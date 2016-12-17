Спецслужбы США обнародуют список людей, за которыми следили по ошибке

Спецслужбы США обнародуют точное число американцев, электронные устройства которых прослеживались программами, которые предназначены для слежки за иностранцами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо, направленное директору Нацразведки США Джеймсу Клепперу.

Данные о слежке потребовал предоставить юридический комитет палаты представителей конгресса. В Нацразведке получение письма законодателей подтвердили, однако отказались от комментариев. Как отмечает СМИ, цифры будут обнародованы в начале следующего месяца.

У конгресса обычно нет вопросов к спецслужбам относительно слежки за иностранцами, но перехват сообщений американцев вызывает обеспокоенность. Спецслужбы, в свою очередь, заявляют, что проблематично отделить местный интернет-трафик от мирового.

Отмечается, что информация о точном числе появится в начале 2017 года, предположительно, уже в январе. В офисе Клэппера отказались комментировать эти сообщения, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований США вело слежку за американским боксёром Мохаммедом Али. ФБР фиксировало публичные заявления спортсмена и собирало информацию о его частной жизни.

Кстати, ранее стало известно о взломе почты Хилари Клинтон. Она, конечно же, обвинила во всем Москву. Но позже подозрения от России отвел WikiLeaks. Электронные письма штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон были получены от инсайдерского источника, утверждает сотрудника сайта Wikileaks, экс-посол Британии в Узбекистане Крейг Мюррей. Оказалось, что "русские хакеры" тут не при чем.

По мнению американцев следят за ними не только сотрудники спецслужб, но и детские игрушки. Европейская организация по защите прав потребителей и американские правозащитные организации подали жалобы во властные структуры ЕС и США в связи с продажей игрушек, способных собирать информацию о детях и их домах. Это куклы и роботы компании Genesis Toys. Для их работы требуется подключение к интернету через смартфон или планшет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс, американские организации, считают, что "эти игрушки записывают и собирают частные разговоры детей без ограничений на сбор, использование или обнародование этой частной информации" и "представляют собой непосредственную угрозу для безопасности детей в США".

По сути, любой человек может получить контроль над игрушкой при помощи мобильного телефона, совершив простые действия.

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