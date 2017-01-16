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Мэр Рыбинска: Дороги остаются проблемой

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Рыбинск — город с богатым прошлым, успешным и перспективным будущим. О том, какие вопросы прежде всего волнуют горожан и как власть их решает, главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал глава городского округа Рыбинск Ярославской области Денис Добряков.

Мэр Рыбинска: Дороги остаются проблемой
Рыбинск. Источник фото: National Geographic Россия

— Важная не только для России, но и для всего мира тема — это дороги. Насколько успешно вам удается взаимодействовать с дорожным фондом? Получается ли содержать дороги в надлежащем состоянии?

— С трудом, с большим трудом, вот как раз настолько, насколько хватает сил. Действительно, только и успеваем за поддержанием дорог в нормальном состоянии. Об улучшении ситуации пока, к сожалению, думать не приходится. Проблема в том, что очень много всяких ограничивающих, регламентирующих нас документов. Но не только в них, конечно, упирается дело.

Вот источников дохода, напротив, мало, а хотелось бы иметь их, конечно, в большом объеме. Думаю, что надо рассмотреть вопрос о методах накопления дорожного фонда города в концепции и связи с дорожным фондом субъекта и Федерации. Хотелось бы большого перетока в сторону городов, потому что максимальное пользование автотранспортными средствами происходит именно на территории городов.

То есть, когда человек садится в машину, то он ездит по городу каждый день, а выезжает на трассу, наверное, во много раз меньше. А вот распределение дорожных средств сейчас идет в направлении строительства и ремонта региональных и федеральных трасс. Надо обратить внимание именно на наиболее востребованные и загруженные внутригородские дороги.

Потому что налоги-то наши жители платят, также акцизы от пользования, от покупки бензина тоже уходят в вышестоящий бюджет, а возвращается назад очень мало. Хотелось бы чуть больше, потому что нам действительно не хватает средств поддержки внутригородских дорог в надлежащем состоянии. Но мы боремся и пока справляемся, пока…

— С дорогами непосредственно связана проблема транспорта, состояние автопарка. Какая у вас ситуация с общественным транспортом?

— Тоже скажу, что непростая. Что хорошо для Рыбинска — нам удалось сохранить два больших предприятия общественного транспорта. Это достаточно большое троллейбусное управление. Оно у нас сейчас является акционерным обществом с выкупленными частными лицами акциями. И транспортное муниципальное предприятие, имеющее большой автобусный парк.

Соответственно, есть и предприятия малого и среднего предпринимательства в сфере общественного транспорта, которые также успешно работают на рынке Рыбинска. Эта область деятельности подлежит тарифному и другому регулированию, даже некому нормированию в отношении соблюдения прав пользователя.

Здесь нельзя не регламентировать, потому что затронуты интересы всех горожан. И сколько бы мы ни говорили, что свободный рынок должен развиваться, его можно и нужно контролировать. И все-таки участие муниципальных предприятий помогает в какой-то трудной ситуации выйти из положения, с которым малый бизнес мог бы и не справиться.

Это относится, в первую очередь, к ценообразованию, потому что доход в Рыбинске хотя и не самый маленький, нельзя бесконечно увеличивать стоимость проезда. Поэтому муниципальные предприятия и общее регулирование выручают. Мы стараемся и сохраняем доступные, приемлемые для людей тарифы на проезд.

Именно наше муниципальное транспортное предприятие обеспечивает большую часть сектора городских, пригородных и межгородских перевозок. Это плюс. Хотя бизнесу тоже открыты все дороги. У нас есть уже достаточно крупные частные предприятия, которые также успешно работают. Если какое-то предприятие успешно развивается, выходит на новый уровень, мы соглашаемся увеличить его сектора обслуживания.

— В наше неспокойное время очень важным стал вопрос по безопасности. В России есть программа "Безопасный город". Во многих городах очень активно занимаются установлением камер. Как вы работаете в этом направлении?

— Совершенно в таком же направлении, может быть, не так активно, как в Москве, ввиду разных финансовых возможностей. Но мы используем для этого и частный бизнес, взаимодействуем и с предпринимателями, и с общественностью, договариваемся и выстраиваем отношения между администрацией и владельцами сетевых каналов, проложенных кабелей.

Ведь у них всех есть своя система видеонаблюдения. Мы тоже используем ее для безопасности и наблюдения за городскими территориями. Ведь безопасность — дело общее. Также есть система видеонаблюдения на домофонах. В большинстве есть камера, встроенная во внешнюю сеть.

Она может быть использована как в оперативных, розыскных целях, так и в целях обеспечения безопасности. То есть в принципе все, что происходит в стране, происходит и у нас. В Рыбинске уже есть целая сеть муниципальных камер, работу которых недавно мы разбирали на одном из оперативных совещаний, в том числе для того, чтобы улучшить качество жилищно-коммунальных услуг.

Можно наблюдать через эти камеры, где и что происходит в улично-дорожной сети, где возникла какая-то несанкционированная свалка. Если эта камера позволяет менять ракурсы видеонаблюдения, отслеживаем онлайн возникновение того или иного случая, происшествия, включая пожары и т.д. Это все и есть "Безопасный город", система объективного контроля за состоянием территории города. Мы этим занимаемся.

— Если на что-то не хватает городского бюджета, вы привлекаете возможности частного бизнеса?

— Да, здесь главное — взаимодействие с бизнесом. В безопасности все заинтересованы. Это нужно всем.

— И что бы ни говорили либералы, во всех странах существует государственное, муниципальное регулирование важнейших сторон жизни. Нужны совместные усилия власти и бизнеса, чтобы что-то сделать на благо общества. А само по себе ничего не вырастет…

— Это подтверждает и практика западного управления, европейских и заокеанских городов. В хаосе ничего не работает.

— Не дай Бог, когда включаются законы хаоса…

— Это специально извне внедряется, чтобы все разваливалось. Надо управлять, обязательно надо. Надо управлять огромным государством и маленькой территорией. И тот, кому это вверено, обязательно должен понимать, что здесь должно быть все по закону. Поэтому и сам свою жизнь должен выстраивать только таким образом.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы закон дороги Рыбинск Денис Добряков Ярославская область
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