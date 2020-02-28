Гость программы "Необычная неделя с Инной Новиковой" политтехнолог, руководитель Федерации изучения электоральной политики Андрей Миронов ответил на многие вопросы о самых обсуждаемых и важных новостях в мире и нашей стране. Главная тема, конечно, насколько бодро коронавирус шагает по планете.
Прилетевших из Уханя на Украину граждан пытались не пустить, закидывали камнями автобусы, призывали "сжечь заразу", нацгвардии даже пришлось применять БТР.
Российские врачи прогнозируют эпидемию коронавируса в октябре на территории нашей страны — но Россия совершенно не готова к появлению пандемии.
Если заболеет даже пять процентов населения, на одного врача придется 550 зараженных, а коек хватит только одному из 124 зараженных.
— Андрей Николаевич, коронавирус второй месяц шагает по нашим и всем СМИ. Это главная тема. Когда впервые число выздоровевших превысило число заболевших, это уже было воспринято как очень хорошая новость. Но это в Китае.
В других же странах все это только начинается. В России прогнозируют, что этот вирус все-таки к нам тоже придет, но только к октябрю этого года. При этом мы окажемся совершенно не готовы к этому вирусу. Страшные прогнозы.
Тем не менее мы уже давно эвакуировали из Уханя наших людей. А когда граждан Украины, которым не повезло оказаться в Китае в это время, все-таки вывезли на родину, то там автобусы с этими людьми закидали камнями. Пришлось подключать Национальную гвардию с БТР и прочими спецсредствами. Это что-то вроде нового медицинского, вирусного Майдана или совершенно другое?
Понятно, что у части украинцев есть опыт активных действий на Майдане и боевых действий в АТО. Но как-то всех покоробила ситуация, что люди, которые оказались в зоне карантина, закидывают своих соотечественников камнями, обещают сжечь и т. д. Это очень даже по-средневековому, если не хуже. Как вы считаете?
— Я не совсем согласен. Хотя я, конечно, согласен в главном. Но здесь играет роль человеческий инстинкт.
Скорее всего, здесь нужно смотреть на ту ситуацию, насколько люди напуганы. А напуганы они очень сильно, всё крайне серьезно.
И тут не только Украину можно приводить в пример. Возьмите тот же Китай. Города окружены, чуть ли не вплоть до смертной казни за сокрытие коронавируса и прочее-прочее.
Это говорит о том, что люди напуганы. Конечно, с человеческой точки зрения забрасывание камнями автобусов, где находятся люди, которые, в общем-то, и не являются больными, но они могут быть источником переноса инфекции, — это абсолютно неправильно.
Но, с другой стороны, у людей животный страх. Дело не только в том, что такие события на Украине были. В Челябинской области перекрывали дороги, когда там хотели построить пункт приема таких же людей с подозрением на коронавирус.
— В Брянской области есть такой пункт и в других местах тоже. Вроде как ничего такого. Все живы. Никто камнями не кидается.
— На Руси-то как? Оно же пока не прокукарекает, а потом…
Я с вами совершенно согласен, что если на самом деле ситуация будет развиваться по худшему сценарию, то Россия столкнется с тем, что она просто будет не готова ни к наплыву заболевших, ни к объему тех препаратов, которые будут нужны для того, чтобы людей вылечить, ни по количеству врачей и т. д.
О чем мы говорим, если не хватает сейчас (элементарные подсчеты) обычных масок, которые, разумеется, все равно не спасают.
— Да маски вообще ни о чем. Они — для тех, кто уже заболел.
— Ни о чем. Но все-таки хоть что-то, а мы даже этого не можем обеспечить.
В Ростовской области предприятие стоит из-за нехватки сырья. Это было бы просто смешно, если бы не было так страшно. А куда тогда Мишустин со своим правительством смотрит, если не могут для этого предприятия найти сырье?
Ситуация крайне опасна, но бездейственна с точки зрения правительства и руководства страны, я считаю.
То есть аукнуться может здорово. Будем надеяться на лучшее. Но вы правильно сказали, я с вами соглашусь, и американцы, в принципе, это подтверждают, что развитие всего этого вируса будет занимать порядка восьми месяцев.
— Развитие — в смысле, что вирус будет шагать по планете?
— Да. Вирус будет шагать по планете. И за эти восемь месяцев нужно принять все возможные меры.
Соединенные Штаты уже говорят о том, что они смогут изобрести антивирус. Но главное — не просто его изобрести, главное — его произвести на то количество народа, которое существует.
— А мы, между прочим, противовирусное средство против Эболы изобрели. Сейчас Россия тоже работает над созданием сыворотки против коронавируса.
— Но если немножко поиронизировать, то можно с этой точки зрения сказать, что арбидол тоже вылечивает. Как китайцы заявили на днях, арбидолом можно его лечить. Но это же смешно. С одной стороны, смешно. С другой стороны, людям, конечно, страшно.
— Но ведь сейчас же есть очень много препаратов, которые воздействуют на иммунитет и помогают организму побеждать болезни. Кстати, от коронавируса ниже смертность, чем при обычном ОРВИ.
— Мне трудно вообще на эту тему говорить. Потому что, конечно, здесь вирусологи, медики должны говорить, я так думаю, а не мы с вами. Потому что, ведь что бы мы ни прочитали и ни услышали, мы все равно — дилетанты в этой области.
— Мы дилетанты во многих областях, но тем не менее надо быть в курсе событий, тем более таких, которые могут коснуться любого человека.
— Сейчас утро у каждого начинается с обсуждения коронавируса.
Здесь я с вами полностью согласен.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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