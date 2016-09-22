Курды. Россия. США. Кто кого использует?

В последнее время мы часто слышим, о том, что курды, как это не раз было в истории, вновь стали разменной монетой, пушечным мясом, инструментом политики великих держав и что их в очередной раз бросают на произвол судьбы в самый ответственный момент. Также многих терзают сомнения по поводу экономической несостоятельности курдов (в частности сирийских), в случае создания автономии, не говоря уже о независимости. И еще один аспект, который уж совсем не дает покоя общественности, — это доминирование политики США над курдами.

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Кроме всего этого, никого почему-то не волнует по-настоящему важный и единственно актуальный на сегодня вопрос — это нежелание ближневосточных региональных властей дать курдам хоть какое-то официальное признание, обосновывая это тем, что рано или поздно это приведет к независимости курдов.

Теперь подробнее о каждом из вышеперечисленных фактов.

Начнем с того, что любой человек, знающий хотя бы азбуку ведения политики, понимает, что она делается исходя из реальных обстоятельств, а не исходя из желаний. Мало ли чего хочет любой курд, в том числе и я. Когда мне, с подозрением в голосе и прищурив глаза, говорят: "Ты ведь хочешь Курдистан и лишь прикрываешься словами о федерации и автономии". От души хочу ответить: будучи курдом, если бы я не хотел создания независимого Курдистана, наверное, я был бы тем, кого в России называют козлом. Но если есть возможность, допустим, жить на территории нынешней Сирии и Турции, на равных правах и условиях, вместе с народами, с которыми мы тысячелетиями живем вместе и зная о том, что мы так будем еще сильнее, если бы я и этого не хотел, тогда я точно был бы идиотом.

Проблема в том, что к разделу всех этих стран, к сожалению, ведут не такие, как я, а те, кто не хочет признавать никаких прав за курдами и кормят их завтраками.

А теперь, любимая тема всей околополитической и околокурдской общественности — о том, кинули все-таки курдов или нет. И кто в итоге кинул — Россия, США, или Асад, или же и те, и другие, и третьи?

Для начала скажу, что я вообще не сторонник использования таких слов, как "кидать", в международной политике. Каждый выживает, как может. Конечно, понимаю, что присутствие некой морали в принципах ведения международной политики великих держав никто не отменял. Более того, это только их украшает. Но надо быть реалистами и осознавать, что ни США, ни Россия, в нынешних обстоятельствах не отступят от курдов, так как это хотелось бы Эрдогану, и не приблизятся настолько, насколько это хотелось бы курдам.

Все, в том числе и в России, понимают, что баасовская идеология — это прошлое. Неоосманские фантазии Турции и хаос, инициированный заокеанскими силами, царящие в регионе, "не без помощи" той политики, которую вели местные режимы, — это настоящее. А курды — это будущее. И никто из-за будущего не будет рисковать настоящим. Это мы понимаем.

Но никто из-за настоящего не поставит под стопроцентный риск будущее. И это тоже мы прекрасно понимаем. Ни для кого не секрет, что без учета интересов курдов не может быть никакого мирного урегулирования ближневосточного кризиса.

Чтобы не ходить вокруг да около, я четко обозначу интересы курдов. Это независимость южного (Иракского) Курдистана. На это есть политическая воля и реальные обстоятельства в самой стране. И автономия или федерация в других сопредельных государствах, где курды компактно проживают.

При этом все региональные лидеры должны знать, что нельзя удержать многомиллионный народ никакими военными методами. Их можно удержать только экономическими, а также социальными и политическим правами и свободами, что безусловно в рамках любого цивилизованного государства. И таким же безусловным фактором для всех стран региона является то, что с любым многомиллионным народом, который заявил волю на самоопределение, надо считаться.

Я не говорю, что все требования должны безоговорочно приниматься. Но это должно быть предметом переговорного процесса, а не военных действий. В случае иного сценария и подхода к такого рода проблеме, мы получим то, что мы имеем сегодня в Турции. То есть многолетнюю войну, которая все равно закончится переговорами, потому что других или обходных путей еще никто не придумал. Если бы это можно было остановить военными методами, то это давно бы прекратилось и не возобновлялось. Раз и навсегда.

Так что Асад должен учиться на ошибках Турции и смириться с тем, что курды должны стать частью женевских переговоров. Иначе как же так — второй самый большой по населению народ в Сирии, и толком не представлен в Женеве? Это же смех сквозь слезы. И эти слезы — не что иное, как позор всего западного сообщества, не только сирийского правительства, которые якобы хотят прекратить войну в Сирии. Интересно, как же Асад собирается дальше удерживать власть без суннитских курдов, имея только 16 процентов шиитского населения. Я с большим удовольствием посмотрю на эту сюрреалистичную картину.

Давайте рассмотрим следующий вопрос, насколько реально экономическое существование курдов в Сирии на статусе федерации или автономии. А ведь многие оперируют именно этим аспектом в своем нежелании давать курдам политический статус.

Слава Богу, федеративная система была придумана задолго до курдов. Даже в России, перенявшей опыт США, Индии и Германии, на сегодняшний день существуют трудности в работе этой системы, именно в экономическом смысле. На элементарных примерах сравнения заработных плат учителей Москвы, Ямало- Ненецком АО и Карачаево-Черкесии можно понять, что такое федеративное устройство государства.

Но курды в этом вопросе совсем не новички, у них есть опыт Барзани, и они знают все трудности федеративности в своих условиях. Это при том, что у Барзани есть нефть, в отличие от сирийских курдов. В сирийском Курдистане, как мы знаем, не так много нефти. Во всяком случае, меньше, чем в иракском Курдистане. И экономика на начальном этапе, скорее всего, будет строиться, в основном, на сельском хозяйстве и на других мелких и средних производствах.

Понятно, что курды решают экономические проблемы по мере их возникновения, чем они и занимаются в данный момент и, кстати сказать, небезуспешно. Да, у них нет сейчас возможности подготовить НЭП. Все знают, чем они заняты. Курды, как русские богатыри, победят для начала мировое зло, потом будут по избам тихо строить экономику. И курды достаточно трезво и адекватно оценивают свое, так сказать, материальное положение. И раз требуют автономию, а не независимость, намекают на то, что они ждут централизованной помощи и основные затраты на здравоохранение и образование, как это свойственно многим федеративным системам, должна взять на себя столица. Потому что большой процент государственного дохода в Дамаск пойдет из курдских районов Сирии. Но это никак не повод не давать им в будущем автономию.

Конечно, говоря о курдах, нельзя не затронуть тему внутринациональных разногласий. Ох, с какой желчью разного рода политологи и эксперты говорят о том, что между курдами нет единства. И это, Бог мой, какая беда — мол, вы такие супергерои, чуть ли не голыми руками на ИГИЛ идете, а в себе разобраться не можете.

Дорогие мои, если бы все курды сегодня были едины, это стало бы такой угрозой для всего региона, что возродило бы единое большое сопротивление, как минимум, со стороны региональных держав. Сегодня существование РПК косвенно помогает более благосклонному восприятию Барзани. Потому что "из двух зол" приходится выбрать наименьшее. То, что Барзани чуть ли не объявляет независимость, усиливает позиции сирийских курдов. Потому что возникает вопрос: как так — в соседнем государстве чуть ли не независимость, а как же тогда местным властям не дать курдам хотя бы автономию? И это, в конце концов, также коснется Турции и Ирана. Если в одной относительно небольшой стране Сирии желание автономии или федерации для курдов вызывает такое большое непонимание, что же было бы, если одновременно вдруг все курды повсеместно захотели бы единый большой Курдистан. Так что Бог что не делает, все к лучшему.

Теперь еще немного про отношение великих держав к курдам. Просто есть различные подходы к ним. США играют в покер в регионе. Оно и понятно почему — у них больше денег. А Россия хочет разыграть шахматную партию. Курды ведь — это дорогое вложение. И на данном этапе не понятно, как оно окупится. Поэтому, в этом смысле, курды долгосрочное вложение. В России же любят быстрые деньги, и на то есть причины. И тут Россию можно понять, как говорится, ничего личного, just business. (А вот США позволяют себе, одновременно поставить и на тех, и на других.) Нельзя российскую политику в отношении к сирийским курдам расценивать без учета интересов "Газпрома" в Турции, и не только "Газпрома".

В принципе, все остальное — лирика. Но, в целом, самую большую мононацию в регионе — курдов — уже никто "кинуть" не сможет. Их можно убивать, им можно "лезть в душу", по принципу Высоцкого, и наплевать в нее, но никак не "кинуть".

Мне часто говорят, что в лице Асада мусульманский мир предал курдов, а в лице Обамы — христианский. На что я отвечаю, что чисто гипотетически знаю только одного мусульманина и только одного христианина, которые сегодня могли бы кинуть курдов. Один из них — пророк Магомед, а другой — Иисус Христос. И я надеюсь, что именно по их воле как раз таки должна восторжествовать справедливость, как бы высокопарно это ни звучало.

А тем, кто меня обвиняет в том, что я против большого Курдистана, я отвечаю, перефразируя великого реформатора: вам нужны большие потрясения, а нам нужен хоть какой-то Курдистан. И для того, чтобы создать Большой Курдистан, нужно разделить четыре существующих государства региона, а то и больше. Что нереально без третьей мировой войны. Из одного существующего государства возможно возникновение нескольких государств, как показывает опыт конца XX века и начала XXI веков. Но разделить несколько государств и сделать из их частей одно большое намного сложнее. Как сказал Эйнштейн, если есть два решения, выберите то, которое легче. Руководствуясь словами того же великого реформатора, сначала надо успокоить народ (в данном контексте страны), а потом устраивать реформы.

Так что не надо пугать всех идеей создания большого Курдистана. Он де-факто и так есть и будет. Только будет он в виде федерации или конфедерации с местными странами, которые так не хотят с нами расставаться.

И, наконец, о возвращении Турции на арену сирийской политики. Она имеет два аспекта. Один всем понятный — препятствовать курдам. Об этом уже каждая собака в деревне знает. Второй — желание Турции участвовать в операциях по взятию Ракки и Мосула, что явно пахнет неоосманскими амбициями, о которых немало говорят в России. Вот что я об этом думаю: если благодаря тому, что турки будут участвовать в данных операциях, эти города будут взяты успешнее и быстрее и при этом погибнет меньше людей, в том числе курдов, — так пусть участвуют.

При этом я все равно думаю, что Турция, так или иначе, там надолго не задержится. В противном случае, все эти места для Эрдогана превратятся в болото. (Конечно, если он не договорится с курдами.) Дальше посмотрим. Ведь никто не хочет и, при всем желании, не может дать Эрдогану возможность реализовать его неоосманские амбиции, кроме курдов. И возможная договоренность с курдами не что иное, как некая "реализация неоосманских идей". Что однозначно сделает Турцию в регионе намного сильнее.

Мне все не дает покоя фактор использования курдов… А я вам напомню, что всего лишь лет десять-пятнадцать назад та же Анкара, когда речь шла о Барзани, использовала выражения похлеще, чем она сейчас адресует Салиху Муслиму, лидеру партии "Демократический союз" в Сирии. А сегодня та же Анкара практически согласна с провозглашением независимости Курдистана в Ираке. О сирийских же курдах каких-то два или три года назад знать никто не знал. У них, у многих, даже паспортов не было. А сегодня речь идет уже о том, что они будут всю сирийско-турецкую границу контролировать или ее 80 процентов. И в таких условиях хочется спросить: а кто кого использует? Все — курдов, или курды — всех? Опять-таки, ничего личного, just business.