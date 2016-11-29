Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Общество » Практика
Семья Наследие Практика День в истории
Автор Редакция рубрики "Общество"

Нужен ли Закон о гражданстве?

Общество » Практика » Как отстоять права

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) готовит законопроект о социально-культурной адаптации приезжих. Например, для адаптации детей мигрантов в школах может появиться предмет о традициях народов России. Вероятно, мигрантам предложат заключать с местными властями контракты, где пропишут их обязанности по адаптации или интеграции.

паспорт
Фото: Архив Pravda.Ru

ФАДН уже направило в правительство программу правового обеспечения национальной политики страны. В этом документе говорится в частности о сложностях социально-культурной адаптации мигрантов. "В Россию приезжает ежегодно по три-четыре миллиона человек, — указывают в агентстве, — а базовые нормы права в отношении них фактически отсутствуют".

Пока непонятно, какое ведомство будет здесь основным. Сейчас в России по официальным данным находится около 10 миллионов приезжих из-за рубежа, что составляет почти семь процентов населения нашей страны. "В настоящее время эта сфера не обеспечена достаточными правовыми нормами, организационными и экономическими инструментами, — сказал Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Астрахани. — Необходимо определить федеральный орган, отвечающий за это направление. Нужны и профильные специалисты, которые будут работать с иностранными гражданами".

Президент обратил внимание на нехватку "профессионально подготовленных, грамотных специалистов в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений, и особенно на религиозном направлении". Для качественной подготовки таких специалистов надо разработать профессиональный стандарт, проект которого, отметили в ФАДН, уже есть. Ожидается, что в начале 2017 года он будет одобрен. Кроме того, на базе МГУ открылись курсы повышения квалификации чиновников.

Помощь в трудоустройстве и содействие социальной адаптации беженцев и вынужденных переселенцев вошли в правительственный перечень общественно полезных услуг. Первый замминистра юстиции России Сергей Герасимов подчеркнул на Совете по межнациональным отношениям Совета Федерации, что это откроет возможность национально-культурным автономиям претендовать на господдержку.

С 1 января 2017 года вступает в силу закон, по которому НКО могут получить статус исполнителей таких услуг. Это даст им дополнительные льготы и преференции, возможность получать субсидии из бюджетов разных уровней.

Правительство уже определило перечень услуг по 20 направлениям. Это прежде всего содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан, социальная адаптация безработных на рынке труда, помощь беженцам и вынужденным переселенцам.

Вроде бы, дело нужное и полезное, но возникают некоторые вопросы. Прежде всего: верно ли учтены исходные данные, отражают ли они реальное положение дел? Если это не так, то закон, подзаконные акты и все меры, из них вытекающие, принесут больше вреда, чем пользы. Закон реально работать не будет, но на его реализацию уйдут огромные суммы. Ситуацию и перспективы прокомментировал директор Института стран СНГ Константин Затулин.

— О какой адаптации мигрантов может идти речь, если не решены главные проблемы? Сейчас получить гражданство официально очень трудно, а порой просто невозможно даже тем, кто имеет на него полное право.

— Это, безусловно, вопрос для серьезного обсуждения. Какие именно законы должны быть разработаны, чтобы соблюсти интересы РФ, проживающих в ней людей, и одновременно не закрыть дорогу в Россию для наших соотечественников из-за рубежа? К сожалению, наше законодательство в этом отношении некомплектное и очень противоречивое.

С одной стороны, провозглашается право на упрощенное получение гражданства для соотечественников, с другой стороны, это право отсутствует, по сути, в законе о гражданстве. Два закона друг другу противоречат: закон о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом и закон о гражданстве.

Что касается миграции, она вызывает сегодня определенные опасения, поскольку основным потоком мигрантов, до событий на Украине, были жители Средней Азии, прежде всего Узбекистана, Таджикистана — достаточно небогатых государств.

Потребность в трудовой силе, конечно, существует, но одновременно с этим возникают и проблемы, которые остро переживаются в обществе. С этой точки зрения, бесспорно, закон о социальной адаптации был бы полезен, и подобную инициативу Федерального агентства по делам национальностей можно только приветствовать. Все зависит от того, насколько закон будет выполним и как именно прописан.

— В соответствии с программой переселения соотечественников необходимо иметь год стажа официальной работы именно в том месте, куда человек намерен переехать. Но без российских документов этот стаж наработать невозможно. Получается замкнутый круг.

— Сегодня многие из тех, кому пришлось покинуть, в частности, Украину, вынуждены прибегать именно к этой программе. Она достаточно условна и, к сожалению, очень бюрократизирована. Я уверен, что сама по себе норма выхода из гражданства другого государства с целью получения российского гражданства неправильная, когда дело касается соотечественников.

В этом случае иностранное государство — украинское, латвийское, эстонское — является посредником между нашим соотечественником и Россией. Подобное вообще неприемлемо. Мы втягиваем в свой кровный вопрос, может быть, заведомо враждебные государства, которые теряют, а не приобретают население в результате всей этой процедуры, и в ней не заинтересованы.

И я вновь готовлюсь внести соответствующие законопроекты в Госдуму. Но это достаточно трудное дело. Особенно меня удивляют бесконечные ссылки на то, что если мы будем широко раздавать наше гражданство, оно девальвируется или даже станет источником проблем — поскольку новые граждане сядут на шею нашей пенсионной системе, системе здравоохранения, затребуют пенсии, социальные льготы и т. д.

Однако вопрос можно купировать грамотным обозначением условий, при которых предоставляется гражданство. Безусловно, должно быть оговорено, что человек, живущий в другой стране и выплачивающий средства в социальные фонды той страны, не имеет права на российскую пенсию.

Точно так же можно ввести ограничения, связанные со здравоохранением. Разумеется, человек не должен проходить службу в российской армии, если отбыл воинскую повинность в государстве, входившем некогда в состав СССР. Это все можно закрепить законодательно.

Не в том проблема. Проблема — в нежелании увидеть политический смысл и на деле выполнить обещание, данное русскому миру и многочисленным соотечественникам за рубежом. Это позволило бы нам сохранить единым русский народ — всех, кто оказался отринут от Российской Федерации не по своей воле, а в результате, например, распада Советского Союза.

— Что делать, если работодатель не хочет официально оформлять на работу, несмотря на то, что у соискателя имеется патент и все необходимые документы?

— Это частое явление, к сожалению. Что делать? Искать другого работодателя. Если он не хочет, то и не оформит. Пойдете жаловаться — работодателя могут наказать, но вы работу вряд ли сохраните после этого.

— Даже если чудом удалось наработать стаж, следующая проблема — подать документы в ФМС, где зарегистрирован. Стоять ночами в недельных очередях, чтобы тебя внесли в список — как это сделать человеку работающему? Неужели нельзя организовать все цивилизованно?

— Федеральная миграционная служба — жертва реорганизаций и прежде принятых решений. Вы знаете, что именно на нее пришелся основной поток беженцев от гражданской войны на Украине, который полностью заблокировал на время всякую работу. А потом ФМС подверглась масштабной реструктуризации.

Да, конечно, многое должно и может быть сделано по-другому. Но прежде всего, нужно ответственно относиться к самому органу, который у нас становится игрушкой всевозможных перестроек. Вот это, мне кажется, очень важно иметь в виду.

Беседовала Татьяна Трактина

Подготовил Юрий Кондратьев


"Мигранты стали совершать меньше преступлений в России"
Темы ФМС мигранты гражданство
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Чем заменить яйцо при приготовлении теста
Рецепты
Чем заменить яйцо при приготовлении теста
Корректор для лица. Какой цвет для чего?
Красота
Корректор для лица. Какой цвет для чего?
Комментарии
Актуальная аналитика
Открытия
Загадки старейшего города на Земле
Как отстоять права
Нужен ли Закон о гражданстве?
Советское наследие
"Рядом с Первым". Четверть века уникальной истории
Читательский топ
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Почему НАТО боится Калининграда "больше всего"?
Сейчас читают
РФ и КНДР возвращаются к партнерству
Дальний Восток
РФ и КНДР возвращаются к партнерству
Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы
Мир
Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы Видео 
Запад продолжает поражаться мощи российской армии
США и Канада
Запад продолжает поражаться мощи российской армии
Недетские страхи борцов с педофилией
Семья
Недетские страхи борцов с педофилией Видео 
Истории любви: царь и Лалла Рук
Житейские истории
Истории любви: царь и Лалла Рук
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Российский
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Министерство обороны
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Мир
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли

Звуки раздавались со стороны заброшенной фермы.

Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Ближний Восток
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Политика
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей
Мир
Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей
Мир
Украинское судно, спасенное кораблем ВМФ РФ, задержали в Греции по подозрению в контрабанде
Мир
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Игорь Буккер Загадки старейшего города на Земле Игорь Буккер Любовь Степушова (Люлько) Фашизм цинично празднует смерть Фиделя Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский В украинском "вийске" начался 37-й год Юрий Носовский
Комментарии
Алексей Котов(Одноклассники) Российские военные объявили об освобождении Восточного Алеппо
Elena Krotova(Facebook) Террористы подорвали личную охрану президента Филиппин
vkontakte_161973244 Экзамены в ГИБДД: Сюрпризы новых правил
ренат джабаров Украина стала пешкой в игре США с Россией
Georgy 14 Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Vik Ganz Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Alexandr Litvinov Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Ezra Zilberstein Байкер Хирург просит Путина вернуть гербу величие СССР
Алина Молянова Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Владимир Кажев Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?