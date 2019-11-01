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Источник Правда.Ру

Трагедия в Нарьян-Маре: алкоголик убил спящего ребенка в детском саду

Происшествия print

На территории детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре, где накануне произошло жестокое убийство шестилетнего мальчика, возник стихийный мемориал.

Жители города несут цветы и игрушки. Родители в шоке, с ними работают психологи. Полиция разбирается в "обстоятельствах происшествия". Садик на один день закрыт для посещения.

Скупые слова пресс-службы администрации Ненецкого округа со ссылкой на вице-губернатора Наталию Сидорову.

И недоумение страны: как так случилось, что еще один ребенок зверски убит? На этот раз не на улице. В спальне в детском саду.

Родители говорят, что никогда даже имени этого — Денис Поздеев (так зовут убийцу) — не слышали. И никаких замечаний по безопасности к детсаду никогда не было: на территории учреждения установлены три калитки, две из которых закрывались в дневное время на замок. Центральная — на чип. Открыть ее мог только охранник, который следил за дверями по камерам.

"Это ЧОП, а не какие-то бабушки. Когда я приходила пораньше, часа в 2-3, звонила, охранник открывал", — рассказала мать погибшего ребенка журналистам mk. ru.

Открыть дверь сотрудник ЧОП решил и Денису Поздееву — по его словам, он принял его за родителя одного из детей, поэтому дистанционно впустил мужчину.

Мать мальчика рассказала, что воспитатели позвонили ей спустя 20 минут после происшествия. При этом никаких деталей не сообщили — попросили срочно прийти в детский сад.

"Прибежала, меня туда не впускают. Просто залетела в спальню, а он лежит весь в крови. Вся подушка в крови. Одеяло, окровавленное, на другой кровати. Они сказали, что дети спали, когда зашел этот мужчина", -- говорит женщина.

Согласно основной версии следствия, обе воспитательницы во время происшествия находились в соседней комнате — они пили чай.

Сейчас полицейские работают с задержанным Денисом Поздеевым, которого подозревают в убийстве мальчика. После допросов следователи усомнились во вменяемости мужчины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанный рассказал следователям, что на преступление его подтолкнула "книжка, в которой было описано заклинание вечной жизни и богатства". "Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечную и богатую для близких и себя. Там надо было убить ребенка, маленького ребенка, чтобы заклинание сбылось. Книгу взял в книжном магазине", — рассказал подозреваемый на видео, опубликованном телеграм-каналом Life Shot.

Как сообщили журналистам в региональном управлении СКР, в ближайшее время Поздеев будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Еще одним основанием для этого стало то, что он уже попадал в психбольницу. Тогда причиной стали попытки суицида под воздействием алкоголя. Кстати, мужчина состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик.

Более того, Поздеев ранее был судим за публикацию нацисткой символики в социальных сетях. И оштрафован, как следует из постановления суда, на 1,5 тысячи рублей.

Дома у мужчины, пишет "Газета.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, во время обыска были обнаружены листки с информацией про детский сад, состав групп и распорядок дня. В пресс-службе СК РФ по Архангельской области не уточнили информацию об изъятых вещах.

Как отмечают эксперты, причиной трагедий, подобных зверскому убийству в Нарьян-Маре, становится именно непрофессионализм людей, работающих в сфере охраны. По словам члена общественного совета при ФСИН РФ Антона Цветкова, охрана большинства объектов образования в нашей стране находится на низком уровне.

"Никакие камеры и рамки металлоискателей не спасут, если охранять школы и детсады будут не профессиональные работники с должным уровнем подготовки, а те, кто просто никуда больше не смог устроиться, или же пенсионеры ради дополнительного заработка", — заявил Цветков ТАСС.

Напомним, как уже рассказывала Правда. ру, трагедия в детском саду Нарьян-Мара произошла вчера, 31 октября.

Фото: СК РФ

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