Эксперт рассказал, как избежать повторения трагедии в Нарьян-Маре

Эксперт Михаил Аничкин рассказал, что нужно сделать, чтобы исключить трагедии, подобные убийству ребенка в детском саду в Нарьян-Маре.

Губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский заявил о необходимости серьезной корректировки законодательства в сфере безопасности после убийства в детском саду Нарьян-Мара.

36-летний Денис Поздеев вошел в детсад во время тихого часа с ножом и ударил в шею спавшего малыша. Воспитатели пробовали его остановить, но потерпели неудачу. Ребенок скончался от кровопотери.

Охрана открыла убийце дистанционно, подумав, что это отец одного из детей. Поздеев заявил, что убить ему приказали некие голоса, за это ему обещалась вечная жизнь. При обыске в квартире Поздеева нашли листы с информацией про детский сад, с составом групп и их распорядком дня. Поздеев стоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.

Возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении должностных лиц и ЧОП, работавших в дошкольном учреждении.

Как сказал "Правде.Ру" заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, председатель международного центра безопасности "Миротворец" Михаил Аничкин, система проведения конкурсов и тендеров на охрану детских образовательных учреждений сегодня достаточно сложная. Есть комиссии при администрации, но, к сожалению, в тендере выигрывает структура, которая дает самую меньшую цену, отметил эксперт.

Кроме того, надо обратить внимание на финансирование детских образовательных и дошкольных заведений, которое, по словам эксперта, идет по остаточному принципу. "А за маленькие деньги вы никогда не получите качественный сервис в сфере частных охранных услуг", — сказал Михаил Аничкин.

Эксперт полагает, что необходимо внедрение профессионального стандарта охранника, но высокий стандарт предполагает и соответствующую оплату. По словам Михаила Аничкина, искусственный интеллект в некоторой степени нивелирует человеческий фактор, но это опять дополнительные затраты, увеличение стоимости услуг.

"На самом деле, если вспомнить советские времена, то тогда не было охранников ни в школах, ни в детских садах. И было трудно представить, что в головах у каких-то людей, пусть даже не совсем физически здоровых, возникнет идея идти и воплощать свои больные фантазии таким совершенно нечеловеческим, животным образом. Поэтому надо совершенствовать идеологию, воспитание, образование, используя предыдущий опыт страны", — сделал вывод Михаил Аничкин.