Пентагон просит $3,4 млрд на войну с "возрожденной Россией"

Воссоединение Крыма с Россией повлияло на формирование бюджета министерства обороны США на 2017 год. Доклад по оборонной политике Соединённых Штатов, представленный министром обороны Эштоном Картером, гласит о том, что "из-за возрождения России и её агрессивной политики" им придётся бросить силы на сдерживания роста влияния Кремля. Причем США считает Россию одним из ключевых противников, обходя стороной даже ИГИЛ (запрещенную в нашей стране организацию), пишет Life.ru.

Кстати, под "сдерживанием России" подразумевается наращивание боевых сил на территории Европы, о чём не раз говорится в докладе. В нем пишут, что, если ранее в этом не было необходимости, то в настоящий момент с учётом роста влияния и "агрессии" России — это просто необходимо.

Кроме того, Вооружённым силам США необходим "сильный и сбалансированный стратегический подход для сдерживания России". Именно так называется глава, посвященная Российской Федерации. Примечательно, что на "сдерживание агрессии России" на 2017 год Министерство обороны запросило $3,4 млрд, что почти в 4 раза больше, чем в 2016, когда сумма составила 789 млн $.

Деньги пойдут на обучение новых и формируемых воинских контингентов, на новую форму, "удобную и безопасную, которая позволит солдатам вернуться домой в целости и сохранности" и на увеличение количества задействованных против нашей страны подразделений Вооружённых сил США, в том числе резервистов.

Как ранее писала Правда. Ру, потратиться на сдерживание "агрессивной России" планирует и Европа. Правда, там говорят об угрозе информационной. Депутаты Еропарламента проголосовали за принятие резолюции о "враждебной пропаганде" нашей страны. Главной угрозой Евросоюзу и его партнерам в документе назвали российские СМИ.

Кроме того, противодействие России авторы резолюции приравняли к борьбе с "Исламским государством" (группировка запрещена в России). В связи с этим нужны новые проекты по контрпропаганде и, соответственно, дополнительные деньги, уверены инициаторы документа. Ранее сообщалось, что на эти цели может уйти миллион евро.

Называть нашу страну "угрозой" в штатах начали давно. Еще в прошлом году очередной американский генерал, кандидат на пост начальника штаба армии США Марк Милли сказал, что только Россия "обладает возможностями для уничтожения США".

А вот люди в Европе, в частности, журналисты, кажется, начинают прозревать. После саммита, который прошел летом этого года, в Politico появилась статья, автор которой говорит, что угрозой нужно считать не Путина, а НАТО.

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