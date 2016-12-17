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Источник Правда.Ру

Трамп хочет рекордную инаугурацию

Мир » Северная Америка » США и Канада

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил своих сторонников на официальную церемонию инаугурации с призывом установить рекорд посещаемости на подобных мероприятиях.

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Фото: AP

"Мы все это сделали вместе! Я надеюсь, что движение сторонников поедет в Вашингтон 20 января на инаугурацию. Давайте установим абсолютный рекорд", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

По оценкам полиции, за церемонией инаугурации президента Барака Обамы в 2013 году наблюдали от 600 до 800 тысяч человек.

Напомним, ранее Правда. Ру сообщала, что жителям Калужской области продавали фальшивые приглашения на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.

Как сообщает ТАСС, на одном из сайтов была размещена информация о проведении аукциона по продаже приглашений на инаугурацию Трампа, с целью привлечения внимания общественности к деятельности компании.

"Поскольку организация фактически не оказывает услуги по продаже приглашений на инаугурацию, она тем самым совершает обман потребителей", — сообщили в областной прокуратуре.

Между тем все больше экспертов говорят о том, что выборщики массово переходят на сторону Клинтон. 20 членов коллегии выборщиков из числа республиканцев могут не поддержать кандидатуру Дональда Трампа на голосовании 19 декабря. Об этом заявил профессор права Гарвардского университета США Ларри Лессиг, поддерживающий Демократическую партию.

Профессор не предоставил никаких доказательств. Он лишь отметил, что эти выборщики сообщили его сотрудникам о своих намерениях. Лессиг также не сообщил, какие штаты они представляют. На данный момент известно, что лишь один выборщик-республиканец Крис Сапран, представляющий Техас, не будет голосовать за Трампа.

Ранее газета New York Daily News сообщала о том, что, по крайней мере, шесть членов коллегии выборщиков — органа, который должен будет избрать президента США 19 декабря — объявили, что изменят свой выбор и проголосуют в соответствии с результатами всенародного волеизъявления. Хотя Хиллари Клинтон уже давно признала своё поражение, некоторые её сторонники считают, что ещё не всё потеряно.

Напомним, для избрания президентом США необходимы 270 голосов членов коллегии выборщиков. По итогам голосования 8 ноября Дональд Трамп заручился поддержкой 306 выборщиков, а его соперница Хиллари Клинтон — 232. Граждане США, выступающие против республиканца хотят уговорить 37 выборщиков выступить против своего однопартийца.

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