунд было сделано огромное количество снимков и видеозаписей, все сразу узнали, как все это было. А здесь очень много всяческих заявлений, но следствие многократно продлевалось, какие-то доказательства не принимало, другие скрывало и т. д.

И недавно платформа Bonanza Media опубликовала еще четыре документа, которые касаются этого дела. В одном из них сообщается, что нидерландская разведка приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении ЗРК "Бук" вблизи места крушения. Но вопрос, конечно, не только в этих документах.

Вообще, как вы оцениваете, когда-то будет известна правда об этой трагедии?

— Я думаю, мы начнем узнавать полную правду 9 марта, когда начнется Гаагский суд по МН-17. Я так же, как и вы, обладаю только теми знаниями, которые есть в открытом доступе. Я же не разведка, и другой информации у меня нет.

Но было бы интересно послушать, объяснение Гиркина-Стрелкова и других, кого еще сейчас пытаются вызвать на суд. Наверное, там что-то есть. Но не могу говорить, потому что ни в чем не уверен.

Кому было выгодно сбивать "Боинг"

— Вы вспомнили Гиркина-Стрелкова. В той ситуации кому было это выгодно? Разве это было выгодно ополченцам?

— В той ситуации…

Мы можем с вами, конечно, посмеяться, но в той ситуации неизвестно, в какой самолет они целились, потому что следом летел борт номер один с Путиным.

— Он летел не следом, а с разницей в несколько часов и по другому маршруту.

— Для них-то, в общем-то, это все равно. Была первоначальная версия, что именно так было. Я не знаю, кому выгодно это было, кому невыгодно.

Я знаю одно: погибли люди. Погибли люди, самолет сбит. В мире масса таких случаев, когда самолеты сбиваются случайно.

Сбитый "Боинг" — случайность?

— Все-таки не масса. Раз десять, может быть, за всю историю авиации.

— А десять — это достаточно. Для гражданских самолетов — это достаточное количество. Но я бы на месте России закрыл этот вопрос.

— Как?

— Очень просто.

— Как именно? Россия предоставила все материалы уже на следующий день — все документы, все съемки, все, что было… И потом постоянно дополняла, когда появлялись какие-то новые детали, результаты экспертиз.

— Что бы было, если бы, к примеру, Россия сказала: "Да, извините, произошел самозапуск…"

"Боинг" сбила Россия?

— То есть вы считаете, что это российская армия сбила? Что это был российский "Бук"? А если это не так, по-вашему, все равно надо взять вину на себя?…

— На сегодняшний момент у меня нет доказательств, что "Бук" мог быть чей-то другой.

— Это мог быть "Бук" ВСУ.

— Во-первых, у ВСУ на тот момент, я считаю, не было таких специалистов. Я не знаю, есть там "Буки", нет, но, скорее всего, нет.

— Там есть "Буки", и их передвижение было замечено как раз в этом районе.

— Ну что нам делать? Курская бригада тоже "Буки" перебрасывала… Я не владею ситуацией в той мере, как военные специалисты.

Но я считаю, что тех доказательств, которые имеются в Гаагском суде, достаточно для того, чтобы либо предъявить обвинение, либо снять.

На месте России я бы себя повел совершенно по-другому. Я выплатил бы компенсацию, а уже потом бы начал разбираться. И я вас уверяю…

— Почему Россия? Почему не Киев должен выплачивать компенсацию?

— А вот как раз потому, что мы великая страна. Вот хотя бы поэтому. А что?…

— Так давайте компенсацию всем, кто погиб от коронавируса, выплатим. Мы же — великая страна.

— Ну почему нет?

— Давайте в Африку еще денег направим. США постоянно кричат про свое величие, но денег никому не дают, даже если разбомбили какой-то госпиталь и т. д.

— Нет, во-первых, украинская сторона изначально заявляла, что сбили мы.

А кто заявил о том, что в самолете летели трупы, мертвые тела? Заявила российская сторона. Это потом мы стали от этих слов отказываться.

— Россия — кто? Министерство иностранных дел?

— СМИ.

— Так ведь не министерство иностранных дел, не министерство обороны заявило.

— Ну я сейчас не помню, времени-то прошло сколько. Это было первое заявление. Потом стали говорить "Бук", или не "Бук", самолет сбил, оказывается. Потом предоставили карты — никаких самолетов, оказывается, там нет в это время.

И вот эта нестыковка, скажем так, в показаниях, и наводит на подозрения… Маленькая ложь рождает большое подозрение.

Вот я считаю так.

— Так именно это и было постоянно со стороны Украины. Украинский пилот Владимир Волошин как раз в этом районе вылетал в это время, и самолет там видели. А потом он исчез. Даже на BBC был сюжет о том, что местные жители видели военный самолет. А потом этот ролик убрали.

"Алмаз-Антей" проводил эксперимент, откуда мог быть совершен этот залп. Но никакие доказательства вины Украины не принимались. Следствие всегда было запрограммировано доказать, что виновата Россия, искали доказательства только в пользу этой версии. Вот почему так долго все это и продолжается.

— Ваше мнение: кто сбил — Россия или Украина?

— Мое мнение, что сбила Украина.

— Мое мнение, что это все-таки была ракета наша. Как бы это прискорбно ни звучало, но действительно пока нельзя это утверждать…

9 марта мы узнаем все о сбитом "Боинге"?

Мы 9 марта начнем следить за этим судебным процессом, и мы увидим, какие документы, доказательства там будут…

— Вы думаете, что суд будет справедливый, объективный, независимый?

— Ну есть вещи, от которых не открутишься. Хотя бы вы назвали один самолет, два самолета, три самолета.

Мы сейчас выйдем на улицу — спичечную коробку можно из космоса снять. Естественно, все эти карты на тот момент там должны фигурировать…

— Так Россия сразу же показала все эти карты. Американцы сказали, но так ничего и не показали до сего момента. Они только продолжали говорить, что у них есть доказательства, но это очень секретно, поэтому они не могут их показать. Почему не показать?

— Я вам отвечу почему. Это очень просто.

Большая политика делается в тишине.

Естественно, есть каналы связи, по которым осуществляется взаимодействие тех или иных глав государств. Я думаю, они были задействованы. И поэтому, в общем-то, пока мы не можем знать, что точно произошло. Да кто его знает? Я же не оператор, вы тоже.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев