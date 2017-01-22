Новый год России: Гайдаровский форум и преступность

Кому нужен Гайдаровский форум? Серийный убийца, которого, видимо, не очень-то и ловили. Контрафакт и "Боярышник". И наступивший Новый год. Недавние события в России обсудили главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова и секретарь Центрального комитета Объединенной коммунистической партии России Дарья Митина в видеопередаче "Необычная неделя".

Секретарь Центрального комитета Объединенной коммунистической партии России Дарья Митина

— Сразу после Нового года много шума наделала ставшая известной история про ангарского маньяка Михаила Попкова. Пятидесятитрехлетнему офицеру полиции сначала вменяли 25 убийств и изнасилований, в итоге оказалось больше 80 таких преступлений.

И как говорит один из наших экспертов Владимир Ильич Колесников, бывший начальник МУРа и замминистра внутренних дел, не бывает идеальных преступлений, обязательно должны быть следы, и обязательно преступника можно поймать. Этого маньяка ловили в течение двух десятков лет.

— Значит, не так хорошо ловили, мне кажется. Потому что Ангарск все-таки не Москва, не очень большой город, и в маленьком городе проще. Тем более, что он никуда не уезжал, не мигрировал, жил в своем Ангарске. Но проблема здесь даже не в количестве. Если убил троих, то уже серийный маньяк, понятно, что обязательно надо его ловить. А уж убить 80 человек — тем более.

Не очень понятна была сама эта история криминальная. Потому что 80 пропавших без вести, убитых людей — это уже криминальная эпидемия. В в отдельно взятом городе. А мы об этом ничего не знали. Наверняка этих людей искали, какие-то трупы находили. Первые 25 — это те, которые сумели доказать и которые ему вменили предварительно. А то, что он сам признался еще почти в 60, - значит, просто людей не искали, не регистрировали эти случаи.

— Население — 226 тысяч.

— Ну да, для такого города столько убийств — огромное количество. Туда должны были выслать специальную группу. Потому что если мы вспомним историю Чикатило, там тоже ростовские следователи не справились. Работала Генеральная прокуратура, Костоев вел расследование. Присылали из Москвы специальную комиссию, несколько составов этой комиссии было. Опять же целая была история. А тут небольшой город, и действительно, такая страшная криминальная история.

— На днях прошло сообщение о том, что в России раскрывается девять из десяти убийств…

— Видимо, Ангарск не попал в эту статистику. Наверное, он десятый…

— Тема "Боярышника" еще актуальна. Цифры по контрафактному алкоголю и употреблению всего, что ни попадя, просто ужасают… Поэтому обсуждается введение миллионных штрафов за производство контрафактного алкоголя.

— Это немножко другой случай. Тут речь не идет о контрафактном алкоголе, а о том, что люди напились, так сказать, того, что не надо было, — косметического средства. Если кто-то выпьет бензин, мы будем штрафовать производителей бензина?…

— Но в составе было написано "этиловый спирт".

— Тогда это преступление надо расследовать. Но все-таки это косметическое средство для ванн. Ну, извините, если они этого напились, своих мозгов таким не вложишь…

— Но тем не менее тема контрафактного алкоголя серьезна, и с этим надо что-то делать.

— Надо, конечно. Не хочу какой-то радужной картинки рисовать, но хочу сказать, что сейчас за этим очень сильно бдят. И уровень контрафакта, конечно, в разы упал по сравнению даже с началом нулевых годов, не говоря уж о 90-х. Сейчас ситуация совершенно другая. Хотя ничего, конечно, не бывает абсолютным, есть всегда куда развиваться.

— К вопросу о 90-х — ты следила за Гайдаровским форумом?

— Я не следила, но мне звонили журналисты, почему-то считают, что я там должна была обязательно присутствовать. На первые три форума с 10-го года я, действительно, ходила, но просто по должности, потому что меня отправляли. Сейчас я на госслужбе не нахожусь и, естественно, не хожу. Но люди интересуются.

Мне позвонили журналисты и процитировали одновременно Голодец и Топилина, которые вроде как составляют один и тот же блок правительства — социальный, но выступили на форуме с диаметрально противоположными речами. Забавно, либеральная пресса пишет о том, что они хвалили Октябрьскую революцию, превозносили ее социальные завоевания. Официозная и патриотическая пресса пишет, что, наоборот, они пели осанну либеральным 90-м…

В общем, сам черт ногу сломит. Вся эта ситуация отражает уровень растерянности в наших элитах, уровень непонимания закономерностей исторического процесса и т. д. Потому что сам по себе Гайдаровский форум — это вообще страшный анахронизм. Гайдаровская эпоха ушла, как страшный сон, и слава Богу.

— Кому страшный сон, а кому-то радостные воспоминания, жизнь в розовом цвете.

— То, что правительство у нас на таком высоком уровне принимает участие в этом упырятнике (я другого слова не подберу), это означает лишь то, что правительство, к сожалению, ощущает родство. Эта пуповина не прервана, хотя нас уверяют, что весь гайдаровский призыв из правительства убран, последним из могикан был Улюкаев, который ушел вообще не по-хорошему.

Тем не менее, это совершенно не так. Многие — люди гайдаровского призыва, которые прекрасненько себя чувствовали в его правительстве. Поэтому визит тех же Голодец и Топилина на этот форум объяснил, почему на Московский экономический форум, который исповедует совершенно иную экономическую теорию, стратегию, выражает совершенно другие экономические взгляды, эти люди не ходят, не считают для себя нужным.

То, что они пришли на Гайдаровский форум, вполне отображает их уровень представления о действительности. И что они несут какую-то хрень и галиматью про суть Октябрьской и Февральской революций, отражает уровень их глубинного непонимания. Вообще, это все очень забавно.

19 декабря президент издал распоряжение об отмечании этого столетнего юбилея. Само распоряжение максимально неконкретно, там никаких политических оценок не содержится. Уже прошло первое заседание оргкомитета ни о чем. Люди совершенно растеряны и не могут понять, в каком стиле и в каком направлении им высказываться. Явно руководящих указивок сверху не поступило, и они не могут угадать настроение начальства.

То же самое на Гайдаровском форуме. Выступления Голодец и Топилина совершенно алогичные, содержат внутренние противоречия. Сначала они говорят, что революция создала достойную первую в мире социальную систему, аналогов и прецедентов подобных не было в мире никогда. А потом Топилин говорит, что любое кардинальное изменение — это 17-й год, а наша задача не допустить никаких революционных преобразований.

В огороде бузина, а в Киеве дядька. Совершенный внутренний алогизм. И в том же самом ключе высказываются наши ключевые министры. Потому что все понимают, что в юбилейный год, который предшествует президентским выборам, вроде бы как нельзя дразнить электорат и рассказывать ему правду о сути "замечательных" планов власть предержащих.

— Как для тебя начался новый год? И чего ты от него ждешь?

— Дела не оставляют нас. Я еще 5 января выползла на совещание как раз по поводу юбилея революции. Мы собирались большой компанией — несколько десятков наших лидеров общественного мнения, однопартийцев и членов других партий. Понятно, что год будет не рядовой, не только потому что он юбилейный, а будет очень много всяких новшеств.

И для меня это еще будет год Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В каникулы мы занимались контактами с регионами и с другими странами. То есть подготовка к фестивалю идет совершенно семимильными шагами.

Год, думаю, будет не радужный. Я не разделяю щенячьего оптимизма. Мне кажется, что год будет сложный с точки зрения международной обстановки. И внутрироссийские экономические прогнозы не очень благоприятные. На том же Гайдаровском форуме наши замечательные власти порадовали нас, что будут апробировать повышение пенсионного возраста и замораживание некоторых социальных льгот.

То есть последовательное наступление на социальные права трудящихся будет продолжаться. И оно не может не продолжаться, так как у нас такое правительство, а во-вторых, в силу того, что нет экономического роста и индустриализации, несмотря на то что в связи с санкциями пошло какое-то импортозамещение. Поэтому ничего хорошего я не жду.

Хотя, конечно, юбилейный год, чем черт не шутит… Но в принципе, я думаю, что и никаких особых кардинальных потрясений ждать не нужно. А нужно ждать опять же затягивания поясов и испытания нашего народа на прочность. Но пока что он хорошо себя чувствует, наш народ — прочный и морозоустойчивый, но опять же все это не вечно.

— Ну, поживем — увидим.

— Конечно, скоро увидим.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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