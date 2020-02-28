Коронавирус: когда, к чему и как готовиться

Гость программы "Необычная неделя с Инной Новиковой" политтехнолог, руководитель Федерации изучения электоральной политики Андрей Миронов ответил на многие вопросы о самых обсуждаемых и важных новостях в мире и нашей стране. Главная тема, конечно, насколько бодро коронавирус шагает по планете.

Итоги недели с Инной Новиковой и Андреем Мироновым

Прилетевших из Уханя на Украину граждан пытались не пустить, закидывали камнями автобусы, призывали "сжечь заразу", нацгвардии даже пришлось применять БТР.

Российские врачи прогнозируют эпидемию коронавируса в октябре на территории нашей страны — но Россия совершенно не готова к появлению пандемии.

Если заболеет даже пять процентов населения, на одного врача придется 550 зараженных, а коек хватит только одному из 124 зараженных.

Реакция на коронавирус: какой должна быть

— Андрей Николаевич, коронавирус второй месяц шагает по нашим и всем СМИ. Это главная тема. Когда впервые число выздоровевших превысило число заболевших, это уже было воспринято как очень хорошая новость. Но это в Китае.

В других же странах все это только начинается. В России прогнозируют, что этот вирус все-таки к нам тоже придет, но только к октябрю этого года. При этом мы окажемся совершенно не готовы к этому вирусу. Страшные прогнозы.

Тем не менее мы уже давно эвакуировали из Уханя наших людей. А когда граждан Украины, которым не повезло оказаться в Китае в это время, все-таки вывезли на родину, то там автобусы с этими людьми закидали камнями. Пришлось подключать Национальную гвардию с БТР и прочими спецсредствами. Это что-то вроде нового медицинского, вирусного Майдана или совершенно другое?

Понятно, что у части украинцев есть опыт активных действий на Майдане и боевых действий в АТО. Но как-то всех покоробила ситуация, что люди, которые оказались в зоне карантина, закидывают своих соотечественников камнями, обещают сжечь и т. д. Это очень даже по-средневековому, если не хуже. Как вы считаете?

— Я не совсем согласен. Хотя я, конечно, согласен в главном. Но здесь играет роль человеческий инстинкт.

Скорее всего, здесь нужно смотреть на ту ситуацию, насколько люди напуганы. А напуганы они очень сильно, всё крайне серьезно.

И тут не только Украину можно приводить в пример. Возьмите тот же Китай. Города окружены, чуть ли не вплоть до смертной казни за сокрытие коронавируса и прочее-прочее.

Это говорит о том, что люди напуганы. Конечно, с человеческой точки зрения забрасывание камнями автобусов, где находятся люди, которые, в общем-то, и не являются больными, но они могут быть источником переноса инфекции, — это абсолютно неправильно.

Но, с другой стороны, у людей животный страх. Дело не только в том, что такие события на Украине были. В Челябинской области перекрывали дороги, когда там хотели построить пункт приема таких же людей с подозрением на коронавирус.

— В Брянской области есть такой пункт и в других местах тоже. Вроде как ничего такого. Все живы. Никто камнями не кидается.

— На Руси-то как? Оно же пока не прокукарекает, а потом…

Готова ли Россия к коронавирусу

Я с вами совершенно согласен, что если на самом деле ситуация будет развиваться по худшему сценарию, то Россия столкнется с тем, что она просто будет не готова ни к наплыву заболевших, ни к объему тех препаратов, которые будут нужны для того, чтобы людей вылечить, ни по количеству врачей и т. д.

О чем мы говорим, если не хватает сейчас (элементарные подсчеты) обычных масок, которые, разумеется, все равно не спасают.

— Да маски вообще ни о чем. Они — для тех, кто уже заболел.

— Ни о чем. Но все-таки хоть что-то, а мы даже этого не можем обеспечить.

В Ростовской области предприятие стоит из-за нехватки сырья. Это было бы просто смешно, если бы не было так страшно. А куда тогда Мишустин со своим правительством смотрит, если не могут для этого предприятия найти сырье?

Ситуация крайне опасна, но бездейственна с точки зрения правительства и руководства страны, я считаю.

То есть аукнуться может здорово. Будем надеяться на лучшее. Но вы правильно сказали, я с вами соглашусь, и американцы, в принципе, это подтверждают, что развитие всего этого вируса будет занимать порядка восьми месяцев.

— Развитие — в смысле, что вирус будет шагать по планете?

— Да. Вирус будет шагать по планете. И за эти восемь месяцев нужно принять все возможные меры.

Когда изобретут антивирус

Соединенные Штаты уже говорят о том, что они смогут изобрести антивирус. Но главное — не просто его изобрести, главное — его произвести на то количество народа, которое существует.

— А мы, между прочим, противовирусное средство против Эболы изобрели. Сейчас Россия тоже работает над созданием сыворотки против коронавируса.

— Но если немножко поиронизировать, то можно с этой точки зрения сказать, что арбидол тоже вылечивает. Как китайцы заявили на днях, арбидолом можно его лечить. Но это же смешно. С одной стороны, смешно. С другой стороны, людям, конечно, страшно.

— Но ведь сейчас же есть очень много препаратов, которые воздействуют на иммунитет и помогают организму побеждать болезни. Кстати, от коронавируса ниже смертность, чем при обычном ОРВИ.

— Мне трудно вообще на эту тему говорить. Потому что, конечно, здесь вирусологи, медики должны говорить, я так думаю, а не мы с вами. Потому что, ведь что бы мы ни прочитали и ни услышали, мы все равно — дилетанты в этой области.

— Мы дилетанты во многих областях, но тем не менее надо быть в курсе событий, тем более таких, которые могут коснуться любого человека.

— Сейчас утро у каждого начинается с обсуждения коронавируса.

Здесь я с вами полностью согласен.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев