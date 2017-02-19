ЭКСПЕРТ: США пока не бросят Украину

Вице-президент США Майкл Пенс и президент Украины Петр Порошенко обсудили, как Штаты поддержат переговоры по преодолению конфликта в Донбассе.

Фото: AP

На заканчивающейся сегодня Мюнхенской конференции по безопасности было не так много интересных событий в рамках ее программы, но то, что происходит на ее полях, не может не привлечь интерес наблюдателей. Встреча в кулуарах вице-президента США Майкла Пенса, одного из ключевых игроков команды Трампа, с украинским президентом Порошенко — несомненно, эпизод незаурядный.

Об этой встрече сообщила читающей и смотрящей публике пресс-служба Белого дома. Пенс дежурной фразой заверил Порошенко, что США настаивают на "полной имплементации минских соглашений, чтобы принести мир на восток Украины", — но при этом ранее Пентагон пообещал Украине продолжить оказывать серьезную финансовую поддержку ее вооруженным силам. Такое заявление было сделано по итогам встречи в Вашингтоне министра обороны США Боба Уорка с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Украинский политикум пару дней назад также крайне воодушевил небольшой пассаж Трампа о том, что России нужно вернуть Крым Украине. Об этом несколько дней назад поведал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер — и в конце заявления резюмировал: Трамп вообще занимает невероятно жесткую позицию по России.

Что в свете всех этих событий означает встреча Пенса с Порошенко? На что может рассчитывать Украина? И как реагировать России? На вопросы "Правды.Ру" ответил Алексей Токарев, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.

Думаю, что минские соглашения написаны так, что их невозможно выполнить с обеих сторон. Их писали очень умные люди, и официальные позиции всех сторон, включенных в "Минск", и тех, кто наблюдает за ним снаружи, сводятся к тому, что его надо выполнять. При этом Россия, надо подчеркнуть особенно, не является стороной минских соглашений.

Официальные стороны там — Украина и непризнанные республики. Россия настаивает, что логично, на поэтапном выполнении минских соглашений: то есть сначала изменения в конституцию, и только потом передача контроля над границей. Украина настаивает на так называемом пакетном выполнении: то есть все сразу. Не очень понятно, как это можно выполнить; хотя официально Украина говорит, что сначала надо получить контроль над границей, а потом вносить изменения в конституцию. С точки зрения Киева это выглядит вполне понятно и логично.

Что касается позиции Соединенных Штатов, я думаю, что нынешняя администрация еще не до конца разобралась в делах Украины и будет дальше обсуждать — возможно, непублично — вопросы поставки летального оружия. По крайней мере, в последний раз они поставляли оружие — винтовки, автомобили Hummer — в начале 17 года, когда три американских сенатора, самый известный из которых Джон Маккейн, прибыли в Мариуполь, практически на линию фронта, и в присутствии президента Порошенко передавали ВСУ армейскую технику.

Нынешняя встреча — дежурная демонстрация поддержки украинскому руководству, и ничего нового в этом нет. Хотя в моральном плане это важно для официального Киева, в том числе для его имиджа, для подтверждения того, что Соединенные Штаты по-прежнему не бросают Киев.

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