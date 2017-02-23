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Кравчук о Донбассе: "Пусть Россия забирает себе людей, нам нужна только земля"

Мир » Бывший СССР » Украина

Видимо, на Украине устали лгать и начали говорить правду. Первый президент страны Леонид Кравчук дал интервью, в котором четко обозначил позицию современной украинской власти по поводу Донбасса: нам нужна только земля, людей пусть забирает Россия.

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Леонид Кравчук. Фото: "Википедия"

Ведущий телеканала "112 Украина" попросил Кравчука прокомментировать признание РФ паспортов ДНР и ЛНР. Экс-президент сделал довольно громкое заявление. Он отметил, что российское руководство, признав документы ДНР и ЛНР, якобы забрало к себе всех жителей республик.

"Лично я не против… Но территория наша — это наша земля! И мы землю эту никому не собираемся отдавать", — высказался Кравчук.

О возвращении территории Донбасса в Киеве говорят давно. Советник министра по вопросам "временно оккупированных территорий" Юрий Грымчак в эфире телеканала "112 Украина" заявил о возврате власти Киева над Донецкой и Луганской областями не позднее чем через полтора года.

До этого замминистра Украины по делам "временно оккупированных территорий" Георгий Тука заявил, что вернуть контроль над всей территорией Донбасса удастся до середины 2018 года.

Порошенко люди тоже не волнуют. В его словах звучат лишь слова "земли" и "территории". Вот что он заявил недавно: "Есть твердая моя позиция, есть позиция нашей команды, что исключительно политико-дипломатическим путем мы должны вернуть эти территории Украины, и абсолютно ошибочное мнение политиканов, которые говорят, что нужно отрезать эту территорию и де-факто подарить ее. Еще раз подчеркиваю и напоминаю свои слова: не вы эти земли собирали, и не вам их отрезать".

Глава российского МИДа Сергей Лавров недавно отметил, что Киев "не собирается выполнять минские соглашения", а пытается добиться решения конфликта военным путем.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, заявил, что Киев делает ставку на силовое решение конфликта в Донбассе.

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