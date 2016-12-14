Яков Кедми: "Элиты в США решают не все"

Несмотря на очевидные изъяны, которые сопровождали президентские выборы в США, их итоги еще раз показали миру важность системы сдержек и противовесов в политической жизни страны. Об этом, а также о том, почему демократы все-таки "поставили" именно на Хиллари Клинтон, а не на другого кандидата, главный редактор Pravda. Ru Инна Новикова в своей авторской передаче "Необычная неделя" спросила эксперта, бывшего руководителя израильской спецслужбы "Натив" Якова Кедми.

Фото: AP

— В США произошел интересный парадокс. Поскольку, когда писалась и принималась конституция страны, абсолютной власти не было ни у одной из сторон, а основных сторон этих тогда было три, сама конституция и предопределенная ей форма правления в государстве оказалась вполне уравновешенной, соответствующей принципу check and balance ("проверять и контролировать").

Следование этому принципу уже двести с лишним лет позволяет более или менее сохранять в стране политическое равновесие и развиваться в условиях, когда ни у одной силы, ни у одной группы нет абсолютной власти. Прошедшие в США президентские выборы еще раз подтвердили жизнеспособность механизмов, созданных авторами конституции. Против Трампа работали большинство олигархических экономических элит, почти вся элита средств массовой информации, почти вся властная политическая элита, даже элита его же собственной партии. Но результат получился совсем не тот, на который эти элиты рассчитывали.

— В отличие от многих экспертов, вы почти сразу заявили, что Хиллари Клинтон не выиграет и что она "неизбираемый кандидат". Почему вы были в этом так уверены?

— У нас есть такое понятие — "неизбираемые кандидаты". Это то, что называется "кандидаты, вызывающие антипатию". Они не вызывают у людей положительной реакции. Я уже неоднократно приводил доводы, почему Хиллари относится именно к такому типу людей, поэтому не буду повторяться.

А есть люди, которые, наоборот, вызывают симпатию. Например, тот же Дональд Трамп. В личном общении он человек симпатичный, теплый, излучает какое-то человеческое тепло. Хиллари же постоянно излучает антипатию, от нее веет холодом, недоброжелательностью. Это, конечно, сыграло свою роль, но не это в конечном итоге определило результат. Результат определила фатальная ошибка партийной элиты, которая изначально сделала свою ставку на Клинтон, а не на другого человека.

Драма Демократической партии на нынешних выборах состояла в том, что оппонент Клинтон Берни Сандерс — носитель совершенно другой идеологии, нежели Клинтон, Обама и иже с ними. Поддержка Сандерса, который открыто заявил, что он социалист, была бы для всех них политическим самоубийством.

Второе — они не задались поиском ответа на вопрос, чего же народ Соединенных Штатов хочет и чего не хочет от власти. А у него было общее настроение: мы хотим изменений, мы не хотим продолжения политики, которая привела нас к такому состоянию, которое нам не нравится. Это было ясно всем, кроме верхушки демократов. В итоге люди позиционировали Хиллари как продолжение непопулярной политики Обамы, который к тому же взял ее под свое покровительство, разъезжал и выступал по стране, просил ее поддержать. Это подействовало, как бумеранг. Выступая перед избирателями и говоря, что будет продолжателем дела Обамы, Клинтон сразу же подписала себе приговор, потому что этого продолжения не хотели ни республиканцы, ни, по крупному счету, демократы. Им надо было быть немножко поумнее, не поддаваться партийной бюрократии, решившей, что кандидатом должна быть Хиллари, задавившей Сандерса, поставившей своего партийного кандидата под покровительство нежелаемой власти и нежелаемого президента. Вот поэтому я сразу и сказал, что Клинтон — неизбираемый кандидат.

Они решили, что русофобия — важный момент, который поможет привлечь избирателей на их сторону. Поэтому пугали их, что Трамп — это агентура Путина, агентура Кремля и все прочее. Но американцы не слишком интересуются внешними проблемами, и в итоге оказалось, что американский народ более интеллигентен, чем считали те, которые его оболванили. На эту "фишку" он не купился. Как не купился на все сексуальные скандалы, которые политтехнологи-демократы пытались организовать, часто выходя за все рамки здравого смысла.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Сергей Валентинов