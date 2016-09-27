В Колумбии окончена полувековая кровавая война с ФАРК

После более чем полувекового вооруженного конфликта колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос и лидер левой повстанческой группировки ФАРК Тимолеон Хименес подписали мирное соглашение.

Фото: АР

Как сообщает Reuters, на церемонии в честь подписания договора присутствовал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, президент Кубы Рауль Касто и госсекретарь США Джон Керри. Все были в белой одежде, символизирующей мир.

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность исключения ФАРК из списка террористических организаций. Керри также добавил, что в 2017 году Колумбия получит 390 миллионов долларов для поддержания мирного процесса.

"Никто не должен сомневаться в том, что мы продолжим заниматься политикой без оружия. Наши умы и сердца готовы к тому, чтобы сложить оружие", — сказал лидер повстанцев Родриго Лондоно. В своей речи после подписания документа о также принес соболезнования родственникам многочисленных жертв конфликта и извинился перед ними.

"Ужасная жестокая ночь, тень от которой накрывала нас больше половины века, закончилась. Мы открываем наши сердца новому рассвету, сверкающему солнцу, наполненному возможностями, которое поднимается на колумбийском небосклоне", — сказал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

Напомним, противостояние колумбийских властей и ФАРК длилось более 52 лет. Стороны пришли к соглашению в августе после четырех лет переговоров, после которых Тимолеон Хименес приказал своим бойцам сложить оружие и соблюдать режим прекращения огня. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос также сообщил об окончании конфликта.

Соглашение предусматривает амнистию для повстанцев — кроме тех, кто причастен к особо тяжким военным преступлениям, интеграцию бывших боевиков в общество, проведение в Колумбии земельной реформы и учреждение специальных судов для расследования преступлений, совершенных за годы войны.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня