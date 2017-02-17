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Автор Дмитрий Нерсесов

Трамп и Нетаньяху взрывают Палестину

Мир » Азия

Pravda.Ru продолжает анализировать итоги первой встречи президента США Дональда Трампа и израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Идеи и тезисы, озвученные двумя лидерами на совместной пресс-конференции, означают, по сути, переворот в давно запущенном процессе палестино-израилького урегулирования. Не будет преувеличением сказать, что после него ситуация в регионе начнет очень быстро меняться.

Израиль
Фото: Архив Pravda.Ru

Напомним, что после переговоров с Нетаньяху Трамп фактически отказался от приверженности формуле "два государства для двух народов", сказав, что будет рад любому решению, которое устроит обе заинтересованные стороны — израильтян и палестинцев.

Что касается Нетаньяху, то он назвал две "предпосылки" (заметьте, не предварительные условия, а предпосылки), необходимые для достижения мирного урегулирования с Палестиной: во-первых, признание палестинцами "Еврейского государства", а во-вторых, сохранение за Израилем "контроля за безопасностью на всей территории к западу от реки Иордан".

Думается, именно эта вторая "предпосылка" может считаться ключевой для понимания ситуации и ее развития за все семь десятилетий палестино-израильского конфликта.

Достаточно взглянуть на карту, чтобы убедиться: Израиль в границах, нарисованных для него в 1947 году, не в состоянии гарантировать свою безопасность в окружении государств и народов, изначально не признававших новое государство. Точно так же невозможно гарантировать безопасность государства и его народа в границах 1967 года. Это географический факт для каждого, кто не поленился изучить карты на предмет особенностей рельефа, размещения водных ресурсов и т. п.

Поэтому обеспечение безопасности для Израиля — проблема первостепенная. Израиль не входит в военно-политические блоки и союзы, которые предоставляли бы внешние гарантии безопасности. Он не является членом НАТО, например, и не имеет, подобно Японии, оборонительного соглашения с США. Поэтому обеспечивать свою безопасность Израиль должен собственными силами, не доверяя ее кому-то другому.

Вот как прокомментировали нашему изданию эту проблему в канцелярии Биньямина Нетаньяху: "Когда премьер-министр говорит о контроле западнее реки Иордан, его главная мысль в том, что безопасность Израиля должна находится в руках самого Израиля. На данный момент нет ни одной другой силы на Ближнем Востоке, которая может защитить в полной мере израильских граждан в случае всех возможных терактов и нападений".

Таким образом, представляется, что вопрос безопасности выглядит достаточно ясно и носит вполне прагматичный характер. А значит, его решение также может быть найдено в практической плоскости. По-иному обстоит дело с другой "предпосылкой", а именно с "признанием Еврейского государства".

Дело в том, что палестинцы официально признали государство Израиль еще по соглашениям в Осло в 1990-х годах. Эти же соглашения предполагали, что Израиль, в свою очередь, признает государство Палестина. Но израильтяне этого не сделали. И теперь требуют, чтобы их признали как бы повторно, и непременно как "Еврейское государство".

По словам представителя канцелярии израильского премьер-министра, согласившегося ответить на вопросы Pravda. Ru, "если Израиль не будет признан государством еврейского народа, то конфликт между Израилем и Палестиной не будет завершен". Он отметил, что, "когда речь идет о создании двух государств для двух народов, имеются в виду государство для палестинского народа и государство для еврейского народа", и если "палестинцы получают национальный дом", то "Израиль рискует остаться государством без национальной принадлежности".

На мой взгляд, позиции израильтян по данному вопросу выглядят гораздо менее обоснованными и логичными, нежели по проблемам безопасности. Не станем сейчас вдаваться в анализ возможного содержания понятия "Еврейское государство"; эта тема заслуживает отдельного рассмотрения.

Но обращает на себя внимание, что в комментарии израильской стороны говорится о "двух государствах для двух народов". А ведь эта формула, считавшаяся до сих пор большим достижением на пути палестино-израильского урегулирования, поставлена под сомнение, если не дискредитирована полностью, заявлениями президента Трампа. Он фактически отказался от нее, отдав заинтересованным сторонам право и ответственность искать приемлемые для них формы урегулирования.

Этот шаг, как представляется, способен существенно запутать и без того непростую ситуацию вокруг признания еврейского характера государства Израиль палестинцами. Неслучайно, наверное, премьер Нетаньяху в ответ на слова Трампа призвал уделять внимание не названиям, а сущности.

А что же палестинская сторона? Какова была ее первая реакция на новые заявления Трампа и Нетаньяху?

Некоторые СМИ привели слова неназванного "высокопоставленного палестинского источника" о том, что слова Трампа — "худшее, что могли услышать палестинцы от американского президента".

Однако официальное заявление палестинского руководства, переданное в нашу редакцию Посольством Государства Палестина в Москве, оказалось гораздо более сдержанным, нежели можно было ожидать. Оно кратко сформулировано в трех тезисах: "Мы готовы сотрудничать с администрацией Трампа в позитивном ключе для достижения мира. Тот факт, что Израиль настойчиво стремится уничтожить двугосударственное решение, приведет к усилению экстремизма и нестабильности. Палестинское руководство призывает Нетаньяху ответить на требование Трампа и международного сообщества прекратить поселенчество".

Примечательно, что здесь нет ни слова о "предпосылках" Нетаньяху. Это может означать, что палестинцы берут время на размышление и разработку новых переговорных позиций. При этом следует учитывать, что ситуация внутри самой Палестины сейчас не самая простая: до сих пор не увенчались успехом усилия по примирению между различными фракциями, среди которых ведущие — это ФАТАХ, правящая на Западном берегу, и ХАМАС, контролирующая Газу.

В этих условиях новые параметры палестино-израильского урегулирования, фактически заданные Трампом и Нетаньяху, могут привести к появлению новых разногласий среди палестинцев, росту напряженности на палестинских территориях и в конечном итоге — к тому самому усилению экстремизма и нестабильности, о которых сказано в заявлении палестинского руководства.

К сожалению, развитие ситуации по подобному сценарию мы видели в регионе не раз. В настоящее время нельзя исключать, что возможностями для дестабилизации будут стремиться воспользоваться наиболее радикальные и откровенно террористические силы и группировки. Если это произойдет, то будет крайне сложно избежать нового взрыва на Ближнем Востоке.

Думается, что в этой ситуации многое будет зависеть от того, как поведет себя Россия.

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