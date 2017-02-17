Война по-киевски: терроризм и блокада

Более тысячи обстрелов в сутки — такова реальность, в которой живет сейчас Донецкая народная республика. Как справляются с этим люди, как удается противостоять действиям террористов-диверсантов, как смотрят в Донецке на перспективы мирного урегулирования с Киевом? Об этом в эфире Pravda.Ru рассказал Александр Мальцев, военный корреспондент пресс-службы Управления Народной милиции ДНР.

Какая сейчас у вас обстановка? Сколько людей гибнет в ДНР, и какие потери несут ВСУ?

Обстановка продолжает оставаться напряженной. Противник обстреливает нас, провокационные обстрелы только за одни сутки случаются более тысячи раз.

В результате, конечно же, мы несем потери, но не настолько большие, как хотелось бы украинской стороне. Один военнослужащий погиб. Недавно возле населенного пункта Коминтерново полк "Азов", усиленный Нацгвардией, предпринял попытку прорыва. Мы приняли бой, в результате чего противник бежал с поля боя. Потери украинской стороны — пять убитых и трое раненых.

Есть жертвы среди мирного населения за последние сутки?

По состоянию на эти сутки мы уточняем данные.

Прошла информация о том, что якобы Киев приступил к некой деэскалации конфликта, деэскалации положения на линии соприкоснования. Что вы могли бы сказать по этому поводу?

О какой деаскалации можно говорить, если противник каждые сутки к линии соприкосновения стягивает артиллеристские установки, запрещенные Минским комплексом мер?! Мы эти данные фиксируем и даем миссии ОБСЕ для того, чтобы они это подтверждали и отражали в своих отчетах.

Ни о какой деэскалации не может идти речи. Мы видим цифры, цифры нам говорят о том, что, к примеру, 12 февраля нас обстреляли 509 раз, 13 февраля — 1024 раза. Ежедневно происходят перетаскивания техники, к примеру, под Ясиноватую, под Авдеевку, под Коминтерново, под другие населенные пункты для того, чтобы обстреливать ополчение и мирное население.

В основном противник использует запрещенные средства и методы войны, обстреливая системы жизнеобеспечения и жилые дома. Поэтому я просто не понимаю, о какой деэскалации сейчас может говорить Киев, когда он использует все, включая запрещенные и просто бесчеловечные, средства и методы и абсолютно не выполняет комплекс мер, предусмотренный Минскими соглашениями.

Как протекает жизнь в таких чудовищных условиях — в условиях войны, зимой, когда регулярно разрушаются системы жизнеобеспечения, люди не могут спокойно жить и работать, дети не могут безопасно ходить в школу? Как вы можете охарактеризовать психологическое состояние населения, насколько люди готовы терпеть такую ситуацию?

Этими действиями противник пытается посеять панику среди сил обороны и мирного населения, среди нас. В период обострения мы не допустили этого, мы сплотились и стали еще сильнее. Мирное население нас поддерживает, это факт.

То есть паники, отчаяния нет?

Нет, никак нет. Люди все прекрасно понимают, они готовы бороться. Они сделали свой выбор еще в 2014 году, чего не могут сделать до сих пор представители и жители Украины.

Нынешнее обострение характеризуется в том числе активными действиями террористических, подрывных, диверсионных групп, которые уже совершили ряд убийств на территории ЛДНР. Скажите, пожалуйста, какой урон это наносит? И насколько удается нейтрализовать диверсионные и террористические действия противника?

Наши спецслужбы работают — разведка, контрразведка… Многие меры противодействия принимаются, но это все, что я могу вам сказать.

Попытки терактов продолжаются, или же в последнее время это пошло на спад?

Как таковая активность часто сразу же нивелируется работами наших спецслужб. Да, потерь не избежать. Вы прекрасно знаете, какое горе было недавно для каждого жителя. Это убийство, действительно, затронуло каждого в ДНР и не только. Гиви любили далеко за пределами Донбасса, ДНР, ЛНР. Все видели многотысячное прощание с этим человеком, слышали теплые слова в его адрес.

Насколько успешно идет расследование этого террористического акта? Есть ли какие-то данные, промежуточные хотя бы?

Подробности озвучивать на данный момент не стоит. Есть официальные органы, которые уполномочены это делать, и обо всех итогах будет рассказано в свое время.

Понятно. Могли бы вы прокомментировать информацию о том, что Украина отказывается покупать уголь у Донбасса, и это создает огромные трудности для населения самой Украины? Ощущаются ли какие-то экономические и финансовые трудности из-за того, что донбасский уголь не поставляется на Украину?

То, что делает преступная украинская власть, конечно же, скажется абсолютно на всем населении Украины в первую очередь. А мы свой выбор сделали, и как бы нам ни было трудно, наше правительство справляется абсолютно со всем. Бизнес развивается, и на данный момент я не могу сказать, что чем-то здесь люди недовольны, что в магазинах нет продуктов.

Сейчас снабжение продуктами, снабжение промышленными товарами налажено стабильно?

Да, сейчас ни в чем нет дефицита. Продукция поставляется, средний и малый бизнес есть, он развивается, государство максимально пытается сделать так, чтобы не было дефицита абсолютно ни в чем.

А что касается украинцев — посмотрим, как они отреагируют, потому что эта преступная власть просто тянет абсолютно всех за собой в пропасть. Судить их я лично за это не могу. Их судить должны те жители Украины, которые голосовали за эту власть и которые прекрасно понимали, что за этим может последовать. Вот они пусть пожинают плоды своего выбора.

Вы как представитель власти и гражданин своей республики как бы отреагировали, если бы сейчас вдруг было решено провести свободные выборы на всей территории Украины? Стало бы население ДНР и ЛНР участвовать в едином общеукраинском избирательном процессе? Или же, на ваш взгляд, отторжение новых республик уже произошло бесповоротно и окончательно?

Не у нас нужно это спрашивать. А захотят ли украинцы этих выборов? Потому что они сейчас находятся в русофобском окружении. За послемайданное время конфликта украинская власть очень сильно промыла мозги жителям остальных регионов. Не нам этот вопрос надо задавать. Не мы пошли убивать кого-то, не мы обстреливаем, не мы нагоняем войска, не мы говорим о том, что хотим деэскалации, а на самом деле 1024 раза в день можем обстрелять территорию. Этот вопрос — точно не ко мне и не к жителям ДНР и ЛНР.

Беседовал Дмитрий Нерсесов

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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