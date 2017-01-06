Неуловимый Гюлен - великий и могучий?

После неудачной попытки переворота в Турции в ее организации был обвинен Фетхуллах Гюлен и его "Хизмет". Что же это за могущественная сила, способная угрожать целым государствам? Как работают созданные Гюленом структуры? И в чем их опасность для России? Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт по исламу, президент Информационно-аналитического центра "Религия и общество" Алексей Гришин.

Фетхуллах Гюлен. Источник фото: BBC.com

— Организация Фетхуллаха Гюлена, насколько можно судить по информации в СМИ, достаточно мощная, законспирированная, сложная структура, которая оказалась настолько сильной и влиятельной, что была попытка с ее стороны организовать государственный переворот в Турции. Выявлено глубочайшее проникновение в силовые и в государственные структуры Турции, в армию, полицию, спецслужбы, суды и т.д.

Также эта организация обвинена в причастности к организации убийства российского посла Андрея Карлова. Известно, что она весьма активно действует и на просторах бывшего Советского Союза, в частности в Азербайджане. Действительно ли это настолько серьезная машина, как ее позиционируют?

— Начнем с того, что как таковой структуры нет. Есть, безусловно, какие-то разрозненные группы, формально объединенные в некий проект под руководством господина Гюлена. И он пугает, прежде всего, своими масштабами, потому что, по разным оценкам, сторонников Гюлена — от одного до восьми миллионов. А миллион человек — уже достаточно много для того, чтобы занять место и в политических структурах, особенно на территории Турции, и, разумеется, в исламе.

Поговорим о самом Гюлене. Он родился в 1941 году и в начале своей карьеры, на рубеже 60-70-х годов, занимался религиозной деятельностью. Самоучка, учился не в медресе, а у так называемых устазов — это для Турции нормальная практика. Религиозным авторитетам дипломы не выдают, там достаточно просто сказать, чей ты ученик. В 1970 году Гюлен стал имамом и создал организацию "Хизмет", просветительскую, не религиозную, это важно.

Будучи проповедником, он фактически отошел от традиционного ислама и стал провозглашать общегуманитарные принципы. Гюлен - ученик и последователь Саида Нурси, родившегося примерно на полвека ранее, исповедавшего принципы совместного проживания различных культур, народов, сосуществования различных религий на одной территории.

Основное отличие Нурси и его продолжателя Гюлена от других мусульман — в том, что мусульманская община, как они утверждают, должна заботиться, продвигать интересы не только мусульман, но и немусульман. А это в принципе отрицается основными документами ислама.

В документах ислама говорится, что необходимо развивать ислам, исламскую общину, а остальные могут жить на неких определенных принципах, даже платить за защиту и оборону жизнью. Гюлен же утверждает, что эти остальные — люди Писания и все должны жить как единая семья.

— Люди Писания — это христиане и иудеи?

— Да, христиане и иудеи, так называемые единобожники. В исламе признаются люди Писания, то есть христиане и иудеи, но не многобожники — те, кто верит во множество богов. Это первый принцип.

И второй основной принцип — межрелигиозный диалог. То есть, решение всех вопросов мирным путем. Такова основа доктрины Гюлена. Казалось бы, очень все мирно, нежно, ласково.

— Очень современно и либерально.

— Да, очень современно и очень правильно, но масштабы, с которым развернулось это движение… В основном оно объединило интеллектуалов. Не крестьян, рабочих и т.д., и не фанатиков каких-то. Гюлен сразу заявил, что основное — это борьба за умы. Пугающе, правда?

И появились спонсоры, банковские структуры, потянулась интеллигенция, в том числе "белые воротнички". Завелись деньги, и на эти деньги Гюлен стал открывать частные школы. Прежде всего, на территории Турции, а сейчас, по некоторым данным, от 100 до 140 стран уже охвачены ими.

— Это школы общеобразовательные, не религиозные?

— В общем, пансионы. Туда берут молодых людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, протягивают им руку. Это могут быть сыновья и дочери богатых людей, которые сами отдают детей учиться на 10-12 лет. До определенного времени образование полов ведется совместное, но когда девочки и мальчики уже начинают обращать внимание на то, что они разные, их разделяют.

Большинство учащихся — все же из числа людей, весьма необеспеченных. И выпускники этих примерно полторы тысячи школ, которые сейчас развернулись по всему миру, очень благодарны "Хизмету", естественно, потому что им оказали помощь, их спасли от полной нищеты.

Конечно, и самому Гюлену очень благодарны. За 12 лет обучения молодого человека, взятого в шесть лет, а выпущенного в восемнадцать, можно настроить таким образом, как нужно специалистам. И естественно, каждый новый выпуск увеличивает число сторонников этой организации и лично Гюлена.

На территории России где-то примерно с 95-96-го года прошлого века до 2008 года активно действовали несколько школ, которые относятся к "Хизмету" и Гюлену. Однако после запрета организации "Нурджулар" в 2008 году Верховным судом Российской Федерации эти пансионы постепенно свели на нет.

— На практике в этих школах как бы заменяли слои самоидентификации у людей?

— Практически да. Гюленовцы, конечно, опасны для России. Верховный суд запретил эту их деятельность, поскольку спецслужбы предоставили необходимые документы. Но сейчас мы видим их некий реванш, попытку снова к нам проникнуть. Исламское сообщество в своем большинстве выступает против Гюлена.

В октябре состоялся девятый уже по счету Евразийский исламский саммит в Стамбуле. Туда пригласили наших муфтиев, имамов, 40 человек тогда поехало. Этот саммит посетил Эрдоган, выступил на нем с речью. Рассмотрим два основных момента его выступления.

Во-первых, осудить Гюлена за его попытку переворота в Турции и стремление во всем мире создать организацию, которая противоречит, как было сказано, истинным целям цивилизованного общества. А второй пункт очень интересный — помочь странам, прежде всего бывшего СССР, избавиться от наследия Гюлена.

Читаем пункт шесть итогового документа: создать общие информационные агентства и общие принципы распространения информации среди тюркских народов России и Центральной Азии под руководством министерства по делам религии Турции. Проповедников запустить в Россию, чтобы они вели антигюленовскую пропаганду, с целью помочь, спасти.

— То есть самим войти на плечах отступающего Гюлена…

— Да, и внести новую пантюркистскую идею. Замена шила на мыло для России-то, собственно говоря. Естественно, наши религиозные деятели сразу забили тревогу: что же вы делаете? Только что избавились от наследия Всемирного союза мусульманских ученых, Кардави и Карадаги, которые с 2012-го по 2015 год проводили то же самое: фетвы совместные создавали, даже социальную доктрину российских мусульман приняли, отрицающую приоритет законов России над законами шариата.

А теперь вторая серия марлезонского балета. И все-таки здравый смысл неизбежно должен победить в итоге. Осознание опасности и здравомыслие помогут. Иначе просто и быть не может.

Беседовал Дмитрий Нерсесов

К публикации подготовил Юрий Кондратьев