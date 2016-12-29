Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Мир » Азия
Азия Европа Бывший СССР Соотечественники Северная Америка Остальной мир
Автор Редакция рубрики "Мир"

Сатановский: Сорос зарабатывает на конфликте Израиля с Палестиной

Мир » Азия » Ближний Восток

23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию о том, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что власти США вступили в тайный сговор с Палестиной.

Израиль
Фото: Архив Pravda.Ru

Израиль категорически отказался выполнять данную резолюцию и обрушился с критикой не только на ее инициаторов, но и на всех ее поддержавших, а самое главное на США, которые ранее всегда блокировали подобные резолюции. Чем вызвана такая резкая публичная отповедь? Ведь сами США воздержались при голосовании.

"Мы не сомневаемся, что администрация Обамы инициировала эту резолюцию, согласовала ее формулировку и требовала ее принятия", — завил израильский премьер.

Белый Дом не согласен с такой трактовкой Биньямина Нетаньяху, который тем временем вызвал посла США для обсуждения ситуации. По мнению Нетаньяху, решать в ООН спорный территориальный вопрос нельзя. "В течение десятилетий администрации США и правительства Израиля расходились в мнениях о поселениях, но соглашались, что Совбез ООН не место для решения этого вопроса, — сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. — Мы понимали, что рассмотрение в Совбезе осложнит переговоры и отдалит мир".

Что за всем этим стоит и как могут дальше развиваться события, Pravda.Ru рассказал Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока.

— Израиль заявил, что не будет выполнять резолюцию ООН. Почему нет предложений наложить на него санкции?

— По какому поводу на Израиль санкции накладывать? По поводу того, что Израиль не собирается выполнять капризы человека, который, провалив все, теперь мстит премьер-министру Израиля, как впрочем, и своему сменщику Трампу, да и России? Кто тот кретин, который будет накладывать на Израиль санкции? И за что?

Санкции относительно Ирана были наполнены одним смыслом — добиться смещения иранского руководства с тем, чтобы максимально ухудшить иранскую экономику, но это не удалось. Санкции относительно России — это вообще холодная война в чистом виде. Относительно Израиля ситуация более чем прозрачная и понятная.

Израильские поселения являются механизмом интеграции израильтян и палестинцев в обход палестинской администрации, которая чрезвычайно ворует. Об этом никто не говорит, но на самом деле, все поселения выстроены палестинцами. Именно они строители. В промзонах поселений работают палестинцы и получают от этого куда больший доход, чем от распределения из бюджета Рамаллы.

Это позволяет палестинцам вырастить независимую от арафатовской клептократии элиту. Именно это является причиной, из-за которой палестинская администрация борется против израильских поселений. Ни о какой оккупации там речи не идет. Поселения запрещено строить на землях, на которых есть или были арабские хозяева.

Палестинская тема — вообще тема больших мафиозных разборок. В ООН и вокруг нее крутятся миллиарды и десятки миллиардов долларов, выделяемых на палестинскую проблему. Большая часть их разворовывается, на ней жируют около 30 тысяч мелких чиновников ООН, и вокруг нее собирается от 15 до 25 процентов бюджета этой организации.

МИД Российской Федерации, в данном случае поддерживая Рамаллу, частично следует позднегорбачевской советской традиции. Ни при Брежневе, ни при Андропове такого внимания к палестинцам у нас не было. Это чисто позднегорбачевские штучки, которые вызваны, в том числе симпатиями лично Евгения Примакова к палестинцам. Мы отказались следовать этим курсом, в частности, даже в вопросах с Крымом. Поэтому и израильтяне не должны ему следовать.

Для Обамы это все — вопрос его личных отношений с Нетаньяху, которого он, как и Путина, ненавидит и считает республиканцем чистой воды. Обама, исходя из традиций американо-израильских отношений, совершил беспрецедентный акт, который иначе как предательством отношений не назовешь. Хотя израильтян давно предостерегали, что, конечно, американцы продадут, а как же может быть иначе. Но они в это не верили по своей наивности.

— Почему позиции демократов и республиканцев США по этому вопросу так сильно отличаются? Кто или что за этим стоит?

— Республиканцы стоят на земле. Что касается демократов, давайте все-таки различать команду Джорджа Сороса, которая стоит за Обамой и поддерживает Джей-стрит.

Джей-стрит — это ультралевая политическая американская организация, состоящая из бывших израильских политиков левого лагеря, провалившихся везде, где только можно, переехавших в Америку, и в борьбе за власть в Израиле пытающихся использовать американскую администрацию против Израиля. Именно эти люди захватили сегодня лидерство в Демократической партии. Что самое смешное, среди них есть и бывшие неоконы (люди, зараженные идеей американского мессианства — Редакция). Движение радикальных неоконсерваторов (неоконов) составляют бывшие троцкисты, которые во втором-третьем поколении окончили Гарвард, заработали денег, но они по-прежнему живут идеалами всемирной революции.

Для них Нетаньяху — страшный враг, и вообще все люди, которые управляют Израилем, враги. Единственное, что могут эти люди предъявить в качестве претензии на власть в Израиле, это вопросы поселений и территорий. Они, собственно, больше палестинцы, чем сами палестинцы.

Именно олицетворяющий это движение Шимон Перес в начале 1990-х годов в парламенте Израиля продавил процесс о договоренностях с Арафатом об окончании войны. Сегодня, через четверть века после того, как это произошло, понятно, что все провалилось, никакого мирного процесса не было, а была вялотекущая террористическая война.

Арафат переиграл глупых стариков, политиков, генералов Израиля, обещав им то, чего выполнять не собирался. Но коль скоро это понятно, это означает, что тема палестинского государства провалится и перестанет быть политикой. А тогда этих людей начнут сажать в тюрьмы, потому что по израильским законам они там должны сидеть.

Они нарушили израильские законы. Все, начиная с покойного президента Шимона Переса, и кончая всеми теми политиками, которые сидят в США сейчас, или какие-то осколки, которые остались в Израиле. Эти люди сформировали свою команду под крылом Джорджа Сороса, биография которого достаточно известна в России, чтобы иметь какие-то иллюзии по его поводу. Всем хорошо известно, что он сделал против нашей страны за последнюю пару десятилетий.

И вот они сформировали ту часть демократической администрации (в том числе в госдепартаменте), которая и действует против еврейского государства, состоя при этом в основном из евреев. Дан Аксельрод и Ноэль — бывшие израильтяне, но они — левые израильтяне. Израилем их друзья больше не управляют. Вот и вся проблема. Это абсолютно внутриамериканская, внутриизраильская политика.

Беседовала Татьяна Трактина

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

Темы ООН Израиль Палестина
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Масала - идеальный зимний напиток
Здоровье
Масала - идеальный зимний напиток
Комментарии
Актуальная аналитика
Южная Америка
США деколонизировали Аргентину и Бразилию
Ближний Восток
Сатановский: Сорос зарабатывает на конфликте Израиля с Палестиной
Как отдохнуть
Новогодняя пиротехника: Елочка, гори?
Читательский топ
Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Германия спасает свое золото от Трампа?
Павел Глоба: прогноз на 2017-й год — прямой эфир Pravda.Ru
Следствие догадалось, что убило Ту-154
Сейчас читают
Павел Глоба: На Украине так и будет раздрай
Практика
Павел Глоба: На Украине так и будет раздрай Видео 
Православие
С новым 7519 годом!
Общество
В Антарктиде будут снимать фильм о российских полярниках
Профилактика
Горошина на глазном веке – не больно, но противно
Где отдохнуть в Москве 21 и 22 июля
Культура
Где отдохнуть в Москве 21 и 22 июля Видео 


Популярное Комментируемое Выбор читателей
Катастрофы
Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака

Минтранс пока не считает версию о теракте основной. Но другие не выстраиваются. Погода? Была отличной. Пилоты? Опытные. Самолет? Технически исправен. Случай очень похож на взрыв самолета "Когалымавиа" над Синаем. Тогда ФСБ официально объявила о теракте только две недели спустя после крушения... И есть еще одна версия — о радиоэлектронной атаке.

Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Финансы
Германия спасает свое золото от Трампа?
Общество
Павел Глоба: прогноз на 2017-й год — прямой эфир Pravda.Ru
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154

Пользователи соцсетей создали петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства РФ за глумление над памятью погибших в крушении самолета.

Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Происшествия
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Происшествия
Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью
Криминал
Герой или "стукач"? Москвичей начали бить за помощь "Парконам"
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154

Пользователи соцсетей создали петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства РФ за глумление над памятью погибших в крушении самолета.

Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака
Катастрофы
Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака
Украина
Советник Порошенко уличил Деда Мороза и Снегурочку в работе на российские спецслужбы
Здоровье
В России научились делать "фантастические" лекарства от рака
Любовь Степушова (Люлько) США деколонизировали Аргентину и Бразилию Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский Новогодняя пиротехника: Елочка, гори? Юрий Носовский Юрий Кондратьев Промахи новогоднего застолья: Что и чем закусываем? Юрий Кондратьев
Комментарии
Tanya Artemieva Новые загадки гробницы Тутанхамона
vkontakte_246578899 Андрей Караулов: Поражен, насколько плохо мы знаем свою страну
Russia Kiev Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Russia Kiev Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Russia Kiev Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Russia Kiev Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Russia Kiev Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Russia Kiev Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Russia Kiev Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Russia Kiev Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?