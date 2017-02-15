Будет ли Россия спасать Ливию?

Сегодня становится ясно, что по мере продвижения процессов урегулирования в САР, внимание мирового сообщества будет переключаться на Ливию. Эта разгромленная, фактически уничтоженная страна - пример того, что могло произойти на сирийской земле. Россия не позволила уничтожить Сирию. Сможет и хочет ли она спасать Ливию? Обо всем этом - в беседе обозревателя Pravda.ru Дмитрия Нерсесова с экспертом, преподавателем ВШЭ Андреем Чупрыгиным.

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