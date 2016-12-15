В США воюют элиты, народ выбор сделал

Часть американской элиты никак не может согласиться с тем, что президентом страны избран Дональд Трамп, а не Хиллари Клинтон. Сорос заявил о том, что он инвестирует десять миллионов долларов фактически в борьбу против Трампа. За всем этим может стоять что-то серьезное? Главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова в своей авторской передаче "Необычная неделя" беседует с президентом Центра системного анализа и прогнозирования Ростиславом Ищенко.

Дональд Трамп

— Итоги выборов в США удивили весь мир. А Америка просто застыла в ожидании. На ваш взгляд, чего нам ждать?

— Давайте подождем официальной инаугурации Трампа. Сейчас в Соединенных Штатах идет сложная тактическая борьба между оппонентами избранного президента и собственно "трампистами". Оппоненты пытаются создать условия, при которых Трамп президентом не станет.

— Насколько это возможно?

— Понятно, что заявление это было сделано по принципу "мы будем бороться, а вы присоединяйтесь". То есть это показатель: "мы не смирились, мы будем бороться". Против Трампа организовывались разного рода публичные уличные манифестации, чтобы показать — это воля народа Соединенных Штатов.

В свою очередь, Трамп демонстрирует, что значительная часть элит с ним. Он получил поддержку Сандерса, который представлял интересы, как минимум, новых демократических элит, тех, кто собирался прийти на смену Клинтон. Он постепенно получает или пытается получить поддержку влиятельных региональных политиков. И самое главное, что он тоже показывает: "мы не смиримся, на нашей стороне большое количество людей, на нашей стороне те, кто тоже готов защищать свой выбор, и если понадобится, то и с оружием в руках".

В отличие, допустим, от каких-то постсоветских стран, в Соединенных Штатах нельзя прийти и сказать: "Вы знаете, мне не нравится Трамп, поэтому мы организуем государственный переворот". Также нельзя сказать: "Поскольку я подозреваю, что вы пытаетесь не пустить меня к президентству, я организую боевиков и мы будем в вас стрелять". Поэтому там идет такая борьба намеков, полунамеков, демонстративных действий, но все всё в Америке понимают. И сейчас шаткое равновесие направлено на то, чтобы каждый привлек на свою сторону как можно больше людей, привлек на свою сторону общественное мнение, тем самым показав: "меня поддерживает Америка".

Если Трампу удастся сохранить хотя бы такое, как сейчас, равновесие, то, безусловно, он однозначно станет не просто президентом, а станет президентом-реформатором. Потому что у него нет другого варианта, он представляет интересы той элиты, которая желает прекращения глобалистских экспериментов, ждет паузу в интервенционистской политике, наведения порядка в самих Соединенных Штатах и, собственно, сбалансирования финансовой американской экономической системы, которая пошла вразнос и сейчас уже реально угрожает похоронить под собой Соединенные Штаты как государство.

Эта элита от своих позиций не отступится, потому что это ее деньги, это ее политическое будущее. А выбор здесь невелик: или умереть под мостом, или руководить страной. Поэтому элита, которая стоит за Трампом, от своего не отступится, и от политики реформ она тоже не отступится.

В этом, кстати, заключается очень жесткое американское противоречие. Первое такое противоречие случилось после Гражданской войны Севера и Юга. Когда взгляды двух частей расколотой элиты на то, как должны развиваться Соединенные Штаты, были диаметрально противоположными и бескомпромиссными. Так и сейчас какая-то часть нынешних американских глобалистских элит еще может примириться с реформами Трампа, другая же никогда этого сделать не сможет.

Трампа поддержала значительная часть влиятельных американских политических, экономических и финансовых кругов, в то время как большая часть СМИ, публичных политиков выступала открыто за Клинтон. Но и здесь, в общем, нет ничего нового. По крайней мере, для нас. В 1917-м году все газеты так же хранили верность государю-императору, и в начале февраля ее хранили, а в начале марта уже радовались его отречению. И потом то же самое происходило. У большевиков была только газета "Правда", "Известия" принадлежали не им, а Советам, в которых у них не было большинства. И ничего — когда большевики пришили-таки к власти, пресса под них перестроилась.

Это я о том, что не всегда реальное влияние новой элиты, которая идет к власти, можно проследить на основании выступлений СМИ. Общественные настроения могут быть одни, то есть люди уже поддерживают некую элиту, а в реальности мейнстримовские СМИ принадлежат другой элите, которая пока не собирается уступать "новичкам" свои позиции, и поэтому показывают искаженную картину. Это сейчас происходит в Америке: старая американская элита еще имеет возможность делать из СМИ "кривое информационное зеркало", но настроения в обществе уже совершенно другие, в том числе и в значительной части элит.

Всегда находятся совершенно отмороженные элитарии, которые готовы в своей стране развязать гражданскую войну и поставить весь мир на грань ядерной катастрофы. Но большая ее часть при этом рассчитывает пересидеть ядерную войну в бункере. Но потом из него придется выйти. И куда? И что потом с этим делать? И зачем будут нужны миллиарды виртуальных долларов в мире после ядерного Армагеддона? Что вы с ними будете делать?

— Когда Буш-младший пришел к власти, тоже что чуть ли не миллионы выходили на демонстрации против его избрания. И в итоге он пропрезидентствовал два срока.

— Там была проблема с подсчетом голосов во Флориде и еще где-то. То есть республиканцев подозревали в фальсификациях. А при доказанных фальсификациях учета голосов Гор получал большинство голосов не только избирателей, но и большинство выборщиков. Поэтому там ситуация была значительно сложнее, чем сейчас.

Сейчас говорят, что да, за Клинтон проголосовала большая часть избирателей, но по закону голосуют выборщики. Кто победил в штате, тот получил голоса всех выборщиков от штата, и по законам, по Конституции США, Трамп победил. Поэтому, кстати, и не было такого острого противостояния сразу после выборов, как было в момент избрания Буша. Тогда начали пересчет и, не досчитав, его прекратили по решению суда. Практически весь первый срок Буш сталкивался с тем, что ему говорили, что он нелегитимный президент, что пришел к власти в результате фальсификации, потому что пересчет голосов не был доведен до конца и никто не знает, какой на самом деле был результат. Сейчас такого нет, сейчас всем понятно, кто победил и каким образом победил.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Сергей Валентинов