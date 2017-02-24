Как стать успешным лидером оппозиции: советы нерядовых избирателей

Президент России Владимир Путин пока не делал никаких заявлений по поводу своего участия в президентских выборах 2018 года, предвыборная кампания пока не началась, в Кремле сейчас другая повестка дня. Об этом заявил на днях пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Навальный и неравнодушные граждане на одном из митингов. Архивное фото

Между тем, желающих попробовать свои силы в борьбе за президентский пост становится все больше. Об участии в президентской кампании ранее объявил основатель "Яблока" Григорий Явлинский. Собирается выдвигать свою кандидатуру лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщала "Правда.Ру", размышляет над этим вопросом Михаил Касьянов. Готовился побороться за пост главы государства блогер Алексей Навальный, да старые грехи не пустили.

Вне всякого сомнения, будут и другие кандидаты. Как водится в таких случаях, некоторые потенциальные претенденты — личности весьма экзотичные. Например, еще один блогер, националист Вячеслав Мальцев, второй номер федерального списка "Парнаса" на парламентских выборах 2016 года, что Касьянову некоторые его соратники по партии простить не могут до сей поры. В основном, правда, уже бывшие соратники.

Мальцев пока уверенно лидирует в списке самых странных кандидатов (будем называть их так, хотя это не очень-то корректно, поскольку до старта избирательной кампании еще далеко). Во время одной из недавних видеотрансляций блогер заявил, что официально просит считать его кандидатом в президенты на тех выборах, которые состоятся "то ли в сентябре, то ли в следующем году". "Я иду на этот пост со всеми вытекающими", — озадачил он аудиторию. К слову сказать, до этого он назвал дату революции в России — 5 ноября 2017 года. Так что в сентябре еще есть шанс стать кандидатом, а вот дальше едва ли. Какие выборы, если революция по расписанию?

Про "все вытекающие", конечно, глубокомысленно, но в этом нет даже намека на то, чем блогер Мальцев собирается порадовать избирателей. Ну а все же, какими качествами должен обладать оппозиционный кандидат в президенты, чтобы у наших сограждан возникло хотя бы желание поинтересоваться, что это за личность? Этот вопрос "Правда.Ру" задала известным в нашей стране людям.

Евгений Стеблов, актер:

— Оппозиции прежде всего нужно иметь какие-то идеи, которые могли бы привлечь людей. Многие наши оппозиционеры — просто калька западных политиков, идеи которых дикредитированы не только у нас, но и вообще во всем мире, даже в Америке. Это же закономерность, это крах либерального трека, как сейчас любят выражаться. Естественно, оппозиция нужна, но не создавать же ее искусственно. Ведь в таком случае она все равно марионеточная, кто бы ее за нитки не дергал — власть или кто-то другой.

Анатолий Вассерман, политконсультант:

— Политик, желающий не просто победить на выборах, но и что-то сделать после них, должен прежде всего располагать содержательной программой действий. Если политик оппозиционный, то он должен не просто располагать содержательной программой, но и объяснить, чем эта программа лучше той, что предлагает правящая партия.

В отечественных условиях, насколько я могу судить, главное, что может предлагать оппозиционный политик, — это отказ от либеральной программы хозяйствования. Во-первых, потому что либеральная программа утверждает неспособность государства сделать что бы то ни было полезное и поэтому прямо запрещает государству заниматься содержательной хозяйственной деятельностью. Во-вторых, либеральные экономические и политические теории разработаны в основном в условиях Западной Европы, где исторически так сложилось, что людей всегда было больше, чем содержательных задач для них. Поэтому многие западные теории носят человеконенавистнический оттенок.

Наша нынешняя оппозиция по большей части напоминает мне старый американский анекдот: половина наших сенаторов ни на что неспособна, зато вторая половина способна на все. В нашей оппозиции очень гармонично сочетаются люди, всегда уклонявшиеся от какой бы то ни было деятельности, результат которой поддается проверке.

Георгий Гречко, космонавт:

— Мне больше всего нравится китайская система. То есть, когда заранее готовят смену, когда заранее человек знает, сколько он будет на посту, заранее знает, кому передаст пост. Мне кажется, это хорошая система, когда не надо ни играть оппозицию, ни драться в оппозиции насмерть. Поэтому, может быть, китайская система: воспитать, выбрать, подготовить и спокойно поменять. Может быть, это хорошо.

Мария Арбатова, писатель:

— По 150-му разу пойдет Явлинский, который и в лучшие годы был абсолютно беспомощен, нехаризматичен, неадекватен. Сейчас он вообще живет в Лондоне и представляет собой некую политическую карикатуру. Все остальные — какие-то несистемные бойцы, они еще больше вызывают жалость и удручение. Я не вижу там ни одной кандидатуры, которая сможет хоть как-то, хоть что-то организовать.

Если говорить о представителе компартии как системной оппозиции, то тоже ни одного лидера. Если в 150-й раз пойдет Зюганов, он точно так же пролетит, как фанера над Парижем. И я не хотела бы видеть коммунистов в президентах России, потому что мы все это уже проходили. В этом случае у меня нет никаких прогнозов.

Мне как феминистке хочется, чтобы была какая-то более-менее сильная фигура. Вообще, я считаю, что кроме Эллы Памфиловой не было ни одной женщины-тяжеловеса, которая бы баллотировалась. Даже просто для красоты.

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