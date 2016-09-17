Премьер Украины назвал нападение на посольство РФ "мелким инцидентом"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман охарактеризовал нападение на российское посольство в Киеве, как "мелкий инцидент", хотя и неприятный. Он заявил, что "охранная система будет выполнять свое задание в рабочем режиме".

Фото: AP/ Владимир Гройсман

То есть, господин Гройсман не усмотрел в ночной атаке на посольство поводов для усиления безопасности, ибо "ситуация штатная".

"Столица Украины должна быть примером подражания, а это очень мелкий конфликт, который вообще не требует комментариев", — заявил украинский премьер.

Из положительных моментов — украинские правоохранители не стали отрицать сам факт нападения. "Выяснилось, что около 20 человек в балаклавах подошли к посольству иностранного государства (РФ — ред.), закрепили предмет, похожий на салютную установку, и направили его в сторону дипломатического учреждения. Через несколько минут раздался ряд выстрелов. В результате здание было незначительно повреждено", — говорится в сообщении МВД Украины. Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли предмет, из которого были осуществлены выстрелы. Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

Отметим, что в здании посольства 18 сентября должен открыться избирательный участок, на котором россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму.

Нападение на российское посольство в Киеве уже прокомментировала глава российского ЦИК Элла Памфилова.

"Мы для этого сделали все, что должны были сделать, все бюллетени доставлены, участки подготовлены. Безопасность обязано обеспечить то государство, на территории которого они находятся… Надеюсь, что все будет нормально", — заявила глава ЦИК.

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