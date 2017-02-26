Александр ЗАКАТОВ: "Монархия — одна из великих идей человечества"

Возможно ли в России вернуть монархический строй? Кто мог бы стать российским царем? В чем преимущества и минусы монархии? Чем царь или король лучше президента? Подробно на эту тему корреспондент "Правды.Ру" побеседовал с директором канцелярии главы Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны Александром Закатовым.

Королева Елизавета II. Фото: Архив Pravda.Ru

Вас не удивляет, что более половины европейских государств являются монархиями?

Меня, скорее, удивляет то, что большинство стран мира перешло на республиканскую форму правления, потому что, с моей точки зрения, монархия — это более органичный и естественный строй. Но как историк я понимаю, что бывают такие процессы в мире, которые не вполне поддаются нашему пониманию. В их отношении действует другая логика, и, как говорится в Священном Писании, бывает время собирать камни и время разбрасывать камни. Но в чем я точно уверен, что монархическая идея не умерла. Она, может быть, в ряде стран предана забвению или даже иногда гонению. В некоторых странах, где сохранилась монархия по внешним формам, к сожалению, выхолощена во многом ее суть. Но все равно идеал государства, построенного по принципу семьи, будет жить всегда. И не исключено, что он вернется, и мы опять застанем то время, когда большинство стран будут монархиями, а республика будет восприниматься, скорее, как исключение.

Так было еще совсем недавно, сто лет назад. Мы знаем, что Римское государство жило многие века с царями, потом установило республику, пятьсот лет жило с республикой и потом вернулось к монархии, так что в истории многие процессы циклично повторяются, а эта идея, безусловно, будет жить. Это одна из великих идей человечества — идея монархии, то есть нации, построенной по образцу семьи во главе с прирожденными отцом или матерью.

В Западной Европе есть две великие страны — это Франция и Великобритания, и очень любопытно наблюдать за ними. Франция сейчас, как говорят сами французские политики, гибнет на корню. А параллельно рядом есть Великобритания со своими проблемами, скандалами, но тем не менее она не думает погружаться в такую же пучину хаоса, как Франция. Вам не кажется, что это как-то связано с устройством общества, монархическим и немонархическим?

Я думаю, что связано. Хотя нельзя абсолютно идеализировать монархию. Монархия, как любой человеческий строй, тоже имеет свои недостатки, но они связаны не с идеальной формой, а просто с нашим падшим человеческим естеством, с недостатками, которые присущи нам независимо от того, монархисты мы, республиканцы, коммунисты или либералы. Просто мы сами иногда портим то, что нам дано. Поэтому монархия, конечно, не является панацеей от всех бед.

Монархии тоже переживают кризис, как переживают кризис и семьи. Это естественный строй, который тоже родился из семьи, вырос из семьи и организует общество и народ по образцу семьи. Поэтому, безусловно, монархия стабильнее, даже если она ограничена. Даже Великобритания, где многие полномочия монарха находятся либо в спящем состоянии, либо вообще отменены, более устойчива, чем республиканские страны. Францию всегда лихорадило, с тех пор как там произошла еще первая революция 1789 года, и она периодически впадает в жесточайшие кризисы. Хотя это великая страна с великой культурой, но мы сейчас видим именно во Франции, что все больше людей тяготеют к традиционным ценностям. Они еще не монархисты, но они, по крайней мере, перестали поддерживать оголтелые левые, совершенно надуманные и противоестественные политические меры, которые им навязывают в течение десятилетий.

Сейчас идет поворот к правым ценностям, к традиционным ценностям, и в том числе интерес к монархии там тоже растет. Хотя, безусловно, преждевременно говорить даже о возможности реставрации монархии.

Если взять Британский королевский дом, который тоже в чем-то далек от совершенства, тем не менее один из наследных принцев служил в охране побережья, летал на вертолете и оказывал помощь судам, терпящим бедствие во время шторма, таким образом выполняя долг перед своей собственной нацией. И такие примеры не единичны. В шведском королевском доме традиционно наследные принцы проходят службу в вооруженных силах. Кстати, вспоминая Великобританию, и в Афганистане принц побывал. А если мы вспомним историю, то супруга Николая II, последнего императора российского, была хирургической сестрой во время Первой мировой войны, и никто это не воспринимал за что-то особое. Теперь сравним с новыми деятелями, с президентами, с их детьми, печально известными или неизвестными. Никто из них в таких доблестях не отмечен. Вам не кажется, что монархия пробуждает лучшие психологические качества в человеке?

Я думаю, что да, потому что это система, основанная на наследственности, все государство построено на этом принципе. Кому-то, может быть, это покажется не вполне справедливым — как это так, власть наследуется? У всего есть и плюсы, и минусы. Конечно, может быть, что монархом станет больной человек или, может быть, не такой талантливый, как его отец, и что-то в этом духе, но тем не менее ни один отец не хочет оставить своим детям что-то в расстроенном состоянии. Он никогда не может помыслить себе, чтобы разворовать, разграбить какое-то достояние, потому что он понимает, что после него это все поступит в распоряжение, в управление и под ответственность его детей, внуков и правнуков, поэтому это играет большую роль.

Важна также роль воспитания, когда с детства внушается мысль, что ты себе не принадлежишь, ты принадлежишь своей стране. Любой член династии, не только прямой наследник, воспитывался всегда в таком сознании, что, может быть, тебе и не суждено царствовать, но ты находишься в гипотетической очереди. Если до тебя дойдет очередь, ты не можешь от нее уклониться. Это не твое право, а твой долг.

И так же было в идеале в дворянских семьях, в купеческих семьях, среди духовенства, среди казачества, среди крестьянства. Мы часто думаем, что был привилегированный слой, у которого были какие-то элитные представления, и был простой народ, который угнетали, который был забитый.

На самом деле, конечно, были всегда какие-то забитые люди, была социальная несправедливость, но она и сейчас есть. И мы сталкиваемся с ней на каждом шагу. Все зависит от людей. Конечно же, не случайно, вполне закономерно, что монархи и их семьи оказываются на поверку гораздо ближе к народу и гораздо больше готовы жертвовать собой, чем дети демократически избранных правителей, и даже сами эти правители.

Например, Петр Великий смертельно заболел, у него обстроились все его недуги после того, как он спасал солдат со шлюпки, севшей на мель в ледяной воде. Я не могу себе, честно говоря, представить почти ни одного правителя современности, даже самых демократических, которые бы бросились в холодную воду спасать солдат.

Принять меры, отдать распоряжения, обеспечить — да. Но чтобы сам человек вдруг, движимый порывом, бросился спасать простых своих подданных — это я не представляю. А с образом императора это очень гармонично связано, то есть никого даже не удивляет, что он так поступил. И можно много таких примеров привести и в прошлом, и в настоящем.

Бывали монархи, которые вели себя и по-другому, надо это тоже признать, никогда не надо идеализировать. Есть свои грехи и у монархов, есть свои грехи и у монархии как строя. Но самое главное — каков идеал. Мы идеала не достигнем в земной жизни никогда, но если мы его имеем и к нему стремимся, то тогда у нас есть шанс постоянно самосовершенствоваться.

Великая княгиня Мария Владимировна как-то провела такое сравнение, на мой взгляд, очень глубокое. Она сказала, что если говорить о монархии, это семья, а республика — это акционерное общество. И бывают неблагополучные семьи, а бывают очень успешные акционерные общества, но нормальный человек никогда не променяет своих родителей на успешного директора фирмы, даже если этот директор очень добрый, хороший и платит хорошее жалованье.

Епископ Василий Родзянко, внук последнего главы Думы Российской империи, как-то раз принимал в 1990-е годы делегацию наших первых монархистов, людей, которые считали, что они искренне понимают монархию, и, когда он уже прощался с ними, он сказал: "Ведь дай вам сейчас царя, вы опять его через неделю расстреляете". А вот сейчас, по прошествии 26 лет после этих слов, можно сказать, что Россия готова к монархии?

Нет, конечно. Я, будучи убежденным монархистом, должен сказать, что, конечно, сейчас и даже в каком-то обозримом будущем Россия к восстановлению монархии не готова. Нельзя просто механически восстановить строй, во-первых. Во-вторых, нельзя насильно загонять никого в рай, потому что, даже если мы убеждены в том, что это будет хорошо и Россия при этом будет более сильной державой, мы понимаем, что слишком долго разрушался менталитет. Сейчас многие из тех, кто называет себя монархистами, абсолютно на самом деле таковыми не являются. Они под монархией видят что угодно, только не монархию как естественный наследственный строй, связывающий историю, обеспечивающий преемственность этой истории, как сказал святейший патриарх Кирилл. Когда его спросили, как относиться к современному дому Романовых, он сказал, что у них нет сейчас никаких политических амбиций, стремления к власти, но в лице Марии Владимировны и Георгия Михайловича Романовы сохраняют преемственность в истории, а это самое главное.

Не обязательно находиться на престоле. Непременная функция любого царственного дома, у нас — дома Романовых, в том, что он является живой связью времен со всеми предшествующими поколениями. Что касается восстановления монархии, то, конечно, если когда-то это произойдет, это должно быть осознанное решение народа, который разберется в этом, который поймет суть этого строя, что это не просто дяденька или тетенька, которые сидят на троне и делают, что хотят, а это система ценностей, идеалов, убеждений, эта система имеет свои достоинства и недостатки.

Если мы сравним и посмотрим на достоинства и недостатки республики, мы осознанно скажем: "Нет, республикой мы уже побаловались 100-150 лет, давайте-ка мы вернем то, что было тысячу лет и нормально работало". Но только когда это будет осознанным решением большинства народа, можно будет говорить о восстановлении монархии и о возвращении на престол того, кто будет на тот момент главой дома Романовых.

Подготовила к публикации Мария Сныткова

Беседовал Александр Артамонов

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