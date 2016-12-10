ВМС США объяснили, почему новейшие американские корабли постоянно ломаются

Представителям ВМС США пришлось отвечать на неприятные вопросы о том, почему стоимость программы по созданию боевых кораблей прибрежной зоны (LCS, Littoral Combat Ship) выросла с 220 до 470 миллионов долларов за единицу. Кроме того, на слушаниях комитета Палаты представителей США по вооружённым силам представители ВМС назвали причины поломок, преследующих построенные по этой программе корабли.

Фото: АР

По словам вице-адмирала Томаса Роудена, последняя поломка корабля этого типа USS Montgomery ("Монтгомери") в Панамском канале 29 октября случилась из-за того, что местный технический персонал не соблюдал предоставленные американской стороной инструкции, разработанные после того, как в 2014 году другой корабль, USS Coronado, также получил повреждения при прохождении узкого Панамского канала.

Отметим, "Монтгомери" испытывал технические проблемы, связанные с некачественной постройкой, почти сразу после вступления в строй в сентябре.

Помимо этого конструктивные недостатки стали причиной поломок еще двух кораблей: USS Milwaukee, который сломался в 40 милях от побережья Вирджинии, и уже упомянутого Coronado, который вновь пострадал в конце августа при переходе с Гавайских островов в Сингапур.

По словам представителей ВМС США, а вот корабли Freedom и Fort Worth стали жертвой некомпетентности членов экипажа. Инцидент с Fort Worth стал одним из самых крупных, что произошли с судами типа LCS — корабль был выведен из строя на 184 дня, а стоимость ремонта составила 5,6 миллиона долларов. Как сообщил Роуден, неправильная эксплуатация смазочной системы двигателя привела к выходу из строя 3 подшипников из 5.

По его словам, корабль Freedom, ремонт которого обошелся в 12 миллионов, вышел из строя в июле из-за того, что двигатель залило морской водой в результате повреждения уплотнителя насоса.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что во время прохождения Панамского канала, неожиданно сломался новейший американский эсминец USS Zumwalt. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на заявление ВМС США.

По предварительным данным, неисправность связана с теплообменниками в силовой установке корабля, которая обеспечивает электропитанием различные системы судна, в том числе датчики и вооружение.

Пришлось корабль отбуксировать на базу Родман, расположенную в панамском Бальбоа вместо порта приписки Сан-Диего, куда направлялся Zumwalt. О поломках эсминца, сошедшего со стапелей верфи только 7 сентября, СМИ писали уже не раз. Началось все с течи в силовой установке судна. Затем, находясь во Флориде, корабль снова столкнулся с техническими проблемами.

Ранее Milwaukee, новейший боевой корабль США, который сломался в открытом море, и был отбуксирован за 40 морских миль для проверки специалистами военной базы США Литл-Крик при помощи спасательного судна Grapple. Поломка на борту случилась во время перехода из Галифакс в Канаде, в Майпорт в штате Флорида. Первоначальная причина поломки — скопление мусора в масляной системе, передает Navy Times. Команда Milwaukee и технические специалисты на данный момент выясняют причину поломки.

Отмечается, что проблемы с кораблем начались почти сразу после старта из Галифакса. Компьютерная система корабля сообщила о тревоге. Инженеры вычистили металлические опилки из масляного фильтра. Спустя некоторое время, на корабле уменьшилось давление масла из-за наличия тех же металлических опилок в специальном фильтре.

На корабле после ремонта может быть сменен экипаж в штате Вирджиния. Сенатор Джон Маккейн назвал этот инцидент тревожным, особенно принимая во внимание то, что Milwaukee вступил в строй всего 20 дней назад. Он отметил, что суда ВМС США строятся с резервными системами. Он выразил надежду на тщательное расследование инцидента.

Отметим, на данный момент по количеству военных кораблей на первом месте китайская армия, всего — 673, на втором — США (473), на третьем — Россия (352 единицы).

По "ассортименту" и качественному составу кораблей наблюдаются большие различия, прежде всего по авианосцам. Когда в США говорят о военном господстве в мире, то имеют в виду прежде всего превосходство флотов в океанах. Конечно, 20 авиа и вертолетоносцев — это огромная сила, если учесть, что экипаж таких кораблей достигает 5 тысяч человек.

У России и Китая Global Firepower насчитал по одному авианосцу. Россия превосходит соперников по количеству минных тральщиков — 34 (США -11, Китай — 6) и кораблям береговой охраны — 65 (США -13, Китай -11). По подлодкам количественная картина примерно одинаковая (США — 72, Россия — 55, Китай- 67).

Россия активно перевооружает свой флот. Сергей Шойгу заявил, что до 2020 года ВМФ РФ получит восемь новых ракетных подводных крейсеров, 16 многоцелевых подводных лодок и 54 надводных боевых корабля различного класса.

Китайский флот вообще за два десятилетия совершил фантастический прогресс, он построен фактически с нуля и сегодня по мощи и качеству занимает второе место в тихоокеанском регионе после флота США.

У американцев динамика обратная, это признают все американские эксперты. Флот США уменьшается количественно, боевых кораблей осталось всего 273, что меньше, чем было при Рейгане и даже до Первой мировой войны. При этом только 85 кораблей находятся в море в данный момент времени. Это важно, потому что китайцы в случае кризиса в состоянии выставить против США весь свой флот, а также ракеты наземного базирования и самолеты, в то время как американцы могут рассчитывать только на суда, которые в этот момент окажутся под рукой в данном регионе.

Этой осенью США впервые не пошлют авианосец в Персидский залив из-за бюджетных сокращений. Согласно действующему плану закупок ВМС США на 30 лет, флот многоцелевых подводных лодок в 2022 году будет менее допустимого минимума на 48 единиц, а еще через 6 лет останется всего 41 субмарина. Скорее всего, с учетом госдолга в 17 триллионов долларов денег на развитие флота не будет.

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