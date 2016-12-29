Сатановский: Сорос зарабатывает на конфликте Израиля с Палестиной

23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию о том, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что власти США вступили в тайный сговор с Палестиной.

Фото: Архив Pravda.Ru

Израиль категорически отказался выполнять данную резолюцию и обрушился с критикой не только на ее инициаторов, но и на всех ее поддержавших, а самое главное на США, которые ранее всегда блокировали подобные резолюции. Чем вызвана такая резкая публичная отповедь? Ведь сами США воздержались при голосовании.

"Мы не сомневаемся, что администрация Обамы инициировала эту резолюцию, согласовала ее формулировку и требовала ее принятия", — завил израильский премьер.

Белый Дом не согласен с такой трактовкой Биньямина Нетаньяху, который тем временем вызвал посла США для обсуждения ситуации. По мнению Нетаньяху, решать в ООН спорный территориальный вопрос нельзя. "В течение десятилетий администрации США и правительства Израиля расходились в мнениях о поселениях, но соглашались, что Совбез ООН не место для решения этого вопроса, — сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. — Мы понимали, что рассмотрение в Совбезе осложнит переговоры и отдалит мир".

Что за всем этим стоит и как могут дальше развиваться события, Pravda.Ru рассказал Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока.

— Израиль заявил, что не будет выполнять резолюцию ООН. Почему нет предложений наложить на него санкции?

— По какому поводу на Израиль санкции накладывать? По поводу того, что Израиль не собирается выполнять капризы человека, который, провалив все, теперь мстит премьер-министру Израиля, как впрочем, и своему сменщику Трампу, да и России? Кто тот кретин, который будет накладывать на Израиль санкции? И за что?

Санкции относительно Ирана были наполнены одним смыслом — добиться смещения иранского руководства с тем, чтобы максимально ухудшить иранскую экономику, но это не удалось. Санкции относительно России — это вообще холодная война в чистом виде. Относительно Израиля ситуация более чем прозрачная и понятная.

Израильские поселения являются механизмом интеграции израильтян и палестинцев в обход палестинской администрации, которая чрезвычайно ворует. Об этом никто не говорит, но на самом деле, все поселения выстроены палестинцами. Именно они строители. В промзонах поселений работают палестинцы и получают от этого куда больший доход, чем от распределения из бюджета Рамаллы.

Это позволяет палестинцам вырастить независимую от арафатовской клептократии элиту. Именно это является причиной, из-за которой палестинская администрация борется против израильских поселений. Ни о какой оккупации там речи не идет. Поселения запрещено строить на землях, на которых есть или были арабские хозяева.

Палестинская тема — вообще тема больших мафиозных разборок. В ООН и вокруг нее крутятся миллиарды и десятки миллиардов долларов, выделяемых на палестинскую проблему. Большая часть их разворовывается, на ней жируют около 30 тысяч мелких чиновников ООН, и вокруг нее собирается от 15 до 25 процентов бюджета этой организации.

МИД Российской Федерации, в данном случае поддерживая Рамаллу, частично следует позднегорбачевской советской традиции. Ни при Брежневе, ни при Андропове такого внимания к палестинцам у нас не было. Это чисто позднегорбачевские штучки, которые вызваны, в том числе симпатиями лично Евгения Примакова к палестинцам. Мы отказались следовать этим курсом, в частности, даже в вопросах с Крымом. Поэтому и израильтяне не должны ему следовать.

Для Обамы это все — вопрос его личных отношений с Нетаньяху, которого он, как и Путина, ненавидит и считает республиканцем чистой воды. Обама, исходя из традиций американо-израильских отношений, совершил беспрецедентный акт, который иначе как предательством отношений не назовешь. Хотя израильтян давно предостерегали, что, конечно, американцы продадут, а как же может быть иначе. Но они в это не верили по своей наивности.

— Почему позиции демократов и республиканцев США по этому вопросу так сильно отличаются? Кто или что за этим стоит?

— Республиканцы стоят на земле. Что касается демократов, давайте все-таки различать команду Джорджа Сороса, которая стоит за Обамой и поддерживает Джей-стрит.

Джей-стрит — это ультралевая политическая американская организация, состоящая из бывших израильских политиков левого лагеря, провалившихся везде, где только можно, переехавших в Америку, и в борьбе за власть в Израиле пытающихся использовать американскую администрацию против Израиля. Именно эти люди захватили сегодня лидерство в Демократической партии. Что самое смешное, среди них есть и бывшие неоконы (люди, зараженные идеей американского мессианства — Редакция). Движение радикальных неоконсерваторов (неоконов) составляют бывшие троцкисты, которые во втором-третьем поколении окончили Гарвард, заработали денег, но они по-прежнему живут идеалами всемирной революции.

Для них Нетаньяху — страшный враг, и вообще все люди, которые управляют Израилем, враги. Единственное, что могут эти люди предъявить в качестве претензии на власть в Израиле, это вопросы поселений и территорий. Они, собственно, больше палестинцы, чем сами палестинцы.

Именно олицетворяющий это движение Шимон Перес в начале 1990-х годов в парламенте Израиля продавил процесс о договоренностях с Арафатом об окончании войны. Сегодня, через четверть века после того, как это произошло, понятно, что все провалилось, никакого мирного процесса не было, а была вялотекущая террористическая война.

Арафат переиграл глупых стариков, политиков, генералов Израиля, обещав им то, чего выполнять не собирался. Но коль скоро это понятно, это означает, что тема палестинского государства провалится и перестанет быть политикой. А тогда этих людей начнут сажать в тюрьмы, потому что по израильским законам они там должны сидеть.

Они нарушили израильские законы. Все, начиная с покойного президента Шимона Переса, и кончая всеми теми политиками, которые сидят в США сейчас, или какие-то осколки, которые остались в Израиле. Эти люди сформировали свою команду под крылом Джорджа Сороса, биография которого достаточно известна в России, чтобы иметь какие-то иллюзии по его поводу. Всем хорошо известно, что он сделал против нашей страны за последнюю пару десятилетий.

И вот они сформировали ту часть демократической администрации (в том числе в госдепартаменте), которая и действует против еврейского государства, состоя при этом в основном из евреев. Дан Аксельрод и Ноэль — бывшие израильтяне, но они — левые израильтяне. Израилем их друзья больше не управляют. Вот и вся проблема. Это абсолютно внутриамериканская, внутриизраильская политика.

Беседовала Татьяна Трактина

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев